Что означают красные полоски и белые точки на спидометрах некоторых автомобилей

Ежедневно находясь за рулем автомобиля, волей не волей можно заметить на спидометре странные красные полоски или белые точки. Часто эти элементы встречаются по отдельности, но на некоторых машинах можно увидеть их комбинацию. Причем предназначение красных засечек на отечественных автомобилях и иномарках существенно различается. Так что же это — ненужный атрибут приборной панели или все-таки важное обозначение?
Зачем нужны белые точки
Белые точки. | Auto.ru.
Белые точки на спидометре обычно встречаются на отечественных автомобилях марки ВАЗ, причем старого образца. В редких случаях точки «рисовали» и на иномарках. На форумах автолюбители делают самые разные предположения, относительно предназначения этих отметок, но все намного проще. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что отметки нанесены в определенной последовательности после основного деления скорости. По информации Novate.ru, делались они с целью указать на максимально возможную погрешность в измерении скорости (обычно в 5%). Например, для 40 км/ч эта погрешность составляет 2 км/ч, для 100 км/ч — 5 км/ч. Спидометры старых образов были не такими точными, как сейчас, и фактическая скорость могла ненамного отличаться от отображаемой на приборной панели. По факту, водители редко обращали внимание на эту деталь, и в последующих моделях белые точки перестали наносить.
Зачем нужны красные полоски
Красные отметки на спидометре. | Фото: АвтоВзгляд.
С красными отметками на спидометре ситуация не такая однозначная. Например, на некоторых отечественных автомобилях они делались для того, чтобы указать максимально допустимую скорость для каждой передачи. То есть, первая красная полоска на 40 км/ч обозначает, что нежелательно превышать эту скорость на первой передаче, 60 км/ч на второй и так далее. Конечно, не совсем понятен смысл этого указателя на автомобилях с тахометром. С другой стороны на «копейке» датчика оборотов двигателя попросту не было, поэтому полоски часто выручали неопытных водителей.
Другой вариант. | Фото: Drive2.
На иномарках смысл красных рисок совсем другой. Они «рисовались» на спидометрах автомобилей, ориентированных на европейский рынок. Все очень просто — полоски наносились для напоминания жителям стран Европейского Союза о скоростных ограничениях, установленных местным ПДД. Во всех населенных пунктах нельзя превышать скорость в 50 км/ч, в особо аварийных участках — школах, дворах нельзя «закладывать» стрелку за значение в 30 км/ч. Красная отметка напротив 130 км/ч указывает на максимально допустимую скорость при движении по магистрали. В этом есть смысл, поскольку в Европе к нарушению скоростного режима относятся намного строже, чем в России. Например, в Германии за превышение скорости всего лишь в 10 км/ч полагается штраф в размере 15 евро.
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