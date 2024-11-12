Бросила сына-младенца, но завербовала посла Франции: Почему доживала в одиночестве актриса-красавица

Она была любимой ученицей Сергея Герасимова, который был уверен: Ларису Кронберг ждёт большое будущее. Правда, даже он не мог себе представить, что главную свою роль обаятельная актриса сыграет вовсе не на театральной сцене или в кино, а в жизни. Впрочем, в кино она тоже снималась, но блистательного успеха добилась совсем на другом поприще.
Тайна за семью печатями
Лариса Кронберг. / Фото: www.kino-teatr.ru
Полная биография Ларисы Кронберг и сегодня остаётся засекреченной, а известно о её жизни не так уж много. Даже о детстве и родителях девочки, когда-то решившей стать актрисой, почти нет информации. Некоторые СМИ писали о том, что отец её был военнослужащим, и семья вместе с ним успела поколесить по Советскому Союзу. Родилась Лариса в Пензе, в школу пошла в Уфе, а аттестат получила уже в подмосковном Подольске. Отец девочки был уверен: нужно оставлять детям как можно меньше времени на всякие шалости, а загружать их серьёзными вещами. К примеру, учёбой. И Лариса постоянно училась. После уроков она занималась с репетиторами, учила языки.
В десять лет она уже могла свободно говорить на английском и французском, а все школьные предметы давались ей очень легко. Школу она окончила с серебряной медалью и могла бы поступить в любой вуз страны. Но Лариса Кронберг точно знала, чего хотела в жизни. Из-за частых переездов и бесконечной учёбы у неё никогда не было друзей, а в свободное от уроков и репетиторов время она проводила в компании телевизора. Но больше всего в детстве она любила, когда они всей семьёй ходили в кино или театр. Она смотрела на красивых актрис на сцене или экране и мечтала когда-нибудь стать такой же, как они – красивой, яркой, свободной и непременно знаменитой.
Курс ВГИКа. Лариса Кронберг слева от Сергея Герасимова. / Фото: www.gzt-sv.ru
И после окончания школы она без тени сомнения подала документы во ВГИК и с первой же попытки стала студенткой на курсе самого Сергея Герасимова. Он очень высоко отзывался о Ларисе Кронберг и, по свидетельству однокурсников, не раз говорил о том, что любой режиссёр будет счастлив заполучить такую актрису в свой фильм. Но у Герасимова девушка так и не доучилась. Есть две возможные версии развития событий в жизни актрисы. Согласно первой, вырвавшаяся на свободу из-под опеки родителей Лариса Кронберг уже на втором курсе умудрилась страстно влюбиться в красавца-грузина, вышла замуж, забеременела, взяла в институте академический отпуск и укатила в солнечную Грузию рожать. Но что-то в семейной жизни её пошло не по плану, ужиться с супругом и его семьёй она так и не смогла и вскоре упорхнула в Москву, предоставив семье мужа позаботиться о ребёнке.
Вторая версия не отрицает факта брака уже на втором курсе, но вот история с сыном выглядит несколько иначе. Якобы Лариса родила сына в Москве, но сразу после того, как муж узнал о том, что супруга согласилась на сотрудничество с КГБ, он забрал сына и укатил в Грузию. А когда Лариса Кронберг хотела поехать вслед за ним, актрисе намекнули: не стоит этого делать, вдали её малыш будет в большей безопасности. Как бы там ни было, но сына она больше никогда не видела. Говорили, что он очень в юности пристрастился к употреблению запрещённых веществ и очень рано умер.
«Ласточка»
Лариса Кронберг в фильме «Посеяли девушки лён». / Фото: www.kino-teatr.ru
Несколько лет назад стало известно о том, как актриса стала агентом КГБ. Её мать была шведкой, отец – этническим поляком, который служил в органах. Именно он рекомендовал своим коллегам из КГБ собственную дочь в качестве возможной кандидатуры для агентурной деятельности. Как оказалось, Лариса Кронберг подходила идеально. Она могла сыграть любую роль, к тому же владела иностранными языками, была красива и обольстительна. К тому же, по воспоминаниям подруг актрисы, в ней всегда была авантюрная жилка, её постоянно не хватало каких-то приключений.
Поэтому, когда на улице к ней подошли люди в гражданском, представились и предложили пройти в машину, девушка согласилась. Во время беседы Ларисе предложили стать агентом КГБ и работать на благо страны, но для начала пройти обучение в «санатории» под Одессой. Санаторием называли специальную тренировочную базу для «ласточек», женщин, которых готовили для выполнения нестандартных поручений. Лариса Кронберг согласилась. Вскоре она стала одной из самых прилежных учениц секретной школы.
Лариса Кронберг в фильме «Звезды на крыльях». / Фото: www.kino-teatr.ru
Она прошла курс физической подготовки, научилась пользоваться оружием и собственными женскими чарами, ведь на базе девушки проходили и этот курс. По окончании «школы разведчицы» Лариса Кронберг умела владеть разными видами оружия, выслеживать цель, использовать различные психологические приёмы. Она стала ездить в зарубежные командировки, где для начала выполняла несложные задачи: знакомство с определёнными людьми (обычно это были сбежавшие из страны), выяснение их планов и доклад руководству.
