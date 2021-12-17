12 потрясающих юмористических зарисовок о родителях и детях
Детский юмор очень непосредственный! Предлагаем читателю подборку забавных случаев, которыми родители делятся друг с другом на просторах сети.
Сижу, устала, задумалась, дочь мягко чем-то стучит сзади по голове, оборачиваюсь, она улыбается, и… расчесывает меня ершиком для унитаза. Усталость как рукой сняло…
***
Укладываю сына спать, напевая ему песенку. Через 10 минут из кроватки голос:
— Мам, можно я спать уже буду, или ты попеть ещё хочешь?
***
Час пик. В троллейбусе едет мама с дочкой лет пяти. Мать достаёт апельсин, чистит его, даёт дочке, а шкурки выкидывает в приоткрытое окошко. Пассажиры возмущаются.
Ребёнок тоже:
— Мам, ну что же ты!
Пассажиры одобрительно подхватывают:
— У такой мамаши такой воспитанный ребёнок.
И ребёнок заканчивает фразу:
— Их же в самогон надо класть!
***
— Мам, а что это у тебя живот все больше и больше?
— Доча, я ела арбуз и случайно проглотила семечку, теперь внутри меня растет новый арбузик!
Дочка руки в боки:
— А не беременна ли ты, голубушка?!
***
Приходит мама за ребёнком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
— Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся!
— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы!
***
Внук лет пяти громко спрашивает:
— Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа. Внук настаивает:
— Ба, ну скажи первую цифру.
— Пять.
— А вторую?
— Четыре.
— А третью?
***
Второклассник Артём спрашивает у едущих с ним в машине родителей:
— Который час?
Ему говорят:
— Посмотри на своем сотовом телефоне.
И в ответ на то, что его он забыл дома, в два голоса настойчиво объясняют, что выходя из дома, надо обязательно брать с собой телефон, ключи и деньги.
— Я же с вами еду, — пытается оправдаться сын.
— Ну и что, — парируют родители. — А если у магазина остановимся, а ты там потеряешься, позвонить не сможешь, без денег на автобусе до дома не доедешь, без ключа в квартиру не попадёшь. А если землетрясение или наводнение (картинки пходящего на всех программах ТВ).
После родительских нотаций следует закономерный вопрос:
— Ну и какие выводы из нашего разговора ты сделал?
Ответ:
— Зря я у вас про время спросил.
***
Девочка лет четырех выходит с папой из подъезда и громко здоровается со старушками, сидящими на лавочке:
— Здрасьте, Козьи Морды!
***
Когда мы были маленькими, мы не парились по поводу того, что нам одеть. Нас одевали родители. И смотря на свои детские фотографии, я понимаю, что родители тоже не парились.
***
Сегодня дети в два года могут разблокировать телефон, планшет, выйти в интернет и отправлять сообщения. Что делал я в два года? Я ел песок!
***
Ребенок пишет: «рАдители». Я спрашиваю: «А какое проверочное слово?»
Ласково прищурившись отвечает: «Радость!»
Даже исправлять не хочется…
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