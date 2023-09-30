Изумительные рецепты приготовления минтая, устоять перед которыми не сможет никто

Вкусные рецепты блюд из минтая
Отварной, запечённый в духовке, приготовленный на гриле, с овощами и без, обжаренный на сковороде, с гарниром и как самостоятельное блюдо, горячий, или же поданный на стол в холодном виде с ломтиками лимона – сочный, сытный и всегда такой разнообразный минтай, приготовление которого не займёт много времени.
1. Филе минтая с овощами в фольге
Филе минтая, запечённое в фольге, получается очень вкусным, сохраняя все ароматы и полезные свойства.
Ингредиенты:
• Филе минтая - 0,5 кг;
• Болгарский перец - 3 шт;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Крупные помидоры - 4 шт;
• Подсолнечное масло;
• Соль и перец по вкусу;
• Фольга.
Запечённый минтай - пальчики оближешь.
Пошаговое приготовление:
• Филе минтая разморозить, хорошо промыть и обсушить бумажными полотенцами;
• Перец помыть, почистить от семян, нарезать небольшими полосочками;
• Лук почистить и порезать кольцами;
• Овощи немного посолить, но не смешивать между собой;
• Помидоры нарезать крупными кольцами;
• На фольгу капнуть немного подсолнечного или оливкового масла;
• Выложить луковые кольца, на них – филе минтая, а сверху – кружочки помидора и перец;
• Фольгу хорошо завернуть;
• Запекать минтай в течение 20 минут.
2. Филе минтая в кляре
Сочные кусочки минтая в кляре.
Ингредиенты:
• Филе минтая - 1 брикет;
• Яйца - 5 шт;
• Молоко - 100 мл;
• Майонез - 1 ст.л.;
• Соевый соус - 1 ч.л.;
• Сухие травы;
• Соль и чёрный перец по вкусу.
Аппетитные кусочки минтая.
Пошаговое приготовление:
• Рыбу нужно разморозить, но не до конца, а так, чтобы её было удобно резать ножом;
• Для кляра взбить яйца до образования пены;
• Добавить молоко, соевый соус, сухие травы и чёрный перец;
• Сковороду с маслом разогреть;
• Филе хорошо обмакнуть в кляр;
• Обжарить минтай с обеих сторон до готовности;
• Готовое филе выложить на бумажное полотенце, чтобы устранить излишки жира.
3. Котлеты из минтая в духовке
Сочные котлеты из минтая.
Ингредиенты:
• Филе белой рыбы -1 кг;
• Хлеб - 250 г;
• Молоко - 100 мл;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Соль, перец по вкусу;
• Панировочные сухари.
Рыбные котлеты ничуть не уступают по вкусу мясным.
Пошаговое приготовление:
• Вымочить хлеб в молоке;
• Лук очистить от шелухи;
• Перемолоть филе рыбы и лук через мясорубку;
• Соединить все ингредиенты, приправить специями;
• Тщательно перемешать;
• Убрать рыбный фарш в холодильник на час;
• Сформировать котлеты, обвалять их в сухарях;
• Выложить на противень, выпекать в духовке до полной готовности.
4. Картофельная запеканка с минтаем
Очень вкусная и сытная запеканка с минтаем.
Ингредиенты:
• Филе минтая - 600 г;
• Картофель - 1 кг;
• Лук репчатый - 2-3 шт;
• Майонез - 70-100 г;
• Масло растительное - 2-3 ст.л;
• Зелень петрушки;
• Сухие травы на выбор;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Перед таким аппетитным блюдам не устоит никто.
Пошаговое приготовление:
• Картофель почистить, нарезать крупными кружочками, отварить в подсоленной воде до полуготовности;
• Филе минтая разморозить, вымыть и нарезать небольшими пластами;
• Добавить майонез, перец, соль и любых сушеных трав;
• Дать рыбе постоять в течение 15 минут;
• Лук почистить и нашинковать полукольцами;
• Разогреть сковороду с маслом и обжарить овощ в течение 3 минут;
• Духовку разогреть до 180-200 С;
• Форму для запекания (лучше стеклянную) смазать маслом;
• Выложить всё слоями;
• Сверху равномерно распределить небольшое количество майонеза;
• Запеканку готовить около 40 минут;
• Готовое блюдо посыпать рубленой петрушкой и зелёным луком.
5. Тушёный минтай в томатном соусе
Согласитесь, что перед таким блюдом очень сложно устоять.
Ингредиенты:
• Минтай - 700 г;
• Репчатый лук - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Растительное масло;
• Томатная паста - 1 ст. л;
• Вода - 200 мл;
• Приправа для рыбы;
• Соль по вкусу.
Приятного аппетита.
Пошаговое приготовление:
• Помыть рыбу, почистить, разрезать на порционные куски;
• Нарезать кольцами лук и морковь;
• Разогреть масло в сковороде с толстым дном;
• Обжарить лук и морковь до мягкости;
• Добавить томатную пасту, слегка поджарить;
• Влить воду, довести до кипения;
• Добавить минтай, соль и специи;
• Тушить 15 минут.
6. Видеоуроки рецептов приготовления минтая
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