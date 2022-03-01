12 дурных привычек родом из СССР, от которых давно пора избавиться

Дурные привычки советских граждан, которые давно пора искоренить в себе.

1. Собирать хлам

Собирать вещи и ничего не выбрасывать.

2. Переживать о том, что скажут люди

«Что скажут люди?»

3. Давать советы

Привычка давать советы.

4. Хранить до лучших времен

Хранить вещи до лучших времен.

5. Хранение ненужного

Хранение ненужных мелочей.

6. Привычка брать все, что плохо лежит.

Привычка брать все, что плохо лежит.

7. Культ еды

Культ еды.

8. Заниженная самооценка

Неумение принимать комплименты.

9. Ярлыки

Привычка вешать ярлыки.

10. Банки

Хранение банок.

11. Домашняя одежда

Одеваться в обноски.

12. Мастер на все руки

Все делать своими руками.

Видео-бонус: