«Гластонбери» грозит выживанию местной популяции угрей

Большие города и большие скопления людей ужасно влияют на экологию, причем на многих уровнях. И мусор — только полбеды. Экологи лишь недавно осознали, что мегаполисы — настоящая наркотическая угроза для животных. Население активно употребляет психоактивные вещества; отходы человеческой жизнедеятельности попадают в сточные воды и реки, а животные из-за этого буквально сходят с ума. К примеру, форель в окрестностях Праги подсела на метамфетамин и, натурально, испытывает ломку, если его концентрация в воде падает.

Подобный процесс происходит и в окрестностях Гластонбери. В 2019 году экологи сделали замеры уровня экстази и кокаина в реке Уайтлэйк, которая протекает недалеко от места проведения феста.

Выяснилось, что рядом с «Гластонбери» содержание экстази в воде подскакивает в 104 раза!

То же самое с кокаином, но в его случае уровень увеличивается «всего» в 40 раз, и этого количества пока недостаточно для того, чтобы вызвать сбой в экосистеме. А вот экстази в воде столько, что рыбы просто сходят с ума. Особенно чувствительными оказались угри, популяция которых и так находится на грани вымирания. Наркотики в воде вызывают у рыбы гиперактивность, потерю мышечной массы, нарушение работы жабр и гормональные изменения.

На самом деле, экологи догадывались об этом еще несколько лет назад. По их просьбе руководство фестиваля даже запустило программу сознательности. На официальной странице в Твиттере было указано: «Справление нужды на землю в «Гластонбери» вызывает загрязнение грунтовых вод, что может повлиять на местную дикую природу и рыбу. Агентство по окружающей среде имеет право закрыть этот объект, если загрязнение будет слишком сильным. Пожалуйста, мочитесь только в туалетах, размещенных на территории феста!».

Несмотря на то, что исследование проведено в 2019, его результаты стали известны лишь сейчас. Сам фестиваль не проводится уже два года — из-за пандемии.