25 любопытных фактов, которые раскрывают секреты мышц человека

Интересные факты о мышцах.
Мышцы не только позволяют человеку совершать самые разнообразные движения, но и являются именно тем инструментом, благодаря которому человек может "построить" красивое тело. В нашем обзоре собраны малоизвестные и весьма любопытные факты о мышцах, которые стоило бы знать каждому.
1. Арбузный сок - друг мышц
Арбузный сок - друг мышц.
Ряд исследований показал, что употребление арбузного сока перед тренировкой или любыми упражнениями для мышц уменьшают болезненные ощущения.
2. Гипнотический рывок
Что такое гипнотический рывок.
Ощущение падения перед засыпанием называется гипнотическим рывком. Это происходит потому, что мозг неправильно интерпретирует расслабление мышц как падение и пытается восстановить баланс тела.
3. Мышечная дегенерация
Медведь не страдает мышечной дегенерацией после спячки.
Несмотря на месяцы отсутствия движения во время спячки, медведи не испытывают мышечной дегенерации, подобно людям. Сейчас ученые находятся в процессе изучения того, как это может помочь человечеству.
4. Мышца-глушитель
Tensor tympani.
Мышца среднего уха (Tensor tympani) уменьшает звук жевания, который исходит из рта.
5. Кивательная мышца
Кивательная мышца.
Когда дизайнеры научно-фантастических фильмов хотят создать инопланетян, то они в первую очередь обеспечивают работу кивательной мышцы (в области шеи). Это функция присуща всем млекопитающим. В фильмах даже C-3PO имел подобную функцию благодаря болтам на его шее.
6. Синдром каменного человека
Синдром каменного человека.
Синдром каменного человека является редким заболеванием, которое вызывает окостенение тканей тела и повреждение костей. Иногда это может привести к травмированию суставов или их полному выходу из строя.
7. 25 тонн - уровень человеческих возможностей
Человек не уступает по силе автомобилю.
Если бы все мышцы человека обеспечили тяговое усилие в одном направлении, то он смог бы переместить 25 тонн.
8. Самая маленькая мышца
Stapedius - Самая маленькая мышца
Стременная мышца (stapedius), напрягающая барабанную перепонку, является самой маленькой мышцей в человеческом теле. Она служит для демпфирования вибраций и защиты внутреннего уха от звука собственного голоса.
9. Мышца-заменитель
Мышца-заменитель
Длинная ладонная мышца (palmaris) - сухожилие, которого нет примерно у 14% людей. Оно может быть использовано для замены других сухожилий при травме.
10. Искусственные мышцы
Искусственные мышцы под микроскопом.
Исследователи из Университета Техаса нашли способ создания искусственных мышц из лески и швейных ниток. Эти мышцы более чем в 100 раз сильные, чем обычные мышцы.
11. Самые сильные мышцы
Самые сильные мышцы - жевательные.
Самыми сильными мышцами человеческого тела являются жевательные. Эти мощные мышцы ответственны исключительно за пережевывание пищи.
12. Мышцы - кости
Костей больше всего.
Акулам, скорее всего, не нравится есть людей, потому что в них очень высокое содержание костей по отношению к мышцам и жиру.
13. Три типа мышц
Такие разные мышцы.
В теле человека на самом деле есть три различных типа мышц. Скелетные мышцы соединены и работают со скелетом, чтобы помочь человеку осознанно двигаться. Сердечные мышцы обеспечивают работу сердца. И, наконец, есть гладкие мышцы, которые работают бессознательно и участвуют в таких процессах, как пищеварение и зрение.
14. Пальцы: мышцы отсутствуют
Пальцы - часть тела, в которой нет мышц.
В пальцах на самом деле нет мышц. В них есть сухожилия и связки, которые связаны с мышцами в ладони. А в принципе у здорового человека мышцы составляют примерно 40% от веса его тела.
15. Сокращение мышц
Сокращение мышц при ударе током.
Когда людям кажется, что они взлетают или падают после удара электрического тока, это происходит потому, что их мышцы внезапно сокращаются.
16. Мимические мышцы
Улыбайтесь на здоровье!
Существует распространенный миф, что нужно 43 мышцы, чтобы нахмуриться, и только 17 мышц, чтобы улыбнуться. Это неверно. На само деле каждая улыбка и "нахмуривание" уникально и в нем участвует различное количество мышц. Никто не может с абсолютной точностью сказать, сколько именно мышц человек использует, когда улыбается.
17. Воображение для тренировки мышц
Воображение в помощь фитнесу.
Было доказано, что воображение какого-либо действия впоследствии улучшает это действие в жизни. Несмотря на то, что при этом мышцы не активируются, мозг учится, какие мышцы нужно активировать, когда придет время для подобного действия. Человек сразу рождается со всеми мышечными волокнами, которые он когда-либо будет иметь. Чтобы стать Арнольдом Шварценеггером, нужно просто тренировать их.
18. Как звучат мышцы
У мышц тоже есть звук.
Если бы человек был способен слышать частоты ниже 20 Гц, то он мог бы услышать движение своих мышц.
19. Самые сильные и самые выносливые
Язык - выдающаяся мышца.
Если измерять силу мышц относительно их размера, то самой сильной мышцей в теле человека является язык. Мышца с самой большой выносливостью - сердце. Оно никогда не останавливается. .
20. Дрожь - это тоже мышцы
Мышцы - виновники дрожи.
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