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Как надежно закрепить сетку Рабица

Как надежно закрепить сетку Рабица

Как надежно закрепить сетку Рабица

Прежде чем приступить к креплению металлической сетки, сначала нужно забетонировать столбы.

В данном случае столбы были изготовлены из профильной трубы 40х40 мм. Длина каждого заборного столба составляет 3 метра: на 1 м они заглублены в землю, на 2 м — возвышается над уровнем земли. 

Соответственно, учитывая высоту столбов, нам потребуется металлическая сетка Рабица высотой 1,8 м.

Расстояние между столбами — 3 метра. При желании можно сделать меньшее расстояние, но больше — нет смысла, так как сетка будет провисать. 

Основные этапы работТеперь давайте рассмотрим способ, как быстро установить сетку Рабица. Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Первым делом необходимо раскатать рулоны сетки и подровнять их. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Зачем это нужно? Дело в том, что при транспортировке сетки они могут деформироваться — выкручивается проволока либо вверх, либо вниз. Либо в некоторых местах сразу в обоих направлениях. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Также с помощью плоскогубцев нужно будет хорошенько обжать концы проволоки, чтобы предотвратить возможное выкручивание отдельных «звеньев» при монтаже. Процедуру нужно выполнить как сверху, так и снизу сетки. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Как надежно закрепить сетку Рабица

Обратите внимание: чтобы опустить «звено» вниз, нужно крутить проволоку против часовой стрелки.

Чтобы поднять — по часовой стрелке.

На следующем этапе необходимо соединить сетку в единое полотно. К каждому рулону дополнительно прилагается одно «звено» — вот с его помощью две сетки и соединяются между собой. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Только делать это нужно не на земле, потому что потом вы попросту не сможете поднять все полотно и поднести его к заборным столбам.

Поэтому соединяем сетку уже по месту. Так намного проще и удобнее. Но без помощи друга не обойтись. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Как надежно закрепить сетку Рабица

Для крепления сетки можно использовать обычные кровельные саморезы. Так делают многие мастера. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Но автор предлагает другой вариант: закрепить сетку с помощью самодельных зажимов, которые можно изготовить из крепежных хомутов. 

Как надежно закрепить сетку Рабица

Как надежно закрепить сетку Рабица

Видео по теме

Подробно о том, как быстро и качественно установить сетку Рабица, вы можете посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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