Как вывести пятно с одежды

Помните, что свежие пятна вывести легче, поэтому немедленно беритесь за дело, если запачкали вещь. Если одежда с пятном уже побывала в стирке или глажке, вывести его будет намного труднее.









Выводя пятно горячей водой, вы только делаете его более стойким, завариваете грязь. Оставляя пятновыводитель на ткани дольше срока, указанного на упаковке, вы рискуете повредить ткань.



Пятно от воска.

Жвачка.

Пятна от фломастера.

Пятна от чернил.

Пятна от крови.

Пятна от шоколада.

Пятна от красного вина.

Пятна от масляной краски.

Вывести парафиновые пятна со скатерти или одежды поможет простая бумага. Сначала соскребите как можно больше парафина ложкой. Затем поместите загрязненную поверхность между бумажными полотенцами, сложенными в несколько слоев, и про­гладьте горячим утюгом: парафин перейдет на бумагу.Чтобы удалить с ковра прилипшую жевательную резинку, приложите к ней пакет со льдом: жвачка затвердеет. Затем осторожно отделите ее от ковра. Резинку с одежды удалить даже проще: положите вещь в пакет, пакет в морозильник и оставьте там на час. Когда жвачка замерзнет, согните пятно пополам, чтобы резинка растрескалась, и соберите кусочки.Пятна от фломастера с ковров и одежды можно удалить денатуратом. Потрите пятно ватными палочками для чистки ушей или ватным тампоном.Наши бабушки всегда удаляли чернильные пятна молоком или соком помидоров.Нанесите на пятно немного молока или потрите его срезом помидора. Затем тщательно ополосните вещь.Свежее пятно крови легко смывается холодной водой. Засохшие пятна нужно замочить в холодной воде, потереть, затем высти­рать ткань в теплой воде. Не пытайтесь отмыть кровь горячей водой: так вы только «заварите» его, и отстирать пятно в дальнейшем не получится.Пятна от шоколада или какао хорошо отстирываются в горячей воде с моющим средством. Если все же остались следы, сделайте следующее. Темная одежда: потрите пятно кукурузным крахмалом, оставьте на несколько минут, затем стряхните крахмал. Светлая одежда: замочите испачканную вещь в слабом крахмальном растворе, затем постирайте как обычно.Тут необходимо сразу посолить пятно. Свежие пятна снимают кашицей из столовой соли и воды, через полчаса промывают мыльной водой, а затем изделие прополаскивают в теплой воде.На цветных изделиях их снимают смесью глицерина с сырым яичным желтком (в равных частях), которой намазывают грязные места. Через несколько часов их промывают теплой водой.Кроме того, пятна от красного вина можно снять раствором марганцовки, смочив им запачканное место, а через несколько минут протереть раствором перекиси водорода (1 чайная ложка на стакан теплой воды).1. Масляную краску, недавно полученную на одежде можно легко вывести с помощью сливочного масла. Так же можно поступать и с руками, тогда подойдёт и подсолнечное масло. Посмотрите видео:

2. Протирают ваткой, смоченной скипидаром или керосином, затем, если окраска ткани от этого не изменяется, — нашатырным спиртом, пока пятно не исчезнет. Пятно от масляной краски можно вывести также бензиновым мылом, смешав его со скипидаром в соотношении 1:1. Смесь втирают в пятно. С рук краску поможет вывести подсолнечное масло. Протрите руки тампоном, а потом вымойте с мылом.