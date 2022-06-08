Самые неприхотливые сорта клематисов

Клематис считается экзотическим растением. Но его капризный нрав зачастую преувеличен. Обзавестись прекрасной лианой в своем саду может даже новичок. Для этого нужно выбрать наиболее неприхотливый сорт клематиса.

Клематисы бывают разные. И практически в каждой группе можно найти привлекательные растения, за которыми несложно ухаживать.

Лучше всего адаптируются к нестабильному климату средней полосы клематисы Атрагене (Atragene), Жакмана (Jackmanii), Интегрифолия (Integrifolia) и Витицелла (Viticella). Кроме того, следует учесть, что менее требовательны в уходе растения с синими, фиолетовыми и пурпурными цветками. Чем светлее лепестки, тем капризнее растение.

Сегодня садоводов больше всего привлекают сорта крупноцветковых клематисов (в частности, их гибриды). Хотя мелкоцветковые формы считаются менее требовательными к агротехнике.

Итак, давайте посмотрим, какие сорта клематиса создадут цветоводам меньше хлопот и порадуют пышным цветением.



Авангард (Avant-Garde)

Анастасия Анисимова

Балерина (Balerina)

Виль де Лион (Ville de Lyon)

Джипси Куин (Gipsy Queen)

Лютер Бербанк (Luther Burbank)

Пурпуреа Плена Элеганс (Purpurea Plena Elegans)





Руж Кардинал (Rouge Cardinal)

У этой среднерослой лианы из группы Витицелла цветки некрупные (диаметром до 5 см), но их очень много. Крайние лепестки – красные, а махровая серединка – розовая. Цветение наблюдается с июня по сентябрь, причем не только на солнце, но и в полутени.Растение зимостойкое, но поздней осенью нуждается в сильной обрезке.Этот клематис из группы Интегрифолия культивируют в России уже более 50 лет (сорт был выведен в 1961 году). Лиана вырастает до двух метров. С июля по октябрь ее побеги украшают светлые, небесно-голубые цветки (диаметром 10-14 см) с шестью нежными лепестками. Своей окраской они похожи на дымчатый хрусталь. На одном побеге распускается до 14 цветков.Растение подходит для выращивания в садах и озеленения балконов. Устойчиво к грибковым болезням и нетребовательно в уходе.Сорт клематиса получил свое название в честь старейшей сотрудницы Государственного Никитского ботанического сада.Это сорт славится долгим цветением – с мая по сентябрь. Среди зеленых листьев на побегах текущего и прошлого года появляются крупные (диаметром до 15 см) белые цветки с темно-вишневыми тычинками. Иногда на лепестках едва заметен зеленоватый оттенок.Сорт белого клематиса назван в честь выдающейся балерины Майи Плисецкой.Этот сорт французского происхождения отличается высокой зимостойкостью и хорошим иммунитетом к грибковым болезням. Крупные цветки красно-карминового оттенка (на ярком солнце – цвета фуксии) с опушенными тычинками распускаются в июне и не увядают до конца лета. Со временем цветки приобретают сиренево-фиолетовый оттенок и мельчают. Лепестки клематиса Виль де Лион окрашены неравномерно, и это делает растение еще более привлекательным.Этот крупноцветковый клематис, как и его «собратья», любит свет, но корневая шейка растения должна находиться в тени. Бархатистые насыщенно-фиолетовые или пурпурные цветки (диаметром 10-15 см) с красно-бордовыми тычинками обильно усыпают лиану с июня по сентябрь.Поздней осенью растение нуждается в сильной обрезке. Оно подходит для выращивания у ограждений, стен, беседок, пергол, решеток, а также в небольших контейнерах. Кроме того, клематис может карабкаться по естественным опорам: деревьям, лиственным и хвойным кустарникам.Этот сорт был выведен давно, но благодаря хорошей устойчивости к морозам и грибковым заболеваниям по сей день не теряет своей популярности. Крупные цветки (диаметром 15-25 см) с шестью лепестками фиолетовой окраски начинают появляться в июле и увядают только в конце октября. Особый шарм цветкам придают светлые полоски на лепестках и кремовые пыльники в центре.Высота лианы – 2,5-3,5 м. На зиму побеги клематиса сильно обрезают, оставляют лишь 20-30 см над уровнем земли.Это популярное растение относится к группе Витицелла. Клематис этого сорта уже давно полюбился цветоводам за небольшие (диаметром до 7 см) махровые цветки бордовой окраски, которые непрерывно, с июня по сентябрь, густо усыпают среднерослую лиану (до 3 м).Клематис Пурпуреа Плена Элеганс пригоден для посадки у ограждений, пергол, беседок, старых зданий, а также хорошо смотрится в качестве почвопокровного растения. Не боится морозов, нуждается в сильной обрезке (третий тип).Этот клематис получил золотую медаль на выставке в Голландии. Он был выведен во Франции в 1968 году и представляет собой гибрид из группы Жакмана (получен от скрещивания клематиса Ланугиноза с клематисом Витицелла).С июля по сентябрь лиану (длиной 2-3 м) украшают крупные (диаметром до 15 см) красновато-пурпурные цветки с желтыми тычинками в центре. При благоприятной погоде побеги за один день удлиняются на 5-10 см и более. Растение устойчиво к болезням и морозам, осенью требует сильной обрезки.