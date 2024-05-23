Как сделать так, чтобы дом давал вам энергию

Как сделать так, чтобы дом давал энергию вам, мужчине и детям? Собрали способы быстро сделать любую жилплощадь (неважно — съемную квартиру или номер в отеле) родным домом.







«У тебя хорошо, но как-то… стерильно», — помявшись, сказала мне подруга, первый раз побывав у нас дома. Я, к ее удивлению, совсем не обиделась. Потому что мне так нравится — я считаю, что нам крупно повезло. Квартиру мы снимаем — мне впервые приходится делать это в своем родном городе. Перед тем как найти эту, мы пересмотрели огромное количество вариантов, большинство было в жанре «как вспомню, так вздрогну». А тут понравилось все — дом, его расположение, хозяева, а главное — чудесный дубовый паркет, много света, огромная гардеробная (наконец-то у моих туфель нашелся достойный приют!) и действительно стерильные стены цвета слоновой кости. Мебель там была только на кухне — итальянское дерево венге и круглый дубовый стол, за которым мы уже через неделю шумно справляли новоселье. Обустраивать жилище мы не спешим — два года спустя у нас там по-прежнему практически пусто, если не считать нашей кровати и кроватки малыша, большого дивана в гостиной, нескольких ламп и разбросанных повсюду детских игрушек. Мне приятно думать, что здесь мы начали жизнь с чистого листа. А еще больше меня, как ни странно, радует сам факт того, что наша квартира — съемная. Мы с мужем — он из Гамбурга — в этом совпали: нам нравится жить, не пуская глубоких корней. Съемное жилье — синоним временности. А временность мы ассоциируем со свободой — например, от долгов, которые практически неизбежны при покупке своего дома. Еще это возможность какое-то время не принимать серьезные ответственные решения — то есть не взрослеть окончательно. А может быть, мы оба слишком консервативны, боимся рисковать и в частности поэтому не придаем интерьеру черты наших личностей. Снимая, а не покупая квартиру, мы не привязываемся (по крайней мере, так мы думаем) ни к району­, ни к городу, ни к стране. Большинство яппи сегодня живут именно так. Мне тоже так жить ощутимо легче. Я, кстати, не мечтаю о домике у моря, но очень ценю возможность жить на море в очень хороших отелях.







И все-таки моя подруга права. Есть женщины, обладающие неподражаемой способностью «метить» территорию. Попадая в новое место — пусть временное, — они немедленно ставят там свою женскую печать. И даже самое непривлекательное помещение удивительным образом преображается. У одной моей знакомой, например, есть целый шкаф ярких экзотических покрывал, скатертей и салфеток, привезенных со всех концов света (особое предпочтение она отдает африканским мотивам). Все это добро девушка нежно называет «тряпочками» — даром что некоторые из них стоили не одну тысячу евро — и возит их не только по съемным квартирам, но и по отелям тоже. На мой вкус, ее жилище немного смахивает на гостиную заклинательницы вуду, но в целом оно не лишено уюта. А главное — ее интерьер ни с чем не спутаешь, и ее семье там действительно хорошо. Доказано, что вещи обладают энергией, потенциал которой пропорционален количеству вдохновения и сил, которые мы в их приобретение вкладываем. Психологи называют это «ресурсом»: значимые для нас предметы интерьера, особенно если они ассоциируются с чем-нибудь позитивным — путешествиями, уникальным опытом, любимыми людьми, ценными воспоминаниями, — создают ауру пространства. И чем больше вещи отражают вашу индивидуальность, тем мощнее аура дома, тем больше он будет вас защищать и тем быстрее вы будете там восстанавливать силы и душевное равновесие.

Причем ресурсом могут быть довольно неожиданные штуки. Для моей подруги — той, которой моя квартира показалась стерильной, — это чайник со свистком. Если на кухне таковой отсутствует, она для нее не обжита. Этот предмет ассоциируется у этой девушки с детством, с большой теплой кухней, где громко свистящий чайник оповещал о том, что пришло время всем собраться­ за столом и пить чай. Для другой моей знакомой ресурс — ее посуда, часть которой досталась ей от бабушек, а часть покупалась ею самой в течение долгих лет. Она уже много лет живет на два дома — один в Амстердаме, другой в Москве. Обе квартиры съемные, но своим настоящим домом она считает амстердамскую, где обитают правильные тарелки и бокалы (на московскую квартиру подруги не хватает — там она довольствуется посудой из Ikea, но не исключено, что для нее это предлог, чтобы тут не задерживаться и как можно скорее ехать в любимый Амстердам).







Для еще одной подруги главный домашний ресурс — любимые запахи: у нее большая и постоянно обновляемая коллекция ароматических свечей. В остальном ее жилище не просто стерильное, оно аскетичное — хай­тековская кухня, диван, гардеробная и несколько черно-белых фотографий на стенах. Подругу это устраивает, тем более что в гостиницах она живет столько же, сколько дома. Но именно запахи — зимой пряные, летом цитрусовые — создают ей уют. Несколько ароматических свечей она, кстати, никогда не вынимает из чемодана — живой огонь помогает ей обживать гостиничные номера. А мой ресурс — наши с мужем «влюбленные» фотографии. За несколько дней до рождения сына мы заказали профессиональную съемку, потом я напечатала фотографии, отдала их в багетную мастерскую, и теперь они вместе с несколькими картинками и постерами из моих любимых мест — Парижа, Нью-Йорка и Тосканы — будут сопровождать нас, где бы мы ни жили.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Чем больше ваше жилье ассоциируется у вас с домом — ВАШИМ домом, — тем больше энергии оно будет вам давать, сколько бы вы ни планировали там жить.







5 способов обустроить ваш домПозвать гостей. К нам все время кто-нибудь заходит, а минимум раз в две недели мы стараемся делать небольшие званые ужины. Люди, которые вам приятны, способны согреть любое, даже самое неустроенное пространство. Поэтому в съемной квартире надо в первую очередь обжить кухню­. Совершить небольшие манипуляции с мебелью, постелить скатерть, повесить над столом лампу с абажуром, испечь (или купить) пирог. И собрать друзей.

Организовать эклектику. Комбинировать принципиально разные направления дизайна, фактуры материалов и ценовые категории — главный европейский тренд последних лет. Во Франции, например, сейчас в моде минимализм в исполнении скандинавских и американских дизайнеров 1940–70-х годов (именно у них в свое время Ikea позаимствовала много идей), но в сочетании с чем-то кардинально иным, — классикой, антиквариатом, этникой. Ikea оживает, если рядом с ней есть хотя бы один заметный и действительно ценный объект. Идеально для этих целей подходят кресла дизайна Чарльза и Рэй Имзов, Ээро Сааринена и Арне Якобсена, лампа Artichoke Пола Хеннингсена — все это до сих пор выпускается.

Поставить в центре Вселенной диван — как в сериалах «Теория большого взрыва» и «Друзья». Большой, удобный, с подушками. На диване не экономят. Лучше, чтобы он не мимикрировал­ под пространство, а выделялся. Если добавите к нему два дизайнерских кресла (лучше разных), ваш дом уже ни с чем не спутают.

Включить свет. Чем его больше, желательно разной интенсивности, тем у вас будет теплее. К тому же дизайнерский светильник даже заметнее, чем кресло. И не факт, что с потолка должна свисать люстра — торшеры и бра проще возить с собой из квартиры в квартиру.

Не оставлять ни одно помещение без любви. «Забытая» комната, до которой не дошли руки и куда вы просто свалили коробки, — это неправильно. Наличие в доме холодной, необустроенной части будет портить всем настроение, оттуда будут постоянно вылезать демоны.

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