Применение остатков плитки в дизайне интерьера и быту

Иногда случается так, что после ремонта остался материал: обои, краска, ламинат или плитка. Казалось бы, применить некуда, да и складировать не вариант. Тем не менее не спешите выбрасывать, особенно плитку, поскольку она сто процентов пригодится в хозяйстве.

Ну а мы в свою очередь расскажем о том, как её использовать в быту.







1. Декор откосов и подоконника

2. Рамки для зеркал

3. Подставки под горячее

4. Мозаика на полу

5. Поднос

6. В качестве декора цветочных горшков

7. Панно

8. В качестве декора для стола

9. В качестве декора шкатулки

Облицовка откосов и подоконника плиткой.Использование плитки в качестве декоративного элемента на откосах и подоконниках — отличный и весьма креативным способ придать помещению не только цвет и рисунок, а и текстуру. Существует множество различных дизайнов, цветов и форм плитки, от классической до современной с металлическим напылением, поэтому смело можете сочетать любые варианты, компонуя между собой остатки. Плитка также может придать как откосам, так и подоконнику практичность, поскольку её легче чистить и ухаживать за ней, чем за другими материалами. Кроме того, она также является отличным способом защиты поверхности от царапин, сколов и ударов.Из оставшейся плитки можно сделать оригинальную раму для зеркала.Зеркальная рама, изготовленная из плитки – оригинальный и красочный элемент декора, который отлично впишется в абсолютно любое помещение и интерьер. Главное преимущество такой рамы заключается в том, что она может быть изготовлена из абсолютно разной плитки будь то стекло, керамика или металлокерамика. Главное проявить креатив и фантазию в дизайнерских решениях. Плитка может быть выложена самыми разнообразными узорами, создавая более современный вид с геометрическими формами и чёткими линиями, или в более традиционном стиле с классическим, красочным или цветочным орнаментом. Ко всему прочему, такие рамки станут отличным решением придать помещению контраст и текстуру.Плитку также можно использовать в качестве подставки (в том числе и под горячее).Осталось несколько симпатичных плиток с оригинальным узором? Тогда не спешите прятать её в дальний ящик на случай «а вдруг пригодится». Используйте в качестве подставки под горячее. Это идеальный вариант привнести в интерьер новые элементы декора, которые не только отличаются прочностью, а и выделяются креативностью. Плитка — идеальный материал для таких подставок, поскольку она долговечна, легко моется и может быть выполнена в различных цветах и вариантах отделки. Такую подставку можно установить на столешницу, подоконник, рабочий стол, тумбу или другие поверхности, чтобы подготовить место для чашек или других мелких предметов. Ко всему прочему, такая подставка может служить декоративным акцентом в помещении, привлекая внимание гостей.Остатки плитки также можно использовать для создания напольной мозаики.Ещё один оригинальный способ использовать остатки плитки – создать напольную мозаику, тем самым сделав акцент на деталях, придав помещению особую атмосферу. Главное преимущество в том, что мозаика (несмотря на кропотливую работу) может содержать множество различных рисунков плитки, форм и узоров от ярких геометрических фигур до классических, красочных и традиционных рисунков. Ко всему прочему, она проста в уходе, долговечна и водостойка, поэтому её запросто можно использовать в ванной комнате, на кухне или в прихожей, а также на открытой дачной веранде.А как вам идея с подносом?Кусочки плитки можно использовать для декора подноса, который прослужит верой и правдой ещё не один год. Как правило, такие подносы могут выступать в качестве элемента декора или акцентной детали в интерьере, польку частенько имеют красочный яркий дизайн, состоящий как из классических узоров, так и из геометрических форм.Оставшейся плиткой можно декорировать цветочные горшки.Обычный цветочный горшок можно превратить в интересный акцент, украсив его остатками плитки. Всё что нужно, так это проявить фантазию и приклеить разбитую или оставшуюся плитку к внешней поверхности горшка. Таким образом можно создавать интересные узоры и рисунки, придавая контейнеру яркий цвет и текстуру.Панно из плитки станет прекрасным элементом декора.Из остатков плитки, нарезав их на кусочки разной формы и размера, а затем склеив, можно создать интересное и красочное декоративное панно на стену. Подключив фантазию и подсмотрев пару оригинальных идей в Интернете, даже новичок справится с поставленной перед ним задачей. Такой элемент декора будет отлично смотреться как на фасаде дачного участка, так и внутри квартиры, украшая стену на кухне, в прихожей или даже в гостиной.Украсьте столешницу оставшейся плиткой.Старый стол можно превратить в дизайнерский с помощью остатков или разбитой плитки, просто приклеив к столешнице, тем самым придав уникальный, красочный и стильный вид. Кроме того, сочетая различные цвета и узоры плитки, можно создать уникальную вещь, которая с первых же минут привлечёт восторженные взгляды друзей и знакомых.А ещё остатками или осколками плитки можно украсить шкатулку.Остатки плитки (в том числе и битой) запросто можно использовать для декора старой шкатулки, которую жалко выбросить, да и вид у неё, мягко говоря, уже не очень. Способ декорирования очень прост. Всё что вам понадобится, так это клей и фантазия, чтобы придать шкатулке желаемый вид. Например, её можно украсить в виде геометрических узоров, мозаики или красочных абстрактных рисунков. Плитку также можно использовать в качестве коллажа, соединяя небольшие кусочки вместе, создавая оригинальный декоративный слой.