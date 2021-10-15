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«Гластонбери» грозит выживанию местной популяции угрей

«Гластонбери» грозит выживанию местной популяции угрей

«Гластонбери» — знаменитый фестиваль современной музыки, который проводится неподалеку от одноименного города в английском графстве Сомерсет. То, что здесь можно встретить изрядное количество людей под веществами — не секрет.

Однако недавно британские экологи выяснили, что ударные дозы экстази и кокаина влияют не только на здоровье посетителей, но и буквально разрушают местную экосистему. Особенно досталось популяции угрей. Беднягам явно не идут на пользу эйфоретики и стимуляторы.

«Гластонбери» грозит выживанию местной популяции угрей

Большие города и большие скопления людей ужасно влияют на экологию, причем на многих уровнях. И мусор — только полбеды. Экологи лишь недавно осознали, что мегаполисы — настоящая наркотическая угроза для животных. Население активно употребляет психоактивные вещества; отходы человеческой жизнедеятельности попадают в сточные воды и реки, а животные из-за этого буквально сходят с ума. К примеру, форель в окрестностях Праги подсела на метамфетамин и, натурально, испытывает ломку, если его концентрация в воде падает.

Подобный процесс происходит и в окрестностях Гластонбери. В 2019 году экологи сделали замеры уровня экстази и кокаина в реке Уайтлэйк, которая протекает недалеко от места проведения феста.

Выяснилось, что рядом с «Гластонбери» содержание экстази в воде подскакивает в 104 раза!

То же самое с кокаином, но в его случае уровень увеличивается «всего» в 40 раз, и этого количества пока недостаточно для того, чтобы вызвать сбой в экосистеме. А вот экстази в воде столько, что рыбы просто сходят с ума. Особенно чувствительными оказались угри, популяция которых и так находится на грани вымирания. Наркотики в воде вызывают у рыбы гиперактивность, потерю мышечной массы, нарушение работы жабр и гормональные изменения.

«Гластонбери» грозит выживанию местной популяции угрей

На самом деле, экологи догадывались об этом еще несколько лет назад. По их просьбе руководство фестиваля даже запустило программу сознательности. На официальной странице в Твиттере было указано: «Справление нужды на землю в «Гластонбери» вызывает загрязнение грунтовых вод, что может повлиять на местную дикую природу и рыбу. Агентство по окружающей среде имеет право закрыть этот объект, если загрязнение будет слишком сильным. Пожалуйста, мочитесь только в туалетах, размещенных на территории феста!».

Несмотря на то, что исследование проведено в 2019, его результаты стали известны лишь сейчас. Сам фестиваль не проводится уже два года — из-за пандемии.

 

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