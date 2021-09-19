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Художник рисует забавные иллюстрации собак в средневековых доспехах


Псы войны. Автор: Никита Орлов.

Псы войны. Автор: Никита Орлов.

Большинство людей попросту обожают собак. Мы умиляемся их шалостям, считаем их необыкновенно милыми, нас так и тянет потрогать эти пухлые маленькие щёки и погладить мягкую шёрстку. А вот Никита Орлов (Nikita Orlov), художник из Америки, считает иначе. Для него собаки – воины и защитники, что он явно изобразил в серии своих рисунков, носящих название «Псы войны» (Battledoge).

Каждый человек хотя бы раз в жизни держал в руках компьютерную мышку, щёлкая ей в попытке отбиться от вражеских орд в какой-нибудь компьютерной игре. И, пожалуй, многие знают о том, как важно понимать различие между классами персонажей, когда и для каких целей следует выбрать мага, а когда – бесшумного убийцу ассасина. Никита пошёл ещё дальше и представил, что было бы, окажись на месте простых персонажей, в которых мы привыкли видеть людей, эльфов и орков, другие, те, кого мы зовём четверолапыми, очаровательными меньшими братьями.

 
Рыцарь-доберман. Автор: Никита Орлов.

Рыцарь-доберман. Автор: Никита Орлов.

 

 
Торговец-чихуахуа. Автор: Никита Орлов.

Торговец-чихуахуа. Автор: Никита Орлов.

 

 
Трактирщик-чау чау. Автор: Никита Орлов.

Трактирщик-чау чау. Автор: Никита Орлов.

 

 
Лучник-гончая. Автор: Никита Орлов.

Лучник-гончая. Автор: Никита Орлов.

 

 
Сенбернар-монах. Автор: Никита Орлов.

Сенбернар-монах. Автор: Никита Орлов.

 

 
Самурай-шиба-ину. Автор: Никита Орлов.

Самурай-шиба-ину. Автор: Никита Орлов.

 

Так появилась целая серия рисунков, в которой каждая порода собак представлена с любопытной точки зрения.
Очаровательный и пушистый пудель предстал в образе грозного колдуна, способного в любой момент своей магией как защитить, так и разрушить всё вокруг себя. Милый и обаятельный малыш корги стал городским защитником, облачённым в лёгкие доспехи и готовым уберечь жителей славного города. Бесстрашный доберман, как можно догадаться, стал рыцарем – благородным, мужественным и храбрым, ни на секунду не выпускающим из рук доблестного меча. А вот милый и дружелюбный шиба-ину в представлении художника и гейм-дизайнера – это самурай в характерном азиатском доспехе.

 
Бульдог-гладиатор. Автор: Никита Орлов.

Бульдог-гладиатор. Автор: Никита Орлов.

 

 
Такса-инквизитор. Автор: Никита Орлов.

Такса-инквизитор. Автор: Никита Орлов.

 

 
Акита-бард. Автор: Никита Орлов.

Акита-бард. Автор: Никита Орлов.

 

 
Адмирал-спаниэль. Автор: Никита Орлов.

Адмирал-спаниэль. Автор: Никита Орлов.

 

 
Волшебник-дог. Автор: Никита Орлов.

Волшебник-дог. Автор: Никита Орлов.

 

 
Мопс-арбалетчик. Автор: Никита Орлов.

Мопс-арбалетчик. Автор: Никита Орлов.

 

По заявлениям самого Никиты, ему всегда нравились кентавры – благородная фантастическая раса полулюдей, полузверей. Обладая при этом богатой фантазией, он решил попробовать обратить беззаботных собак в новый облик, наделяя их человеческими руками и оставляя при этом на четырёх лапах. Главной особенностью этих работ считается то, что художник выбирал образы не случайно: он тщательно анализировал повадки собак, их характерные черты, страну происхождения, чтобы подобрать наиболее подходящий облик, способный подчеркнуть их главные особенности. Поговаривают также, что данные рисунки – не просто творчество, а возможный концепт-арт для будущей игры, но какой – пока неизвестно. Сам художник загадочно улыбается и отмалчивается на этот счёт, а потому, скорее всего, однажды индустрия компьютерных игр пополнится таким необычным и оригинальным авторским творением.

 
Овчарка-опричник. Автор: Никита Орлов.

Овчарка-опричник. Автор: Никита Орлов.

 

 
Пудель-колдун. Автор: Никита Орлов.

Пудель-колдун. Автор: Никита Орлов.

 

 
Защитник-корги. Автор: Никита Орлов.

Защитник-корги. Автор: Никита Орлов.

 

 
Хаски-варвар. Автор: Никита Орлов.

Хаски-варвар. Автор: Никита Орлов.

 

 
Лучший мальчик в мире. Автор: Никита Орлов.

Лучший мальчик в мире. Автор: Никита Орлов.

 

 
Зомби-пес. Автор: Никита Орлов.

Зомби-пес. Автор: Никита Орлов.

 

По материалам сайта facebook.com

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Художник рисует забавные иллюстрации собак в средневековых доспехах

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Художник рисует забавные иллюстрации собак в средневековых доспехахПодписаться на мой Instagram
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