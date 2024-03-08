Японская сабля для русского цесаревича: Как наследника престола едва не убил полицейский в Оцу

Подготовка Японии к приезду Николая Александровича велась с широким размахом. В Киото даже соорудили триумфальную арку, к которой цесаревичу полагалось возложить небывалое количество даров. Столь унизительные для самурая почести по отношению к иностранцу настолько рассердили полицейского Цуда Сандзо, что тот без раздумья набросился на цесаревича с саблей. Происшествие в Оцу вызвало в дипломатическом мире переполох, а Япония не на шутку испугалась возможной войны.
Дальнее путешествие будущего императора
Императорский фрегат./Фото: upload.wikimedia.org
Когда Николаю исполнилось 22, его отец, Александра III, решил организовать для будущего императора дальнее путешествие. Для этого снарядили судно «Память Азова», приставили к сыновьям самодержца Георгию и Николаю гувернера генерала Барятинского и отправили в путь. Путешествие началось с Греции, где к компании братьев присоединился их кузен Георг Греческий. Далее венценосное трио отправилось в Египет, Индию, Сингапур, Бангкок, Яву, Гонконг.
А тем временем в Японии с большим интересом ожидали прибытия столь высоких особ. Российскую делегацию встретила небывалая толпа – всем не терпелось поглазеть на будущего правителя огромной евроазиатской страны. Повсюду виднелись плакаты с надписями: «Добро пожаловать!». Цесаревич разъезжал в колясках с рикшами, участливо знакомясь с японским бытом и культурой. На один из дней было запланировано посещение города Оцу, стоящего на берегу самого крупного японского озера Бива.
Роковой Оцу и неожиданный удар
Рикши принцев Георга (Китагаити Ититаро) и Николая (Мукохата Дзисабуро)./Фото: img-fotki.yandex.ru
Ранним утром на улицы городка Оцу вышли толпы людей. В школах даже отменяли занятия, потому как увидеть наследника русского престола хотелось и детям, и преподавателям. Длинная процессия колясок растянулась по узким городским улочкам не на одну сотню метров. Все это действо охранялось множеством полицейских, стоявших друг от друга в нескольких метрах.
Нужно учесть, что западные нововведения многие японцы воспринимали в штыки, оставаясь на стороне аутентичной Японии. Русские дипломаты неоднократно сообщали об агрессивных настроениях в обществе. Японский этикет охраны высокопоставленных лиц запрещал разворачиваться к ним спиной, что усложняло задачи и не давало возможность силовикам контролировать толпу. Но опасность, как стало известно совсем скоро, исходила не от зевак.
По возвращении в Киото к коляске Николая вдруг подскочил один из полицейских и не раздумывая нанес ему в голову удар саблей. По счастливой случайности клинок соскользнул по головному убору цесаревича, задев лоб. Все произошло так быстро и неожиданно, что нападающий успел нанести второй удар до того, как его остановили. Но и в этот раз лезвие сабли прошло по касательной, после чего уже среагировал брат Николая Георг. Пытаясь сбить полицейского с ног, он ударил его бамбуковой тростью в затылок. Замешкавшегося преступника обезоружили рикши цесаревича и его кузена. Неудавшийся убийца был задержан, а Япония замерла в страхе. Дело запахло как минимум международным скандалом.
Личные извинения микадо
Японский император Мэйдзи (Муцухито)./Фото: watafak.ru
После оказания первой помощи раненого Николая разместили в близлежащем губернаторском доме, а уже наутро к нему лично пожаловал сам император Японии. Извиняющийся микадо прибыл с орденом Хризантемы для почетного гостя и ковром ручной работы в 150 квадратных метров в дар наследнику российского престола. Чувствуя свою ответственность за произошедшее, японский лидер заверял Николая, что преступник будет осужден по всей строгости закона и наказан.
Цуда Сандзо, в свою очередь, просил у судей разрешения на харакири, в чем ему было отказано. После вынесения приговора его сослали на пожизненное заключение на остров Хоккайдо, где через несколько месяцев он умер. По официальной версии его погубило воспаление легких, однако есть версия о том, что бывший полицейский попросту заморил себя голодом.
Правительство Японии настолько сильно стремилось сгладить конфликт, что император даже поднялся на борт отчаливающего российского корабля. Такой поступок был совершенно беспрецедентным для правящего Японией монарха. Благостно настроенный цесаревич принял все извинения и даже отправил микадо телеграмму. Николай сердечно благодарил императора за щедрый прием, заверяя, что неприятный инцидент абсолютно исчерпан. Не забыли и о смелом поступке рикш Николая и Георга. Цесаревич лично вручил им ордена Святой Анны, а по указанию Александра III спасители получили по 2500 йен единовременно и по тысяче в качестве регулярной пожизненной пенсии. К слову, эта сумма в Японии приравнивалась к годовой зарплате высокого чиновника.
Униженный и оскорбленный
П.Илышев. Нападение на Цесаревича Николая./Фото: img0.liveinternet.ru
Напавшего на Николая полицейского звали Цуда Сандзо. Он вырос в самурайской семье, после армии принимал участие в подавлении бунта Сайго Такамори, затем служил в полиции. В ходе допроса Цуда Сандзо рассказал о причинах своего поступка. Полицейский, одурманенный сплетнями о пребывании мятежного самурая Такамори в России, всерьез опасался, что Николай тайно привез его с собой назад. Возмутило несостоявшегося убийцу и недостаточное, на его взгляд, оказание почестей памятнику жертвам японской гражданской войны со стороны иностранных гостей.
Цуда Сандзо считал российскую свиту несомненными шпионами, явившимися на его землю изучать окрестности и искать в обороне страны уязвимые места. Когда его поставили охранять дорогу, по которой цесаревич возвращался в Киото, Цуда решил использовать такой шанс и обезвредить врага. По убеждению российского историка-япониста Александра Мещерякова, Цуда Сандзо страдал от серьёзных проблем с психикой. Воспитанный в самурайских традициях, он попросту попытался таким радикальным путем разрешить свои внутренние конфликты. Его с детства учили враждебности ко всему иностранному, что вылилось в такой дерзкий выпад.
Необычной была реакция на инцидент рядовых японцев. Среди них практически не нашлось сочувствующих Цуда Сандзо. Близкие преступника оказались в народной опале, а город Оцу даже пытались переименовать из-за свалившегося на него позора.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии