Археологи обнаружили самый древний и большой город майя из когда-либо найденных

Радарное сканирование Агуады, самой старой и самой большой структуры майя, когда-либо найденной.

Аэрофотоснимок главного плато Агуада Феникс.

Часть участка Aguada Fenix, раскопанного Мелиной Гарсия.

Раскопки начались после детального изучения геоданных.

Найденные предметы предполагают ритуальное назначение этого места.

Учёные предполагают, что это открытие изменит историю Центральной Америки.

На раннем этапе своего развития общество майя было не столь иерархично.