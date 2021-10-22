Новая жизнь балкона: оригинальные идеи для ремонта

1. Спальня

Уютная спальня, оборудованная на балконе. / Фото: dekoriko.ru

Оригинальная детская комната на балконе. / Фото: dafix.ru

2. Бар

Стильный бар со всеми необходимыми элементами для вечеринки. / Фото: sat-tech.ru

Комфортная барная стойка из подоконника. / Фото: artline-yalta.ru

3. Библиотека

Если балкон достаточно большой, можно оборудовать его полноценным шкафом для книг. / Фото: stroy-podskazka.ru

На балконе можно разместить уютный уголок для чтения. / Фото: pinme.ru

4. Спортивный зал

Количество тренажеров, размещенных в спортзале, зависит от размера балкона. / Фото: koffkindom.ru

5. Мастерская

Художественная мастерская для ребенка на балконе. / Фото: comfortoria.ru

Позаботьтесь о наличии удобных систем хранения в мастерской. / Фото: moybalkon.com

6. Домашний офис

Если на балконе нет подоконника, основной рабочего места может стать небольшой стол. / Фото: domosedy.com

Светлые оттенки в оформлении балкона помогут расширить пространство и сделают кабинет визуально больше. / Фото: budvtemi.com