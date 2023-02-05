Археологи обнаружили самый древний и большой город майя из когда-либо найденных

Благодаря современным технологиям археологи смогли обнаружить самый древний и самый большой монументальный комплекс майя из всех, когда-либо найденных ранее. Лазерное картографирование - это метод, позволяющий экспертам взглянуть на местность, которую по разным причинам очень трудно исследовать. Подобный способ позволяет найти и удалённо составить подробнейшую карту местности, покрытой к примеру, густым лесом. Что это за комплекс и какие сюрпризы ожидали там учёных?
Этот монументальный комплекс цивилизации майя был обнаружен в штате Табаско, Мексика. Структура получила название Агуада Феникс (Aguada Fenix). Выглядит эта группа сооружений, как большая платформа. Высота её от десяти до пятнадцати метров, а площадь, которую комплекс занимает — превышает полтора километра. От центра проложены в разных направлениях девять дорог. Эксперты считают, что возраст комплекса около 3000 лет.
Радарное сканирование Агуады, самой старой и самой большой структуры майя, когда-либо найденной.
Масштабы комплекса просто огромны! Это не только самое раннее и крупнейшее церемониальное сооружение майя, но оно настолько велико, что занимает гораздо больше места, чем Великие пирамиды Гизы в Египте!
Аэрофотоснимок главного плато Агуада Феникс.
Технологии, с помощью которых было сделано открытие, с успехом используются в ряде областей, включая археологию. Это позволяет учёным сэкономить время и силы, не путешествуя по труднодоступным местам в поисках памятников и сокровищ. Фактически это открытие было сделано ещё в 2017 году, но только сейчас учёные стали делиться деталями этой потрясающей находки.
Часть участка Aguada Fenix, раскопанного Мелиной Гарсия.
Самое древнее поселение майя, из известных на сегодня, датируется 950 годом до нашей эры. Агуада Феникс может быть на пятьдесят лет старше. Чтобы прийти к этим выводам, археологи использовали лазерные и радиоуглеродные системы датирования. Местность, где был найден комплекс сооружений, находится не глубоко в джунглях. Это равнина, сегодня она густо заселена, но благодаря современной инновационной системе, стало возможным детально изучить всю подземную структуру комплекса.
Раскопки начались после детального изучения геоданных.
После детального изучения геоданных, археологи начали раскопки этого места. В рамках этого процесса у них было 69 образцов угля, датированного углеродом, и результаты показали, что возраст Aguada Fenix от 1000 до 800 г. до н.э. Эксперты считают, что комплекс использовался в качестве ритуального места. Команда археологов нашла нефритовые топоры и другие церемониальные предметы при раскопках этого места.
Такеши Иномата из Университета Аризоны говорит, что ритуалы, вероятно, включали в себя использование дорог, которые ведут к большой площади прямоугольной формы, позволяющей собираться большому количеству людей. Вероятное назначение этого места - сбор сообщества для проведения религиозных церемоний майя.
Найденные предметы предполагают ритуальное назначение этого места.
В то время как более поздние сооружения, такие как знаменитые пирамиды, сделаны из камня, этот памятник сделан из земли и глины. Также не было никаких признаков статуй людей с высоким статусом, что говорит о том, что культура майя была более коммунальной в начале своей истории, а позднее развивалась в более иерархическое общество.
Учёные предполагают, что это открытие изменит историю Центральной Америки.
Майя были мезоамериканской цивилизацией, которая охватила несколько коренных культур из Мексики и Центральной Америки до появления испанцев в 16 веке. Они никогда не были объединённой империей, а скорее состояли из нескольких городов-государств в Белизе, Мексике, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.
Разные города-государства сражались или заключали союзы в разные моменты времени, но все они обладали определёнными общими культурными чертами. Это включает большой опыт в медицине и астрономии, а также их невероятно сложный календарь. В начале периода майя, когда эта структура была построена, цивилизация была в основном сельскохозяйственной, выращивала маниоку, кукурузу, тыкву и бобы. Это было примерно в то же время, когда цивилизация ольмеков была хорошо развита и майя переняли некоторые их определённые культурные и религиозные черты. Также сложный календарь и система чисел тоже были переняты у ольмеков, что могло стимулировать изменения в обществе майя.
На раннем этапе своего развития общество майя было не столь иерархично.
Это открытие существенно изменит историю Центральной Америки, потому что кажется, что в его свете этого общество майя по своему происхождению не будет теперь таким уж неравным, каким оно было на более поздних стадиях своего развития.
По мнению ученых, тот факт, что подобные структуры были построены ранее, чем считалось до этого, может означать, что между людьми в обществе майя существовали некие неразрывные связи, которые невозможно представить в сильно иерархическом обществе. Ведь построение подобного огромного комплекса было бы невозможно без солидной общественной работы.
Эксперты считают, что спонтанная инициатива могла бы способствовать созданию даже чего-то большего, чем государственная организация с чётким руководством. Это может означать только то, что социальные связи были такими же по значимости или даже более важными, чем центральная организация. В этом случае скоординированные команды были бы более эффективными, чем вертикальная социальная структура.
Вдохновлённые этими перспективами, учёные продолжат свои исследования в регионе Табаско. Они надеются, что смогут расширить свои знания о происхождении народов ольмеков и майя. Того, что было забыто столь долго.
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