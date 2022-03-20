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10 впечатляющих татуировок по мотивам картин Густава Климта


Красочные татуировки по мотивам картин Густава Климта. Автор: Thea Duskin.

Красочные татуировки по мотивам картин Густава Климта. Автор: Thea Duskin.

 

В мире достаточно много талантливых художников, о творчестве которых можно говорить бесконечно долго. Но разве слова достойны столь пристального внимания? Нет. Поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ведь пока одни пишут пейзажи и портреты, отдавая своё предпочтение маслу и акварели, другие в это время вместо привычных холстов и кистей – творят на человеческих телах. И как бы забавно это не звучало, но татуировка – своего рода тоже искусство, благодаря которому на коже моделей оживают потрясающей красоты узоры, а порой и вовсе картины. Не верите? Тогда представляем вашему вниманию замечательную серию работ от тату-мастеров, вдохновлённых произведениями знаменитого Густава Климта...

А вы бы на такое решились? Автор: Micro Is Dead.

А вы бы на такое решились? Автор: Micro Is Dead.

 
Творчество Густава Климта и по сей день не остаётся без внимания. толкая людей на отчаянные шаги и поступки. Автор: Peter Aurisch.

Творчество Густава Климта и по сей день не остаётся без внимания. толкая людей на отчаянные шаги и поступки. Автор: Peter Aurisch.

 
Вот оно - современное искусство. Автор: Lea Nahon.

Вот оно - современное искусство. Автор: Lea Nahon.

 
По мотивам картины Густава Климта. Автор: Amanda Wachob.

По мотивам картины Густава Климта. Автор: Amanda Wachob.

 
Когда душа требует чего-то необычного. Автор: Guido Perrotta.

Когда душа требует чего-то необычного. Автор: Guido Perrotta.

 
По мотивам картины Густава Климта - Поцелуй. Автор: Alice Kendall.

По мотивам картины Густава Климта - Поцелуй. Автор: Alice Kendall.

 
Творчество Густава Климта бессмертно. Автор: Carolyn LeBourgeois.

Творчество Густава Климта бессмертно. Автор: Carolyn LeBourgeois.

 
Мастер татуировки: Marco Rossetti.

Мастер татуировки: Marco Rossetti.

 
А как вам такой вариант? Автор: Alexey Buzunov.

А как вам такой вариант? Автор: Alexey Buzunov.

 

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10 впечатляющих татуировок по мотивам картин Густава Климта

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10 впечатляющих татуировок по мотивам картин Густава КлимтаПодписаться на мой Instagram
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