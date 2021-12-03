Как надежно закрепить сетку Рабица

Прежде чем приступить к креплению металлической сетки, сначала нужно забетонировать столбы.

В данном случае столбы были изготовлены из профильной трубы 40х40 мм. Длина каждого заборного столба составляет 3 метра: на 1 м они заглублены в землю, на 2 м — возвышается над уровнем земли.

Соответственно, учитывая высоту столбов, нам потребуется металлическая сетка Рабица высотой 1,8 м.

Расстояние между столбами — 3 метра. При желании можно сделать меньшее расстояние, но больше — нет смысла, так как сетка будет провисать.

Основные этапы работТеперь давайте рассмотрим способ, как быстро установить сетку Рабица. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Первым делом необходимо раскатать рулоны сетки и подровнять их.

Зачем это нужно? Дело в том, что при транспортировке сетки они могут деформироваться — выкручивается проволока либо вверх, либо вниз. Либо в некоторых местах сразу в обоих направлениях.

Также с помощью плоскогубцев нужно будет хорошенько обжать концы проволоки, чтобы предотвратить возможное выкручивание отдельных «звеньев» при монтаже. Процедуру нужно выполнить как сверху, так и снизу сетки.

Обратите внимание: чтобы опустить «звено» вниз, нужно крутить проволоку против часовой стрелки. Чтобы поднять — по часовой стрелке.

На следующем этапе необходимо соединить сетку в единое полотно. К каждому рулону дополнительно прилагается одно «звено» — вот с его помощью две сетки и соединяются между собой.

Только делать это нужно не на земле, потому что потом вы попросту не сможете поднять все полотно и поднести его к заборным столбам.

Поэтому соединяем сетку уже по месту. Так намного проще и удобнее. Но без помощи друга не обойтись.

Для крепления сетки можно использовать обычные кровельные саморезы. Так делают многие мастера.

Но автор предлагает другой вариант: закрепить сетку с помощью самодельных зажимов, которые можно изготовить из крепежных хомутов.

Видео по теме

Подробно о том, как быстро и качественно установить сетку Рабица, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике.