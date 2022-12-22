Новогодний декор для маленькой квартиры

Маленькая квартира тоже должна быть готова к встрече Нового года. Но украсить ее точно так же, как это делают в больших домах и огромных квартирах, очень сложно, так как есть риск захламить свой уютный уголок.

В статье мы расскажем, как это сделать без ущерба стильному интерьеру, при этом в квартире будет витать атмосфера волшебного праздника.



Мини-ёлка

Ёлка-статуэтка

Только новогодняя ёлка

Новогодний текстиль

Лаконичный венок

Естественная гирлянда из веток

Зимний букет в минималистическом стиле

Елочные игрушки на тарелке

Гирлянда в теплом или холодном свете

Большая елка, украшенная гирляндами и многочисленными игрушками – это очень красиво. Но в маленькой квартире такая огромная красавица будет только все портить. Стилисты советуют ставить мини-ёлку, причем желательно живую и можно даже в горшке. Украсьте ее небольшим количеством игрушек или повесьте только одну гирлянду.А можно выбрать альтернативу – елку в креативном оформлении. К примеру, сейчас очень популярны елки из дерева, картона и другого материала. Такая красотка будет украшать ваш дом и делать его уникальным и волшебным.Если все-таки хочется поставить большую елку, то стоит только ей и ограничиться. Если елку окружить другими разношёрстыми украшениями, то маленькая квартира превратится в склад новогодних игрушек.Чтобы добавить любой комнате нотку волшебства и новогоднего настроения, то необязательно выбирать елочные игрушки, мишуру или гирлянды. Иногда достаточно добавить комнате немного праздничного текстиля, который вам пригодится и после Нового года.Приятный запах ели всегда напоминает нам о предстоящем празднике. Чтобы не захламлять красивый интерьер небольшой квартиры, можно сделать небольшой венок, который украсит входную дверь или любую стену.Гирлянды из веток как искусственных, так и натуральных могут стать отличной альтернативой привычной елке. Некоторые даже используют травы и папоротник.Если вы хотите украсить свой новогодний стол и не желаете ставить елку в месте, где будете ужинать в праздники, тогда сделайте букет. Нужно выбрать материалы и растения, которые создают зимнее и новогоднее настроение.Минималистический декор тем прекрасен, что можно выбрать совершенно обычные вещи и сделать красивую деталь к празднику. К примеру, возьмите блюдо или поднос, поставьте на него свечку и разложите вокруг елочные игрушки.Чтобы в квартире сохранить первозданный интерьер, при этом украсить ее к Новому году, можно вместо разноцветных гирлянд выбрать фонарики в теплом или холодном свете. Такой вариант можно использовать круглый год, а не только в праздники.Украшение небольшой квартиры – это более сложный процесс. Ведь нужно вместить новогодние детали, и при этом не лишить помещение уюта.