Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются «т

Алисия Вера (Alicia Vera) познакомилась с Эдем, когда работала ассистенткой по маркетингу в одном из стриптиз-клубов в Сан-Франциско. Эдем была стриптизёршей, которая постепенно перешла на оказание секс-услуг, а Вера параллельно основной занятости занималась фотосъёмкой. У девушек оказалось много общего, и они быстро подружились. Так родился эксклюзивный фотопроект, рассказывающий о жизни секс-работницы Эдем, с которым мы и предлагаем вам ознакомиться.







Из-за нестабильного графика работы Эдем приходится спать в течение дня, когда у неё есть свободное время. Её телефон всегда лежит рядом, чтобы не пропустить звонки клиентов.



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Эдем всегда мечтала о поездке в Париж. Бабушка и дедушка сделали ей такой подарок на шестнадцатилетие. Из Парижа Эдем привезла эти полароидные снимки, которые повесила на стене в своей спальне.







«Не имеет значения, какой путь вы для себя избрали, все мы люди, все мы испытываем одинаковые эмоции», – рассуждает Вера.



Мать Эдем целует свою дочь в затылок и уверяет, что по-прежнему любит её, несмотря на то, какую сферу деятельности она для себя избрала.







«Этот проект не о проститутке, но о женщине, которая пытается найти себя».

Эдем и её мать впервые подробно обсуждают её работу проститутки. Разговор выдался нелёгким.Эдем загорает на заднем дворе дома в Сан-Франциско.Вера надеется, что её проект поможет людям проникнуться сочувствием к Эдем и ко всем женщинам в целом.Эдем начинает свой рабочий день с подсчёта денег , заработанных на прошлой неделе.«Я была удивлена тем, сколько времени она тратит на публикацию объявлений и телефонные разговоры, что лично мне напоминает работу в офисе. Оказание сексуальных услуг – лишь малая часть из того, что она делает».Эдем со своими детскими куклами в своей старой комнате в Ланкастере, штат Виргиния.Эдем красит ногти в гостиничном номере в лучах утреннего солнца.Эдем развешивает постиранную одежду, в которой работает, на дереве во дворе.«Она живёт так же, как и все мы. В её жизни бывают тёмные и светлые полосы».Эдем примеряет одежду , которую оставила, переезжая в Сан-Франциско.«Вы ожидаете увидеть тёмный гостиничный номер, наркотики и деньги. Так это изображают в СМИ», – рассказывает Вера о своём знакомстве со сферой оказания секс-услуг.Эдем оказывает сексуальные услуги клиенту в номере гостиницы.Эдем оказывает сексуальные услуги клиенту в номере гостиницы.«Я хочу показать людям, что она не только секс-работница», – говорит Вера об Эдем.Порой Эдем просто скучает в своём гостиничном номере.Эдем курит сигарету на подоконнике в номере гостиницы.Эдем лежит на крыше дома своей матери в Ланкастере и вспоминает былые времена. Она больше не секс-работница. Сейчас Эдем работает в пекарне в Сан-Франциско.«Я не считаю свой проект завершенным, – говорит Вера. Это то, чем бы я хотела заниматься до конца своей жизни».Эдем принимает ванну после долгого рабочего дня.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)