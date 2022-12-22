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Новогодний декор для маленькой квартиры

Маленькая квартира тоже должна быть готова к встрече Нового года. Но украсить ее точно так же, как это делают в больших домах и огромных квартирах, очень сложно, так как есть риск захламить свой уютный уголок.
В статье мы расскажем, как это сделать без ущерба стильному интерьеру, при этом в квартире будет витать атмосфера волшебного праздника.

Мини-ёлка



Большая елка, украшенная гирляндами и многочисленными игрушками – это очень красиво. Но в маленькой квартире такая огромная красавица будет только все портить. Стилисты советуют ставить мини-ёлку, причем желательно живую и можно даже в горшке. Украсьте ее небольшим количеством игрушек или повесьте только одну гирлянду.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Ёлка-статуэтка



А можно выбрать альтернативу – елку в креативном оформлении. К примеру, сейчас очень популярны елки из дерева, картона и другого материала. Такая красотка будет украшать ваш дом и делать его уникальным и волшебным.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Только новогодняя ёлка



Если все-таки хочется поставить большую елку, то стоит только ей и ограничиться. Если елку окружить другими разношёрстыми украшениями, то маленькая квартира превратится в склад новогодних игрушек.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Новогодний текстиль



Чтобы добавить любой комнате нотку волшебства и новогоднего настроения, то необязательно выбирать елочные игрушки, мишуру или гирлянды. Иногда достаточно добавить комнате немного праздничного текстиля, который вам пригодится и после Нового года.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Лаконичный венок



Приятный запах ели всегда напоминает нам о предстоящем празднике. Чтобы не захламлять красивый интерьер небольшой квартиры, можно сделать небольшой венок, который украсит входную дверь или любую стену.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Естественная гирлянда из веток



Гирлянды из веток как искусственных, так и натуральных могут стать отличной альтернативой привычной елке. Некоторые даже используют травы и папоротник.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Зимний букет в минималистическом стиле



Если вы хотите украсить свой новогодний стол и не желаете ставить елку в месте, где будете ужинать в праздники, тогда сделайте букет. Нужно выбрать материалы и растения, которые создают зимнее и новогоднее настроение.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Елочные игрушки на тарелке



Минималистический декор тем прекрасен, что можно выбрать совершенно обычные вещи и сделать красивую деталь к празднику. К примеру, возьмите блюдо или поднос, поставьте на него свечку и разложите вокруг елочные игрушки.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Гирлянда в теплом или холодном свете



Чтобы в квартире сохранить первозданный интерьер, при этом украсить ее к Новому году, можно вместо разноцветных гирлянд выбрать фонарики в теплом или холодном свете. Такой вариант можно использовать круглый год, а не только в праздники.

Новогодний декор для маленькой квартиры

Украшение небольшой квартиры – это более сложный процесс. Ведь нужно вместить новогодние детали, и при этом не лишить помещение уюта.
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