Вещи, которые зря лежат в вашей сумке

Кажется, что в сумке у каждого из нас — маленький портал в параллельную реальность. Там можно найти и чек из магазина двухнедельной давности, и три одинаковые ручки, и какой-то странный ключ. Мы таскаем с собой кучу вещей «на всякий случай».

Но эти предметы в повседневной жизни нужны нам так же, как еноту — аккордеон.

Связка ключей

Громоздкий кошелек

Бумажки

Зарядное устройство

Чайные пакетики и сахар

Бонус: чистящий шарик для сумки

Пора устроить ревизию! Смотрим.Почему-то мы часто таскаем с собой огромные связки ключей, куда навешены уже ненужные ключи, например, от старых велосипедных замков. Ну глупо же, а?Большой кошелек с карманами для мелочи — это пережиток прошлого. В наши дни люди все чаще расплачиваются картой, которая вместится в малюсенький кошелек или чехол телефона.В свою очередь, если кошелек большой, там могут жить много интересных бумажек: визитки случайных людей, наклейки, чеки от покупок, рецепты лекарств и даже прививочная карта.Без телефона сейчас как без рук. Поэтому многие носят с собой зарядное устройство. Обычно заряда батареи спокойно хватает на сутки. Но люди все равно носят зарядку: душевное спокойствие часто перевешивает неудобства.На случай, если придется где-то пить чай и можно сэкономить; например, в поезде. Да вот только пригождается такой набор 1-2 раза в год.Резинки для волос. Я парень с короткими волосами. Но увидев, как моя младшая сестра, мать и девушка «едят» собственные волосы вместе с раменом… Это больше никогда не повторится в моем присутствии!Я работаю официантом. Однажды ребенок оставил маленькую фигурку Оптимуса Прайма на столе. Я пошел убрать со стола, бросил ее в фартук, и с тех пор она там и лежит. Это было 2 года назад.Я ношу в кармане мраморную черепаху, которую зовут Гарольдом. 4 года назад я купил ее на Багамах и теперь она всегда со мной. Если Гарольда нет в кармане, я начинаю очень беспокоиться и переживать за него. Гарольд — на фото ниже.Пожалуй, лучшее изобретение для сумки последних лет — это чистящий шарик. Просто бросаете его в сумку, встряхиваете, а шарик собирает крошки и пыль.