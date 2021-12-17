С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Спасибо!пользуюсь некоторые советы очень помогли👍Полки и стеллажи,...
  • Homo Sapiens
    да, мы живём не в скучном настоящем, а в реальном будущем!5 фактов о лазерах
  • Mark Kostinovsky
    2,54 мм - это одна линия (Линия - десятатя часть дюйма). Знаменитая трехлинейка - это и есть 7,62 мм.Почему пули калиб...

12 потрясающих юмористических зарисовок о родителях и детях

12 потрясающих юмористических зарисовок о родителях и детях

Детский юмор очень непосредственный! Предлагаем читателю подборку забавных случаев, которыми родители делятся друг с другом на просторах сети.

Сижу, устала, задумалась, дочь мягко чем-то стучит сзади по голове, оборачиваюсь, она улыбается, и… расчесывает меня ершиком для унитаза. Усталость как рукой сняло…


***

Укладываю сына спать, напевая ему песенку. Через 10 минут из кроватки голос:
— Мам, можно я спать уже буду, или ты попеть ещё хочешь?

***

Час пик. В троллейбусе едет мама с дочкой лет пяти. Мать достаёт апельсин, чистит его, даёт дочке, а шкурки выкидывает в приоткрытое окошко. Пассажиры возмущаются.

Ребёнок тоже:
— Мам, ну что же ты!
Пассажиры одобрительно подхватывают:
— У такой мамаши такой воспитанный ребёнок.
И ребёнок заканчивает фразу:
— Их же в самогон надо класть!

***

— Мам, а что это у тебя живот все больше и больше?
— Доча, я ела арбуз и случайно проглотила семечку, теперь внутри меня растет новый арбузик!
Дочка руки в боки:
— А не беременна ли ты, голубушка?!

***

Приходит мама за ребёнком в сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке спит.
— Что ж вы спите? У вас же все дети разбегутся!
— Да куда они денутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы!


***

Внук лет пяти громко спрашивает:
— Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа. Внук настаивает:
— Ба, ну скажи первую цифру.
— Пять.
— А вторую?
— Четыре.
— А третью?

***

Второклассник Артём спрашивает у едущих с ним в машине родителей:
— Который час?
Ему говорят:
— Посмотри на своем сотовом телефоне.
И в ответ на то, что его он забыл дома, в два голоса настойчиво объясняют, что выходя из дома, надо обязательно брать с собой телефон, ключи и деньги.
— Я же с вами еду, — пытается оправдаться сын.
— Ну и что, — парируют родители. — А если у магазина остановимся, а ты там потеряешься, позвонить не сможешь, без денег на автобусе до дома не доедешь, без ключа в квартиру не попадёшь. А если землетрясение или наводнение (картинки пходящего на всех программах ТВ).
После родительских нотаций следует закономерный вопрос:
— Ну и какие выводы из нашего разговора ты сделал?
Ответ:
— Зря я у вас про время спросил.

***

Девочка лет четырех выходит с папой из подъезда и громко здоровается со старушками, сидящими на лавочке:
— Здрасьте, Козьи Морды!

***

Когда мы были маленькими, мы не парились по поводу того, что нам одеть. Нас одевали родители. И смотря на свои детские фотографии, я понимаю, что родители тоже не парились.

***

Сегодня дети в два года могут разблокировать телефон, планшет, выйти в интернет и отправлять сообщения. Что делал я в два года? Я ел песок!

***

Ребенок пишет: «рАдители». Я спрашиваю: «А какое проверочное слово?»
Ласково прищурившись отвечает: «Радость!»
Даже исправлять не хочется…

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх