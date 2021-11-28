12 советов, которые помогут безошибочно отличить подделку от оригинала

Пожалуй, каждый мечтал хоть раз заполучить для себя брендовую вещь. Многие даже могут долго копить, в надежде заполучить вожделенную сумочку или же гаджет. И каким же будет разочарование, когда вдруг станет известно, что приобретенная вещь - подделка.

Чтобы такого не произошло, обратите внимание на несколько полезных советов, которые мы сегодня собрали в этом материале.

1. Кроссовки Nike Air Max

Популярные кроссовки Nike Air Max.

При выборе кроссовок из серии Nike Air Max, в первую очередь, стоит обратить внимание на точность оформления логотипа, состояние швов, наличие клея и запах. В оригинальных моделях все швы ровные, нигде не торчат нитки, логотип выполнен четко и правильно, едкий запах отсутствует и нет видимых следов клея. В подделках кожаные или замшевые вставки чаще заменяют резиновыми или синтетическими. Что касается цвета ниток, которыми прошиты кроссовки, то в оригинальных моделях они соответствуют цвету материала или незначительно отличаются по оттенку. Также не забудьте взглянуть на бирку, расположенную на задней части язычка. В ее нижней части обязательно должен находиться уникальный код, состоящий из цифр и звездочек.

2. Джинсы Levi’s

Джинсовые брюки Levi’s.

Джинсы фирмы Levi’s - уже давно стали символом комфорта и качества. Однако, джинсы этой марки часто подделывают. Чтобы не нарваться на контрафакт, в первую очередь, оглядите швы. В настоящих моделях они все идеально ровные, не слишком броские, а с изнаночной стороны обработаны оверлоком. Обязательно обратите внимание на шов в виде клюва орла, который находится ровно по центру заднего кармана. И напоследок не забывайте, что маленький красный ярлычок с названием фирмы и нашивка на поясе являются неотъемлемыми деталями фирменных моделей.

3. Купальник Victoria’s Secret

Отличительные особенности купальников Victoria’s Secret.

Купальники Victoria’s Secret всегда имеют подкладку, выполненную из контрастной ткани, иногда с принтом, в то время как подделки не имеют второго слоя ткани. Кроме того, при покупке стоит обратить внимание на бирки. На оригинальных моделях могут присутствовать только прозрачные, розовые и черные ярлычки.

4. Браслет Pandora

Браслет Pandora.

Браслеты Pandora пользуются огромным спросом у женщин. Из-за этого модный аксессуар и его комплектующие часто подделывают и продают намного дешевле. Поэтому, если хотите купить оригинальный браслет, нужно обратить внимание на замочек изделия. На нем обязательно должна присутствовать корона, изображенная над буквой О, заводские штампы и объемный клевер внутри замка-клипсы.

5. Поло Lacoste

Рубашки и футболки Lacoste.

Пуговицы поддельных изделий чаще всего делают из пластика в то время, как оригинальную рубашку украшают пуговицы из перламутра. Крокодил на ярлычке всегда вышит зеленными нитками и смотрит в направлении пуговиц.

6. Очки Ray Ban

Солнцезащитные очки Ray Ban.

Отличить настоящие очки Ray Ban от подделки можно по логотипу, который находится на левой дужке очков. В оригинальной модели эта надпись не стирается и не тускнеет никогда, в то время как от подделок такого не стоит и ожидать. Дужки подлинных очков укреплены с помощью металлических уголков. Солнцезащитные очки Ray Ban всегда продаются в футляре из кожзаменителя с черным велюром внутри.

7. Телефоны Samsung

Отличительные детали телефона Samsung.

Для того, чтобы выявить оригинальность телефона, в первую очередь, наберите комбинацию 7353. В подлинных моделях этот код включает режим тестового меню, а в поддельных телефонах ничего не вызывает. Также обратите внимание на экран. У настоящего телефона Samsung он должен быть гладкого черного цвета, у подделки - может «плешиветь». Далее присмотритесь к деталям: качество выполнения логотипа на задней крышке, наличие люфтов, а также положение батареи.

8. Туфли

Знаменитые туфли Christian Louboutin.

Туфли Christian Louboutin - мечта любой девушки. Чтобы не нарваться на подделку, в первую очередь, осмотрите подошву. Она должна быть обязательно сплошного алого цвета. Чрезмерный блеск, неравномерный цвет, морковный или розоватый оттенок - явные признаки того, что перед вами грубая подделка. Фирменные туфли никогда не продаются в простой картонной коробке, каждая туфля запакована в отдельный красный чехол-пыльник.

9. Сумки Hermes

Сумка Hermes.

Сумки Hermes - предмет вожделения и роскоши, который могут себе позволить только единицы. Выявить подделку просто, достаточно обратить внимание на качество кожи. Оригинальные сумки шьют из очень мягкой телячьей кожи, которая обработана таким образом, что на полотне никогда не появляются заломы и вмятины. Подлинные изделия прошиты уникальным фирменным швом-«елочкой», а в верхней части сумки всегда есть надпись «Hermes, Paris, Made in France», выполненное по особой технологии с использованием серебряной или золотой фольги. Если вы поставите подлинную Hermes на горизонтальную поверхность, она не упадет, а будет стоять ровно, а вот подделки могут отличаться неустойчивостью.

10. Кеды Converse

Универсальные кеды Converse.

Несмотря на свою простоту, кеды Converse имеют много поклонников среди обычных людей и знаменитостей. К сожалению, из-за большого спроса, есть риск попасть на подделку. Чтобы убедиться, что перед вами подлинная модель, обратите внимание на ярлычок на язычке. Там должен быть серийный номер из 6 цифр, штамп «All-Star» и уникальный штрих-код. Подошва оригинальных кед не может быть меньше 3-х сантиметров, в то время как в подделках подошва бывает тоньше.

11. Сумка Louis Vuitton

Модная сумка Louis Vuitton.

В последнее время производители поддельных сумочек очень преуспели. Однако, при всем мастерстве они все еще не могут подделывать главные отличительные детали. В первую очередь стоит убедиться, что на сумочке есть уникальный код. Он может быть напечатан на небольшом ярлычке, спрятанном в глубине, или выбит внутренней части сумки. Рисунки на оригинальной сумке всегда симметричны. Также совпадает и количество стежков, которыми прошиты разные элементы. Фурнитура и молнии подлинной сумки выполняется из золотого покрытия или меди, в то время как в подделках это может быть пластик или металл с не слишком качественным покрытием.

12. Наушники Apple EarPods

Apple EarPods.

Настоящие наушники Apple EarPods отличаются великолепным чистым звучанием и прослужат своему владельцу достаточно долго. Чего не скажешь о подделке. Главное, на что нужно обратить внимание - вставки из металлической сетки. У оригинальных моделей они снимаются, чтобы можно было почистить, а в подделках - приклеены.

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