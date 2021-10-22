Новая жизнь балкона: оригинальные идеи для ремонта

Весной большинство людей достают с балкона коньки и ролики, натягивают бельевую веревку, чтобы иметь возможность сушить вещи. И это вместо того, чтобы пить там чай в окружении друзей, устраивать праздники с видом на город, читать любимые книги в уютной обстановке. На самом деле, балкон может стать чем-угодно: спальней, домашним офисом, гардеробной или просто уголком для отдыха. Единственное, что нужно для выполнения этих задумок – немного фантазии, желания, свободного времени и наши советы.
1. Спальня
Уютная спальня, оборудованная на балконе. / Фото: dekoriko.ru
Неожиданное, но достаточно интересное решение. Во-первых, спать на свежем воздухе полезно для здоровья, а, во-вторых, это же такая романтика! Наслаждаться звездами в объятиях любимого человека… Что может быть лучше? А если у вас в квартире очень мало свободного места, то спальня на балконе – это еще и функциональное решение, которое поможет сэкономить ценные свободные метры.
Оригинальная детская комната на балконе. / Фото: dafix.ru
Если вы решились на такой шаг, первое, о чем вам придется подумать – это утепление. На балконе даже в летний период может быть прохладно, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы вам было тепло: установить пластиковые окна, утеплить стены, потолок, пол. Нужно приготовиться к тому, что ремонт будет дорогим, но результат того стоит. Главная проблема, с которой вы столкнетесь в процессе переоборудования балкона – потеря свободного пространства, ведь утеплитель всегда укладывается изнутри. Альтернативным вариантом могут стать полимерные материалы в рулонах, покрытые алюминиевой фольгой. Они гораздо тоньше своих аналогов, но их теплоизоляционные свойства ничем не хуже. После монтажа утеплитесь можно будет закрыть любыми отделочными материалами на ваш вкус.
2. Бар
Стильный бар со всеми необходимыми элементами для вечеринки. / Фото: sat-tech.ru
Если вы заядлый тусовщик и любитель вечеринок как на нейтральной территории, так и у себя дома, то отличным вариантом для вас станет бар на балконе. Его площадь, к сожалению, не позволит установить полноценный стол, но сделать барную стойку из подоконника вполне возможно. После этого поставьте на балкон несколько стульев и вуаля – вы готовы к коктейльной вечеринке с видом на огни большого города.http://funhere.ru/?p=18936
Комфортная барная стойка из подоконника. / Фото: artline-yalta.ru
Для оформления интерьера вам нужно будет купить глянцевые стеновые панели и светодиодную ленту. Также можно повесить диско шар – тогда атмосфера точно будет незабываемой.
3. Библиотека
Если балкон достаточно большой, можно оборудовать его полноценным шкафом для книг. / Фото: stroy-podskazka.ru
У заядлых книгоманов литература занимает огромное место в квартире и располагается буквально везде: на полках, стеллажах, тумбах, столике возле кровати. Конечно, идеальным вариантом была бы библиотека, но, увы, в современных квартирах не хватает места даже на ванную нормальных размеров, не говоря уже о хранилище для книг. И здесь на помощь приходит балкон. Даже если все ваши любимые произведения находятся в электронном формате, все равно хочется иметь в доме уютной место, где можно погрузиться в новую историю с участием любимых героев, под чашечку горячего кофе.
На балконе можно разместить уютный уголок для чтения. / Фото: pinme.ru
Единственная проблема, которая может возникнуть в ходе обустройства – освещение. Конечно, можно было бы читать только днем, но какой в этом удовольствие, если желание взять в руки книгу появляется, в основном, именно вечером?
Дизайнеры в этом случае советуют сделать двухуровневое освещение: на потолке разместить встроенные светильники, а на стенах – небольшие бра. Так вы сумеете создать концентрированный свет в том месте, где будет происходить магия чтения. Что касается полок для книг, то их вполне можно создать своими руками. Или же разместить на балконе открытый стеллаж. Он займет чуть больше места, зато будет гораздо вместительнее и функциональнее.
4. Спортивный зал
Количество тренажеров, размещенных в спортзале, зависит от размера балкона. / Фото: koffkindom.ru
Хороший вариант для людей, которые предпочитают активный образ жизни. Площади балкона, конечно, не хватит для расположения большого количества тренажеров, но шведская стенка, несколько гантелей и коврик для йоги вполне поместятся. Выполнять упражнения, встречая рассвет – отличное начало дня, не находите?
Чтобы вы смогли полноценно заниматься спортом, нужно будет проложить теплый пол. Из-за того, что обогреватель на ночь оставлять на балконе нельзя, так же, как и проводить трубы, вам нужно будет осуществить монтаж кабельного теплого пола с основой из нагревательного мата. После того, как вы обеспечите изоляцию и уложите нагревательный элемент в слой стяжки, можно будет накрыть конструкцию любым напольным покрытием и ковром.
5. Мастерская
Художественная мастерская для ребенка на балконе. / Фото: comfortoria.ru
Балкон всегда отличается хорошим освещением и определенной изолированностью от основной площади квартиры. Поэтому если вам нужно уединенное место для творчества, то данное помещение станет отличным вариантом для любимого хобби.
При оформлении комнаты думайте прежде всего не о красоте, а о функциональности, ведь в мастерской каждая вещь должна лежать на своем месте. Можно оборудовать готовые полки и приобрести специальные емкости для хранения: прозрачные контейнеры, небольшие плетеные корзинки, шкатулки и так далее.
Позаботьтесь о наличии удобных систем хранения в мастерской. / Фото: moybalkon.com
Или же можете самостоятельно соорудить практичную полку-лестницу. Она займет немного места, но на ней можно будет разместить большое количество необходимых вам деталей и инструментов.
6. Домашний офис
Если на балконе нет подоконника, основной рабочего места может стать небольшой стол. / Фото: domosedy.com
Если по долгу службы вам часто приходится брать работу на дом, или же вы занимаетесь фрилансом, то обустройство рабочего места в квартире – одна из первоочередных задач. Балкон станет идеальным вариантом для кабинета. Рабочий стол можно будет сделать из широкого подоконника, рядом поставить удобное мягкое кресло или стул, а неподалеку разместить шкаф с нужными документами. Такая обстановка поможет сосредоточиться и погрузиться в рабочий ритм, ведь никто не будет вам отвлекать и мешать.
Светлые оттенки в оформлении балкона помогут расширить пространство и сделают кабинет визуально больше. / Фото: budvtemi.com
Для того, чтобы балкон стал полноценным домашним офисом и мог служить верой и правдой в любое время года, подумайте об утеплении (советы описаны выше), подберите удобную мебель, и позаботьтесь, чтобы свет падал под нужным углом и не слепил глаза. Лучше всего сразу приобрести жалюзи и настольную лампу. Не пытайтесь сделать из кабинета что-то помпезное. Лучше выбирайте лаконичный, строгий интерьер, который не позволит вам отвлекаться от работы.
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