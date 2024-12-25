Почему слипаются макароны и еще 8 странных вещей, которые происходят во время готовки

Рано или поздно готовка становится неотъемлемой частью нашей жизни, и очень хочется, чтобы все всегда шло по плану. Однако от форс-мажоров на кухне никто не застрахован. То салат портится на глазах, то торт плохо пропитывается, то на чае образуется малопривлекательная пленка. Novate.ru рассказывает, по каким причинам продукты ведут себя совсем не так, как мы ожидаем, и что с этим можно сделать.
1. Серый налет вокруг желтка в вареном яйце
Налет может быть серого или зеленоватого цвета. / Фото: fb.ru
Наверняка вы хотя бы раз сталкивались с такой ситуацией: чистите вареное яйцо, разрезаете его пополам и видите, что вокруг желтка образовался налет серого или зеленоватого цвета. Выглядит такая картинка, конечно, не очень аппетитно, однако это вовсе не повод считать, что яйцо испорчено и выбрасывать его в мусорное ведро.
Рассказываем, в чем причина. Налет появляется, когда в реакцию вступают сера и железо, которые содержатся в белке и желтке. Это происходит, если вы забыли о времени и переварили яйца или же если в воде содержится большое количество железа.
Чтобы этого не происходило и желток после варки сохранял свой насыщенный цвет, варите яйца не дольше положенного – обычно восьми минут достаточно для приобретения необходимой консистенции. Также не забывайте остужать яйца под холодной водой или в чаше со льдом сразу после того, как снимите их с плиты.
2. Рыба издает треск, когда разогревается в микроволновке
Греть рыбу в микроволновке - плохая идея
Микроволновая печь – очень удобная штука, особенно если нужно быстро разогреть что-нибудь поесть или не хочется лишний раз вымазывать, а затем мыть сковороду. Однако далеко не все продукты подходят для подобного рода тепловой обработки. Например, если вы решите разогреть рыбу и не накроете блюдо специальной крышкой, то потом придется отмывать всю микроволновку. Дело в том, что в ней содержится много жира и воды. Как только продукт начинает нагреваться, эти компоненты смешиваются и превращаются в пар, который, в свою очередь, расширяется и создает давление на рыбу. Сначала она начинает «трещать», а потом – разлетаться по микроволновой печи.
Чтобы такого не происходило, перед тем, как разогреть рыбу, проделайте в ее коже несколько отверстий с помощью вилки – пар выйдет через них и продукт останется целым. Также следует избавиться от лишней влаги: промокните рыбу бумажным полотенцем и только после этого отправляйте в микроволновку.
3. Пленка на чае
Пленка на чае появляется из-за плохого качества воды
Если на поверхности вашего чая часто появляется маслянистая пленка, скорее всего, дело в водоснабжении. Она образуется из веществ, которые содержатся в самом чае, и карбоната кальция, попадающего в напиток из водопроводной воды. Чем больше карбоната кальция, тем плотнее пленка. Кстати, от него зависит также цвет чая, ведь данное вещество увеличивает щелочность воды. Чем она выше, тем темнее оттенок.
4. Курица остается розовой, даже если полностью готова
Розовый цвет - не всегда признак сырой курицы. / Фото: pohudejkina.ru
Несмотря на то, что курица является одним из самых простых и быстрых в приготовлении мясных продуктов, с ней также иногда возникают проблемы. Например, вы вставляете градусник в птицу, он показывает, что она достигла нужной температуры и является полностью готовой, однако внутри мясо остается розовым. На самом деле такой цвет не является признаком того, что курица сырая, поэтому не нужно и дальше держать ее в духовке или пересушивать на сковороде. Если все части птицы достигли температуры 73,9 градусов, она полностью готова.
Причина, по которой цвет мяса может не соответствовать степени его готовности, кроется в гемоглобине. Из-за него курица приобретает розовый оттенок, который не меняется под воздействием высоких температур.
