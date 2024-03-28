Почему быки «не взлюбили» плащ красного цвета в руках матадора

Наверняка многие все еще убеждены в том, что быки и представители крупного рогатого скота в целом неравнодушны к красному цвету. Более того – относятся к нему крайне негативно. Определенно, большинство вынесло это знание из своего детства, из поучений родителей и старших товарищей. Однако действительно ли корова и бык способны превратиться в «разъяренную машину», увидев человека в красной рубашке?
Суть не в цвете. /Фото: runja.ru.
Кровь, смерть, триумф. Все это касается такого колоритного зрелища и развлечения, как испанская коррида. Доблестный матадор выходит, чтобы столкнуться с буйным животным на арене один на один. Храбрецы и безумцы! Если матадор и бык – это важнейшие элементы корриды, то красный плащ определенно является его главным символом. На самом деле выступающий машет перед животным именно плащом, а не какой-то «тряпкой».
Примечание: плащ матадора называется «мулета».
Бедное животное. /Фото: yandex.com.
И здесь нужно сразу дать слово науке. Крупный рогатый скот (в том числе быки) крайне плохо различает какие-либо цвета. Ученые убеждены в том, что единственный цвет, который коровы точно узнают всегда – это белый. Со всеми остальным цветами у этих животных серьезные проблемы, в том числе с красным. Более того, представители крупного рогатого скота «страдают» близорукостью. Животные видят только то, что рядом с ними.
Как видит человек и как примерно видит корова. /Фото: homenal.com.
Таким образом красный цвет как таковой никак не интересует быков. Ученые неоднократно проверяли этот факт, проводя эксперименты с добровольцами. Так, человек одетый в красную одежду, но стоящий неподвижно не вызывал у животного какого-либо интереса. При этом человек в одежде любого другого цвета, совершающий различные активные действия, провоцировал интерес представителей крупного рогатого скота, вплоть до непосредственной агрессии.
Если КРС не дразнить и не мучить, он очень милый. /Фото: festivalsherpa.com.
Таким образом красный цвет мулеты – это исключительно «художественный» элемент. Если бы плащ матадора был белый, черный, зеленый, то бык вел бы себя точно также. Само собой, при условии, что матадор делает свою работу – дразнит быка. Суть происходящего на корриде сводится именно к активным действиям выступающих, а не к цвету материала. Немаловажно и то, что так как коррида – это представление, которое смотрит огромное количество людей, мулета должна быть хорошо заметна издалека. Именно поэтому для нее и был выбран красный цвет.
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