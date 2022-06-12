Нетривиальные комиксы о любви, глядя на которые определённо есть над чем задуматься

Комиксы о любви, глядя на которые, невольно задумываешься над тем, что и у самого светлого чувства - есть обратная сторона. Автор: Gypsie Raleigh.
Любовь – светлое и прекрасное чувство, о котором слагают легенды, пишут стихи и песни, снимают фильмы. Ей посвящают лучшие годы своей жизни, а после тихими вечерами вспоминают о былых временах. И, как бы прискорбно это не звучало, но и у любви есть своя обратная сторона, причём далеко не самая лучшая. Именно поэтому художник, сценарист, писатель и поэт Джипси Рэйли (Gypsie Raleigh) создала эпическую серию комиксов, посвящённую столь противоречивому состоянию, когда любовь приводит к глобальным последствиям, оставляя после себя лишь разбитые сердца и сломленные души…
Тот самый момент, когда сердце становится одним на двоих. Автор: Gypsie Raleigh.
Время любви истекает. Автор: Gypsie Raleigh.
Расстояние для любви - не преграда. Автор: Gypsie Raleigh.
Влюблённый романтик, или история о безответной любви. Автор: Gypsie Raleigh.
Навсегда... Автор: Gypsie Raleigh.
Я подарю тебе своё сердце. Автор: Gypsie Raleigh.
Безответная любовь убивает. Автор: Gypsie Raleigh.
Для большинства зрителей так и остаётся загадкой, а что же на самом деле подтолкнуло автора к созданию данной серии работ. Быть может, это неудачный личный опыт, а может быть – всего лишь нетривиальная точка зрения на происходящее вокруг, но как бы там ни было, а эти на первый взгляд мрачные комиксы о любви, показывают, к чему порой приводят некоторые поступки влюблённых. К тому же, понять смысл некоторых иллюстраций не так-то и просто, а всё потому, что его порой и вовсе нет. Ведь у каждого своё понятие о любви, для одних это безумие, болезнь и зависимость, а для других - высшая сила, воздух и космос…
Вырастишь - поймёшь... Автор: Gypsie Raleigh.
Сказка про аиста. Автор: Gypsie Raleigh.
История о бабочках в животе. Автор: Gypsie Raleigh.
На грани. Автор: Gypsie Raleigh.
Легенда о тонкой красной нити. Автор: Gypsie Raleigh.
Качели над пропастью. Автор: Gypsie Raleigh.
У каждого своё понятие о любви. Автор: Gypsie Raleigh.
История о любви и смерти. Автор: Gypsie Raleigh.
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