5. Овощной салат быстро вянет
Овощной салат быстро вянет из-за заправки. / Фото: kvashenaya-kapusta.ru
И ладно, если бы он портился, стоя на обеденном столе. Но овощи становятся вялыми и склизкими даже в холодильнике. Как можно решить эту проблему, чтобы наслаждаться готовым салатом в любое время суток? Готовьте правильную заправку. Да-да, дело вовсе не в овощах. Если в состав заправки входят кислоты, например, лимонный сок или уксус, то они в два счета разрушают структуру некоторых ингредиентов и из них начинает выделяться вода. Наибольшему риску подвержены огурцы, листья салата и пр.
Поэтому самым верным решением будет заправлять только ту часть салата, которую вы планируете съесть сразу за обедом или ужином. Остальные овощи переложите в миску, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник – так салат не будет испорчен и не отправится в мусорное ведро.
6. Коричневый рис остается твердым внутри, но разваривается снаружи
Коричневый рис нужно класть в кипящую воду
Коричневый рис редко появляется в меню не столько из-за своей высокой стоимости, сколько из-за проблем, которые возникают в процессе приготовления. Он получается либо твердым в середине, либо разваренным, а все потому что с него не снимают оболочку, в отличие от белого риса. Последний обычно варят на небольшом огне и оставляют в кастрюле на плите, чтобы он впитал в себя излишки воды и дошел до готовности. С коричневым рисом нужно действовать по-другому, если вы, конечно, хотите добиться идеального результата. Налейте в емкость воды, доведите ее до кипения, положите рис и варите до готовности. Затем слейте воду, верните рис в сухую кастрюлю и оставьте на восемь-десять минут под плотно закрытой крышкой.
7. Картошка темнеет после варки
Вареный картофель может впоследствии изменить цвет. / Фото: bolshoyvopros.ru
Не удивляйтесь, если картофель, который изначально выглядел нормально, после варки покроется темными пятнами. В них нет ничего страшного, они не влияют на вкус и не вредят здоровью. Пятна возникают из-за окисления хлорогеновой кислоты, которая содержится в картофеле. То же самое происходит и в том случае, если сырой очищенный овощ долгое время находится на воздухе.
Чтобы картошка не теряла свой изначальный цвет при варке и не покрывалась темными пятнами, кладите кусочки в холодную воду, а не в кипящую. После того, как она будет готова, сразу сливайте и либо бросайте масло, либо готовьте пюре.
8. Бисквит опадает при остывании
Иногда горячий бисквит и холодный - это два абсолютно разных бисквита
Главная ценность бисквита в кондитерском искусстве заключается в его пышности. И нашей радости нет предела, когда мы видим, что он поднимается в духовке, становясь выше в несколько раз. Предвкушая невероятно вкусно торт или рулет, мы достаем бисквит, даем ему слегка остыть, а затем с недоумением наблюдаем, как он постепенно опадает. Однако ругать себя или рецепт в таких случаях нет никакого смысла. Бисквиты всегда немного «сжимаются» после того, как достигают готовности.
Дело в том, что при нагревании, когда тесто находится в духовке, воздух внутри него расширяется. А когда бисквит охлаждается, количество воздуха уменьшается, из-за чего он слегка оседает. Чтобы предотвратить подобный исход событий, попробуйте добавить в тесто больше яиц или яичного белка – это укрепит структуру бисквита и сделает его чуть плотнее.
9. Макароны слипаются
Когда макароны слипаются, они напоминают кашу. / Фото: freeimages.com
Слипшиеся макароны – это, скорее, закономерность, чем исключение из правил. Повара советуют их чаще помешивать и добавлять капельку растительного масла, однако иногда и эти лайфхаки не спасают. В основном паста слипается из-за недостаточного количество воды в кастрюле, а также из-за крахмала, который они выделяют в воду в процессе варки. Если вы возьмете объемную кастрюлю и нальете туда много воды, концентрация крахмала получится меньше, и паста не будет слипаться. Оптимальные пропорции – литр воды на 100 граммов макарон.
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