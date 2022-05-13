Исчезающая Италия на снимках культового фотографа

Женщины в черном с гусями. 1979 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан у Выставочного дворца в Риме, 1965 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан на островах Лидо, Венеция, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан на площади Святого Марка, Венеция, 1959 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан в Специи, 2005 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

В вапоретто, 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан в Венеции, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

На площади Святого Марка , 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Нормандия, 1933 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Сцена на море, Катания, 2001 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Генуя, 2002 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Портрет фотографа Gianni Berengo Gardin