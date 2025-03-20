В чём секрет легендарной чёрной похлёбки - кушанья спартанцев, которое делало их непобедимыми

Исторически так сложилось, что вся кухня Древней Греции не отличалась изысканностью. Это было связано с неблагоприятными условиями для земледелия. Легендарное государство Спарта — это вообще отдельная история. Гастрономические предпочтения спартанцев славились особенной умеренностью и строгостью. Зачастую их блюда были настолько неприятны для остальных греков, что они старались никогда не пересекать границы Лаконии.
Древнегреческие поэты часто высмеивали убогую похлёбку
Спартанцы - легендарные бесстаршные воины.
Фундаментальной основой традиционной кухни древних спартанцев была Caldo Negro, так называемая чёрная похлёбка. Точный текст рецепта этого блюда не дошёл до наших дней. Все ингредиенты и их точное количество историки извлекали по крупицам из различных источников. Из них стало известно, что готовили это кушанье из свиного мяса и крови, щедро приправив уксусом и солью. Выглядело это не особо привлекательно. Тёмная, почти чёрная жижа с неаппетитными кусками.
Так выглядело это спартанское блюдо.
Самое первое упоминание о чёрном бульоне встречается в комедии «Горняки», написанной афинским поэтом Ферекратом в середине 5 века до нашей эры. Там одной женщине повезло вернуться из подземного царства мёртвых. Она живописала, как там по улицам, журча, течёт чёрный бульон. Также это странное блюдо упоминается небезызвестным Плутархом в его «Жизнеописании Ликурга», мифическом законодателе Спарты, написанном в конце 1-го и начале 2-го веков нашей эры. Философ писал о том, что бульон хлебают старшие, а куски мяса оттуда извлекают и подают на обед младшим.
На переднем плане руины древней Спарты, на заднем плане современный город.
В этом же произведении рассказывается анекдот о царе Понта. Правитель желал отведать легендарного блюда и попросил повара-спартанца приготовить его для него. Монарх пришёл в ужас и от вида, и от вкуса похлёбки. Повар же заявил, что для того, чтобы сполна оценить это кушанье, нужно сначала окунуться в реку Эврот. Это значило, что достойны угощения лишь те, кто вырос в Спарте. Такая же история присутствует у Цицерона. Только там речь идёт о тиране Дионисии Сиракузском.
Река Эврот в Спарте сегодня.
Спартанцы ели чёрный бульон на пирах
Некоторые учёные имеют основания полагать, что чёрная похлёбка была главным блюдом Sisitia, коллективного пира. Элита спартанского общества устраивала его каждый день вечером, лишь начинало смеркаться. На пир для закупки провизии скидывались. Эти мероприятия устраивались для укрепления товарищеских отношений между лучшими воинами и военачальниками. Другие же исследователи считают, что на самом деле чёрный бульон — это было блюдо для бедных. Позже его стали готовить на пирах, потому что это было связано с ритуальным жертвоприношением по особым случаям или праздникам.
Элита Спарты наслаждалась этим кушаньем на пирах.
Никто не знает точно употребляли ли в пищу Caldo Negro женщины и дети, или это было исключительно уделом воинов. Не сохранилось письменных доказательств того, что его обязательно готовили во время военных походов. Ясно только то, что чёрная похлёбка была своего рода инициацией в спартанском обществе. Об этом писали многие летописцы. В их числе и Плутарх.
Блюдо не для всех
У спартанцев не было принято угощать чёрным бульоном иноплеменников. То ли из-за специфического вида и вкуса, которые отпугивали любого, то ли из-за того, что считали это лишь своей привилегией. Гостей обычно потчевали щедро. Стол ломился от яств и подавалось лучшее вино.
Воины Спарты сами ели чёрную похлёбку, гостей же и послов обычно угощали более приятными на вид и на вкус яствами.
Современная кухня предлагает несколько аналогов легендарного спартанского варева. Среди них динугуан. Это блюдо родом с Филиппин. Оно представляет собой тушенную на медленном огне свинину с кровью с добавлением чеснока, перца чили и уксуса. Это нечто по своему виду напоминающее кашеобразную кровяную колбасу. Также есть ещё Schwarzsauer, суп с кровяной колбасой и уксусом, типичный для северной Германии.
Филиппинский динугуан очень похож на Caldo Negro.
Большинство экспертов соглашаются с тем, что чёрная похлёбка спартанцев — блюдо скромное, но чрезвычайно сбалансированное и питательное. Это было просто, дёшево и быстро. Идеально для воинов, тем более таких, как спартанцы. Многие шутят по этому поводу, что возможно, благодаря этому отвратительному бульону они были столь свирепы и бесстрашны в сражении.
300 спартанцев были столь свирепы в бою ибо объелись чёрного бульона?
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