12 дурных привычек родом из СССР, от которых давно пора избавиться

Дурные привычки советских граждан, которые давно пора искоренить в себе.
Часто представители старшего поколения с ностальгией вспоминают времена Советского Союза. Мол, тогда и колбаса была вкуснее, и хлеб гораздо дешевле. Но вместе с воспоминаниями в новую эпоху перешли и старые привычки. И многие из них оказались отнюдь неположительными.
1. Собирать хлам
Собирать вещи и ничего не выбрасывать.
Нищета, тотальный дефицит, а также необходимость все доставать, отстаивая невообразимые очереди, отпечаталась в сознании всех зрелых советских граждан. Вещи, добытые таким тяжким трудом, нельзя было просто выбросить за ненадобностью. А если что-то ломалось, то оно отправлялось в кладовку или на балкон, ждать часа, когда дойдут руки, чтобы починить. Именно поэтому кладовки, балконы, а также дачи со временем превращались в свалку «нужных» и «ценных» вещей. Неудивительно, что старшее поколение передало привычку собирательства младшему. Однако, времена тотального дефицита и жесткой экономии давно остались в прошлом. Пришло время разгрести завалы и заменить все сломанное на новое красивое и функциональное.
2. Переживать о том, что скажут люди
«Что скажут люди?»
Абсолютно все советские граждане зависели от мнения окружающих. Перед тем, как что-то сделать, надеть, построить и сказать, нужно было сто раз подумать, прикинув реакцию родных, соседей и даже случайных прохожих. Конечно, соблюдать нормы морали обязан каждый воспитанный человек, но угождать другим в ущерб себе или отказываться от желаемого из-за страха быть осужденным - глупо.
3. Давать советы
Привычка давать советы.
Раньше было принято давать советы направо и налево, даже когда об этом не просят. Что же, времена уже давно канули в Лету, а привычка осталась. Стоит помнить, что давать советы и поучать малознакомых людей - как минимум некультурно. Кроме того, не стоит забывать, что раздавая советы, вы возлагаете на себя ответственность за действия другого человека.
4. Хранить до лучших времен
Хранить вещи до лучших времен.
Еще ода дурная привычка прошлого - откладывать вещи до лучших времен. Так, абсолютно новые красивые сервизы хранились в сервантах, ожидая свадьбы или другого большого торжества, новая одежда надевалась только по особым случаям, то же самое с постельным бельем, полотенцами и прочими мелочами. Зачем использовать новые? Пусть полежат, ведь старые еще вполне себе ничего. Не стоит откладывать жизнь на завтра, начните жить на полную уже сегодня.
5. Хранение ненужного
Хранение ненужных мелочей.
Пакет с пакетами, ворох дырявых колготок, старая детская одежда и еще масса ненужных вещей - все это можно было без труда найти в доме каждого советского человека. Времена прошли, а привычка осталась. Но задумайтесь, зачем вы храните все эти вещи. За прошедшие годы качество жизни шагнуло далеко вперед и большинство людей уже в состоянии при необходимости купить пакет, новые колготки и прочие бытовые мелочи.
6. Привычка брать все, что плохо лежит.
Привычка брать все, что плохо лежит.
Еще одна привычка, виной которой стала нужда и дефицит всего. Большинство советских граждан боялись за свое будущее, а потому активно пользовались своим служебным положением, забирая домой все, что только можно. Однако, если в те времена такая привычка вызывала умиление и даже гордость, то сейчас такое поведение наталкивает на мысли о скупердяйстве и психических отклонениях. Подумайте, зачем вам еще одна пачка бумаги, если у вас даже принтера нет. А корпоративный календарь, сотая ручка с логотипом компании и прочее барахло, которое мы по привычке тащим домой.
7. Культ еды
Культ еды.
И снова речь пойдет о дефиците и бедности, которая заставляла людей относится к еде с огромным уважением, доедая все до последней крошки. Но жизнь не стоит на месте, времена изменились и большая часть населения может себе позволить покупать свежие продукты по мере необходимости, а если что-то пришлось не по душе или испортилось, без лишних терзаний отправлять в помойку.
8. Заниженная самооценка
Неумение принимать комплименты.
Подавляющая масса женского населения бывшего СССР имела заниженную самооценку. В результате чего они совершенно не умели принимать комплименты. Любая похвала вызывала стеснение и желание оправдаться. Советские женщины не любили привлекать к себе внимание. Современным девушками просто необходимо искоренять привычку занижать свою значимость, если такая имеется. Поверьте, вы заслуживаете внимания, похвалы и достойной оценки своих качеств.
9. Ярлыки
Привычка вешать ярлыки.
Девушка в короткой юбке - проститутка, молодой парень - наркоман, одинокая женщина - разведенка, безработный мужчина - неудачник, тихий верный муж - подкаблучник. Этот список можно продолжать до бесконечности. Несмотря на внешнюю скромность и напускную воспитанность, советские граждане просто обожали осуждать и вешать ярлыки. Эта привычка настолько прижилась и укоренилась, что стала уже частью нашего менталитета. Современным людям пора искоренить эту черту. Воспитывайте в себе чувство такта и научитесь не судить людей, не узнав их поближе.
10. Банки
Хранение банок.
Наверняка, в одном из ящиков в кухне вы и сейчас храните пустые стеклянные банки. Ответьте сами себе на вопрос: зачем они нужны, если вы уже много лет не занимаетесь консервацией. Если они вам не нужны, избавляйтесь от них без всяких зазрений.
11. Домашняя одежда
Одеваться в обноски.
В советские времена,одежда с пятнами, небольшими дырками и прочими дефектами автоматически превращалась в одежду для дома или дачи. И это неудивительно, ведь купить качественную вещь было совсем непросто. Но сейчас таких проблем с покупкой одежды нет и каждый может подобрать пару недорогих, но качественных и чистых вещей для дома.
12. Мастер на все руки
Все делать своими руками.
Советские граждане не привыкли обращаться за помощью куда-то. Подавляющее большинство старались делать все своими руками. Мужчины, не способные починить кран или затащить на 9-ый этаж диван, вызывают у наших бабушек осуждение и удивление. На самом деле нет ничего зазорного, в том, что при необходимости вы обратитесь за помощью к специалистам в тех или иных делах, которые сделают все качественно и с умом.
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