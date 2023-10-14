Как обновить интерьер без строительных материалов и помощи мастеров по ремонту

Иногда обстановка в квартире настолько надоедает, что пропадает любое желание возвращаться сюда после работы. Если вы столкнулись с этой проблемой, но денег на полномасштабный ремонт нет, предлагаем воспользоваться некоторыми приемами, которые помогут оживить интерьер без лишних затрат.







Поверьте, это реально.



Прием 1: Организуйте систему хранения

Прием 2: Измените освещение

Прием 3: Красиво оформите окна

Прием 4: Подумайте об акцентной стене

Прием 5: Добавьте больше комнатных растений

Прием 6: Обновите текстиль

На полках и стеллажах всегда должен быть порядок.Иногда в интерьере раздражает не цвет стен и не мягкая мебель, повидавшая виды, а беспорядок, который волшебным образом сохраняется даже без уборки. В этом случае ваша главная задача – избавиться от визуального шума: убрать косметику с туалетного столика, поставить на консоль в коридоре специальный поднос для мелких вещей, аккуратно сложить одежду в шкаф, красиво расставить книги на стеллаже.Удивительно, но даже забытая на журнальном столике кружка из-под кофе способна испортить все впечатление от комнаты, поэтому у каждой вещи в квартире должно быть свое место. Так взгляду будет не за что зацепиться, и не возникнет ощущения бардака. К тому же, вы точно будете знать, что где лежит, и не тратить на поиски нужного предмета много времени.Отлично справляются с задачей хранения стеллажи, разнообразные ящики, органайзеры, плетеные корзины. Если у вас есть возможность, размещайте все вещи в одном месте, например, в кладовой или гардеробной. Если же нет, сортируйте их по комнатам в соответствие с назначением, чтобы ничего не терять.Освещение должно быть над каждой функциональной зонойМногие из нас недооценивают роль освещения в квартире, а потому ограничиваются одним источником центрального света, например, люстрой. Из-за этого не все углы комнаты освещаются достаточно хорошо, возникает ощущение мрачности и тесноты.Решить проблему поможет правильное планирование источников света – их должно быть несколько. Лампы помогут отвлечь внимание от несовершенств отделки или планировки, скроют от посторонних глаз углы и неровности, а на интересных деталях, наоборот, сделают акцент.Здесь очень важно соблюдать принцип функциональности: хорошее освещение необходимо там, где вы проводите много времени вечером. Например, если перед сном вы любите читать, сидя в кресле или на диване, установите рядом торшер. Если иногда приходится брать работу на дом, понадобится качественная настольная лампа. Над изголовьем кровати будут отлично смотреться бра, а в рабочей зоне на кухне пригодится led-лента. Обратите внимание, что в зонах отдыха должно быть теплое освещение – оно подарит уют и мягкость. А вот в рабочих необходимо предусмотреть холодный свет – он позволяет лучше сосредоточиться.Выберите обычные шторы или римскиеОдной из самых ярких деталей в квартире, которую мы почему-то часто недооцениваем, являются окна. От того, насколько хорошо они пропускают естественный свет, зависят уют и комфорт, царящие в комнате. Если в помещении постоянно темно и мрачно, задумайтесь – может вы повесили слишком плотные шторы или просто не доходят руки помыть стекла?Чтобы интерьер не наскучивал и не навеивал тоску, дизайнеры рекомендуют менять текстиль каждый сезон. Кстати, так получится продлить срок годности штор, ведь от постоянного пребывания на окне, под прямым воздействием солнечных лучей, они быстро портятся.Проанализируйте, сколько естественного света попадает через окна, после чего решите, какое именно оформление вам нужно. Если комната выходит на солнечную сторону, предусмотрите плотные гардины, римские шторы или жалюзи, с помощью которых можно регулировать количество света. Если же помещение плохо освещается с улицы, повесьте воздушный полупрозрачный тюль. Также можно взять пример со скандинавов и вообще отказаться от какого-либо оформления окна, но тогда есть риск, что комната будет выглядеть неуютно.На заметку: Выбирая шторы, обращайте внимание на рисунок. Принт в виде вертикальных полос поможет визуально сделать потолки выше, а в виде горизонтальных – зрительно расширить узкую комнату.Полностью покрасьте стену или используйте метод колор-блокСамым лучшим способом освежить интерьер являются яркие акценты. Особенно это уместно в квартирах, оформленных в нейтральных оттенках и фактурах. Дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение природным цветам, которые добавят интерьеру глубины, и при этом не будут раздражать или вызывать негативные эмоции. Присмотритесь к оттенкам зеленого, голубого, синего. Так же популярными являются песочный, терракотовый, кофейный и пр.После того, как определитесь с цветом, подумайте, какую стену можно сделать акцентной. Обычно, это поверхность за диваном, телевизором или в изголовье кровати, но вы можете выбрать, что захотите. Кстати, совсем необязательно полностью красить всю стену от пола до потолка – вдохновляйтесь принципами колор-блока и меняйте оттенок только на отдельных участках. Рисуйте полосы, прямоугольники, квадраты или более сложные геометрические фигуры.Можно сделать зеленый уголок или ограничиться одним цветкомЕсли хотите создать интерьер вне времени и пространства, обязательно добавьте больше комнатных растений – это один из самых устойчивых трендов. Они вдыхают в помещение жизнь, делают его более уютным, становятся эффектным элементом декора. Отлично вписываются в интерьер растения с крупными листьями в больших горшках, например, фикус. Их можно разместить в углу, рядом с креслом или диваном.Горшки лучше выбирать нейтральных расцветок, даже если вы планируете расставить цветы на подоконнике за шторой. Важно, чтобы они не отвлекали внимание от самих растений и не создавали визуальный шум. Кстати, если ваши «зеленые друзья» неприхотливые в плане солнечного света, смело устанавливайте кашпо на журнальном столике, прикроватной тумбе, стеллаже, кухонной столешнице и других поверхностях.А те хозяйки, которые не дружат с комнатными растениями, могут сделать ставку на искусственные – современные экземпляры выглядят очень натурально. Их не нужно поливать, подкармливать, пересаживать и можно разместить даже в самом темном уголке квартиры, не переживая, что они завянут. Еще один вариант – подобрать текстиль с флористическими мотивами, например, шторы, скатерть или декоративные подушки.Замените скатерть, постельное белье, декоративные подушкиИ в завершение рассказываем о самом простом способе обновить интерьер – сменить текстиль в комнатах. Это отличная возможность расставить акценты и изменить настроение интерьера. Особенно это уместно с приходом нового сезона, ведь с каждым временем года ассоциируются особенные оттенки и природные мотивы.Для начала рекомендуем обновить банные и кухонные полотенца, постельное белье, скатерти – эти вещи быстро изнашиваются, а также могут накапливать в волокнах микробов, невидимых нашему глазу. Беспроигрышный вариант – натуральные материалы и лаконичные, неброские цвета, так как этот текстиль всегда находится на виду.Также можно заменить наволочки на декоративных подушках, коврик в ванной и на кухне, покрывало (осенью и зимой отлично смотрятся вязаные экземпляры). Старайтесь подбирать вещи с разными фактурами – так итоговая картинка получится более интересной.