Вместе с тем актриса успела восстановиться во ВГИКе, позже окончила его, получила диплом, начала сниматься в кино. Причём в титрах она значилась то под своей настоящей фамилией, то как Лариса Соболевская. Дебютировала на экранах она в 1954 году в фильме «Большая семья», позже снималась в лентах «Девушка с гитарой», «Олеко Дундич», «Выстрел», а в картине «Ночь без милосердия» она сыграла свою единственную главную кинороль.
«Медовая ловушка»
Лариса Кронберг в фильме «Олеко Дундич». / Фото: www.kino-teatr.ru
Практика использования романтических отношений в политических целях известна во всём мире. Именно такую ловушку и расставила Лариса Кронберг по указанию своих кураторов в отношении французского посла Мориса Дежана. Дипломат был очень влиятелен и известен своей давней дружбой с Шарлем де Голлем. В операции были задействованы порядка 200 человек, а ключевая роль отводилась Ларисе Кронберг. Слабость Дежана к красивым блондинкам давно была известна, однако необходимо было сделать всё, чтобы он не «сорвался». У французского дипломата не должно было возникнуть ни тени сомнения в том, что и его знакомство с очаровательной актрисой, и их последующая романтическая связь – чистая случайность.
В целом Лариса Кронберг играла саму себя – актрису, которая любит свою работу, но тоскует без мужского внимания. По легенде у неё был муж-геолог, он постоянно был в разъездах, пока жена – предоставлена сама себе. Лариса Кронберг свою роль красотки, воспылавшей страстью к обаятельному французу, сыграла безупречно. Морис Дежан попал в «медовую ловушку». Были свидания при луне, долгие разговоры, во время которых актриса ни разу себя не выдала. Она узнавала у него важную информацию так, что он сам даже не мог подумать, будто находится в разработке, а рядом с ним – агент КГБ.
Морис Дежан. / Фото: www.aif.ru
Когда Дежан уже был готов к дальнейшему сближению, она привела его на конспиративную квартиру, где в самый интересный момент появились двое мужчин. Один был «мужем» актрисы, второй – его приятелем. Они сделали несколько снимков Дежана в постели с Ларисой Кронберг, после слегка поколотили, пообещали написать на него заявление в милицию, а фотографии отправить его жене. Ситуация для дипломата была крайне щекотливая, но он «чудом» сбежал от разъярённого мужа и спрятался в посольстве. Но в этот же вечер он встретился с генералом Грибановым, советником Совмина, для обсуждения деловых вопросов. И попросил его посодействовать в его щекотливом деле, чтобы скандал не дошёл ни до жены, ни до руководства.
Не догадался Дежан и о том, что вся операция разрабатывалась и осуществлялась именно под руководством Грибанова. Дело было сделано: за «содействие» генерал требовал оказания определённого рода услуг. Его за это весьма щедро благодарили, поэтому сотрудничество продлилось несколько лет. Прекратилось оно лишь после того, как подчинённый Грибанова Юрий Кротков, куратор Ларисы Кронберг, сбежал за рубеж и там обнародовал материалы операции «Галант» по вербовке французского дипломата Мориса Дежана. Лариса Кронберг за своё участие в операции была награждена роскошными швейцарскими золотыми часами с бриллиантами, а ещё, наконец, получила комнату в коммуналке и московскую прописку, которой до этого у неё не было.
Забвение
Лариса Кронберг в фильме «Завтрак на траве». / Фото: www.kino-teatr.ru
Актриса прожила в коммуналке много лет. Она снималась в кино до 1991 года, но крайне нерегулярно, да и роли ей доставались далеко не главные. О своей секретной деятельности она никогда не распространялась, поэтому о её дальнейшем участии в подобных «Галанту» операциях ничего неизвестно. Но говорили, будто её роман с известным шахматистом Михаилом Талем тоже был инициирован КГБ. Именно они, опасаясь возможного отъезда шахматиста в Израиль или США, решили остановить его романтическим увлечением. Они подстроили знакомство женатого на Суламифь Ландау Таля с актрисой, он не на шутку влюбился, позабыл обо всех остальных своих возлюбленных (а они у него были) и остался на родине.
Лариса Кронберг. / Фото: www.kino-teatr.ru
Возможно, были и другие операции, но остались засекречены, как и материалы её дел до вербовки Дежана. Лариса Кронберг никогда не жаловалась и никого ни о чём не просила, хотя жила явно в стеснённых условиях. Но она дружила с соседями, могла часами хохотать с ними на кухне. Приходили к ней и подруги по актёрскому цеху, Алла Ларионова и Нонна Мордюкова. С последней Лариса Кронберг была особенно дружна. Именно Мордюкова лично хлопотала перед правительством Москвы о выделении Кронберг отдельной двухкомнатной квартиры в Крылатском переулке, рядом с её собственной квартирой.
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