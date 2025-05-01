Интересные идеи оформления стен на даче

В любом доме, будь это квартира, коттедж или простая дача, необходимо создать уют и красоту для комфортного проживания. Если обычно в квартирах стены обклеивают обоями, то с загородным домом с этим могут возникнуть трудности.







К доскам сложно приклеить обои, либо хозяева просто хотят чего-то нового. Существует несколько способов, как украсить стены дачного дома и сделать пространство очень эстетичным благодаря этому.

1. Спилы дерева

2. Роспись на стене

3. Картины

4. Текстильные полотна

5. Украшение фотографиями

6. Эко-панно

7. Окно-зеркало

Очень оригинальноТакой декор из спилов может подойти к любому интерьеру, он станет его настоящей изюминкой. Спилы можно повесить как в спальне, так и гостиной, а также в кухне совмещённой со столовой. Прикрепить их в виде панно, рамы для зеркала или на стену целиком. Лучше всего подойдут поленья и колоды, можно использовать также ветки и стволы сухостоя. А остатками досок или веток, половинок и четвертинок брёвен можно будет заполнить промежутки между самими круглыми спилами. Лучшие породы для этого — дуб, липа, орех, берёза и сосна, но в целом можно взять то дерево, которое больше нравится по цвету, например, фруктовые деревья. В древесине не должно быть гнили, и она при этом должна быть хорошо просушена. Для лучшего крепления их можно очистить от коры и дополнительно отшлифовать, чтобы не осталось никаких неровностей.Это может быть и панноВ помещении лучше крепить спилы на жидкие гвозди или силикон, тогда сами спилы нужно покрыть лаком только с наружной стороны. А если их планируется вешать на улице, то лучше взять саморезы или шурупы, тогда и покрывать дерево необходимо антисептиком и после ещё дополнительно лаком. Лучше оставлять зазор не менее трёх миллиметров между спилами, древесина может впитывать влагу и расширяться. Единственный недостаток такого декора — сложно вытирать пыль с такой поверхности.Очень нежная роспись.Стены необязательно чем-то обклеивать и что-то вешать на них, прекрасной идеей оформления всего пространства не только стен, но ещё и потолка может стать роспись. Не нужно делать слишком много рисунков, небольшое количество цветочных мотивов, которые будут перекликаться между собой на разных стенах, окажется вполне достаточно. Особенно прекрасно смотрятся такие рисунки из-за того, что сделаны вручную. Ближе к полу можно добавить больше красок, сделать деревья, животных или другие растения, например, папоротники, а вот ближе к потолку лучше оставить больше света и не перегружать цветом.Такие мотивы можно сделать по всему домуДля начала, конечно, необходимо очень тщательно продумать эскиз и постараться представить как все рисунки, если их несколько, будут выглядеть в пространстве по итогу. Стены предварительно необходимо очистить от грязи и, если есть неровности, немного отшлифовать доски. Затем нанести рисунок карандашом, не сильно нажимая и уже после покрывать краской. Лучше всего взять акриловые краски на водной основе, как советуют профессионалы. Они будут хорошо держаться и окажутся не слишком яркими. Такую краску необходимо смешивать частями, постепенно и только перед непосредственным нанесением на стену, потому что она очень быстро сохнет.Отлично смотрится.Если нет желания ничего делать на стенах подручными материалами, то можно просто по классике украсить их картинами. Но и здесь существует множество вариантов оформления. Большую роль в украшении стен картинами играют сами рамы. Они должны подходить и друг под друга, и под общий стиль помещения. А вот на самих картинах может быть также изображен пейзаж, цветочные мотивы или животные. При этом сам стиль написания изображений может разниться, ничего страшного, рамы придадут им общие черты.Можно сделать панно, либо акцентировать в центре одну большую картину и добавить по бокам несколько маленьких, повесить их в произвольном порядке или по кругу, всё зависит от количества полотен и фантазии. Также к этой идее можно отнести и использование вместо картин засушенные сухоцветы из которых будут собраны композиции или небольшие букеты под стеклом. Три в ряд будут смотреться как дизайнерский подход.Придаёт уютОчень интересная идея, учитывая, что такие полотна всегда будут абстрактными и достаточно большими, для них не потребуется ничего дополнительного, а смотреться на пустых стенах они будут великолепно. Чем больше текстиля в интерьере, тем он становится уютнее, но, конечно, стоит подбирать такие полотна подходящими по цвету к дивану, подушкам или ковру. Тут также можно повесить длинные полотна по три в ряд, например, если эти полотна будут сшиты из белого и синего цвета, то с ними отлично начнут гармонировать гжельские вазы или кувшины. Если стены уже имеют какой-то цвет, например зелёный, лазурный, болотный, то красные и оранжевые оттенки, например, с изображением на полотнах жар-птицы, сделают их более тёплыми.Рамки тоже должны быть из натуральных материалов.Чтобы множество фотографий не пылилось в альбомах, которые в последнее десятилетие уже никто и не смотрит, их можно повесить на стену. В магазинах есть множество невероятных рамок, так что нет необходимости придумывать дизайн самому, нужно лишь подобрать интересные готовые варианты. А от повреждений и сильного выцветания снимки защитит стекло. А совсем уж необычные рамки можно создать самому, было бы желание. Например, отлично на даче будут смотреться эко-рамки из маленьких веточек, которые склеены между собой и украшены сухоцветами. Их можно покрасить в нежные цвета, например, белый и сиреневый, краску наносить не очень плотным слоем, чтобы цвет дерева проступал. Также отлично смотрится джутовое волокно украшенное ракушками, в такую серию рамок можно поместить памятную поездку на море. А если не хочется завешивать стены рамками, их можно прикрепить на деревянное панно, сбитое из нескольких досок на простые кнопки или двусторонний скотч.Эко-панно.Сделать эко-панно и повесить его на стену на даче? Почему бы и нет. Такие панно создаются с помощью мха и из других растений. Также для них можно использовать сухие ветки и спилы коры. Для создания маленькой композиции, например, леса, используют мелкую гальку и небольшие камни, сухоцветы и семена, ракушки и морской песок. А можно просто высадить немного разнообразного мха, отличающегося по цвету, в такую рамку и уже получится нечто совершенно уникальное и не похожее на остальной привычный декор дома. Сам по себе мох будет отлично сочетаться с суккулентами, папоротником и маленькими цветами. А для дополнительной красоты даже добавить небольшие бамбуковые палочки и губки для мыться посуды, из натуральных материалов, если они уже не используются.Увеличит пространствоЕсли дачный домик небольшой, то отражающие поверхности внутри него просто необходимы. Они будут отражать свет и то, что находится на противоположной стене, тем самым достаточно сильно увеличивая пространство. Зеркала с такой задачей справляются как нельзя лучше. Но вешать обычные зеркала не обязательно, они тоже могут быть уникальными и интересными. Такие зеркала, как правило, имеют разнообразные нестандартные формы и самые простые из них это арочные, а также в дополнение немного перемычек, рисунков, переливов цветов и так далее.Можно подобрать под свой стиль