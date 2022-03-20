10 впечатляющих татуировок по мотивам картин Густава Климта

Красочные татуировки по мотивам картин Густава Климта. Автор: Thea Duskin.

А вы бы на такое решились? Автор: Micro Is Dead.

Творчество Густава Климта и по сей день не остаётся без внимания . толкая людей на отчаянные шаги и поступки. Автор: Peter Aurisch.

Вот оно - современное искусство. Автор: Lea Nahon.

По мотивам картины Густава Климта. Автор: Amanda Wachob.

Когда душа требует чего-то необычного. Автор: Guido Perrotta.

По мотивам картины Густава Климта - Поцелуй. Автор: Alice Kendall.

Творчество Густава Климта бессмертно. Автор: Carolyn LeBourgeois.

Мастер татуировки: Marco Rossetti.

А как вам такой вариант? Автор: Alexey Buzunov .