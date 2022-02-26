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Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются «т

Алисия Вера (Alicia Vera) познакомилась с Эдем, когда работала ассистенткой по маркетингу в одном из стриптиз-клубов в Сан-Франциско. Эдем была стриптизёршей, которая постепенно перешла на оказание секс-услуг, а Вера параллельно основной занятости занималась фотосъёмкой. У девушек оказалось много общего, и они быстро подружились. Так родился эксклюзивный фотопроект, рассказывающий о жизни секс-работницы Эдем, с которым мы и предлагаем вам ознакомиться.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Из-за нестабильного графика работы Эдем приходится спать в течение дня, когда у неё есть свободное время. Её телефон всегда лежит рядом, чтобы не пропустить звонки клиентов.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем всегда мечтала о поездке в Париж. Бабушка и дедушка сделали ей такой подарок на шестнадцатилетие. Из Парижа Эдем привезла эти полароидные снимки, которые повесила на стене в своей спальне.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Не имеет значения, какой путь вы для себя избрали, все мы люди, все мы испытываем одинаковые эмоции», – рассуждает Вера.

Мать Эдем целует свою дочь в затылок и уверяет, что по-прежнему любит её, несмотря на то, какую сферу деятельности она для себя избрала.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Этот проект не о проститутке, но о женщине, которая пытается найти себя».


Эдем и её мать впервые подробно обсуждают её работу проститутки. Разговор выдался нелёгким.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем загорает на заднем дворе дома в Сан-Франциско.
Вера надеется, что её проект поможет людям проникнуться сочувствием к Эдем и ко всем женщинам в целом.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем начинает свой рабочий день с подсчёта денег, заработанных на прошлой неделе.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Я была удивлена тем, сколько времени она тратит на публикацию объявлений и телефонные разговоры, что лично мне напоминает работу в офисе. Оказание сексуальных услуг – лишь малая часть из того, что она делает».

Эдем со своими детскими куклами в своей старой комнате в Ланкастере, штат Виргиния.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем красит ногти в гостиничном номере в лучах утреннего солнца.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем развешивает постиранную одежду, в которой работает, на дереве во дворе.
«Она живёт так же, как и все мы. В её жизни бывают тёмные и светлые полосы».

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем примеряет одежду, которую оставила, переезжая в Сан-Франциско.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Вы ожидаете увидеть тёмный гостиничный номер, наркотики и деньги. Так это изображают в СМИ», – рассказывает Вера о своём знакомстве со сферой оказания секс-услуг.

Эдем оказывает сексуальные услуги клиенту в номере гостиницы.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем оказывает сексуальные услуги клиенту в номере гостиницы.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Я хочу показать людям, что она не только секс-работница», – говорит Вера об Эдем.
Порой Эдем просто скучает в своём гостиничном номере.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем курит сигарету на подоконнике в номере гостиницы.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

Эдем лежит на крыше дома своей матери в Ланкастере и вспоминает былые времена. Она больше не секс-работница. Сейчас Эдем работает в пекарне в Сан-Франциско.

Один день из жизни секс-работницы Эдем

«Я не считаю свой проект завершенным, – говорит Вера. Это то, чем бы я хотела заниматься до конца своей жизни».
Эдем принимает ванну после долгого рабочего дня.

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