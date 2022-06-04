Разгул огненной стихии в США

Рекордная жара, почти полное отсутствие осадков и сильные ветры стали причиной разгула огненной стихии в нескольких американских штатах. С начала 2017 года в США произошло около 41 000 пожаров, пострадало более 6 млн акров земли (24 000 км², чуть меньше площади Бельгии — 30 528 км²). Большинство пожаров случилось летом и в начале осени, некоторые продолжаются до сих пор, а другим, по оценкам экспертов, еще только предстоит произойти.







Тысячи людей эвакуированы из опасных районов, а дым и зола, попавшие в атмосферу, медленно, но уверенно достигают неба Европы. Горят национальные парки, памятники архитектуры и дома обычных людей. Опасное зрелище, пойманное объективом камеры, вселяет страх. И необъяснимым образом завораживает. Сегодняшний фотопроект — об этом.







Вертолет сбрасывает воду над огнем в каньоне Ла-Туна, 2 сентября 2017 года







Ущелье реки Колумбия, г. Стивенсон, штат Орегон, 4 сентября 2017 года







За девять месяцев этого года в США произошло около 41 000 пожаров







Мужчина пытается эвакуировать своих лошадей во время охватившего Лос-Анджелеса пожара, 2 сентября 2017 года







Ущелье реки Колумбия, г. Стивенсон, штат Орегон, 4 сентября 2017 года







Пожарные распыляют воду на обгоревшего кролика, бегущего от пламени, каньон Ла-Туна, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Лесной пожар над плотиной Бонневиль, река Колумбия, штат Орегон, 4 сентября 2017 года







Историческое сооружение, укутанное фольгой в противопожарных целях, в национальном парке Рок-Рэббит-Лукаут в Пайетте, штат Айдахо







Сброс воды над домами города Сан-Вэлли, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Лесной пожар в горах Вердуго к северу от центра Лос-Анджелеса, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







По ту сторону дымовой завесы у этих людей остался дом и две кошки, каньон Ла-Туна, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Пожарный самолет из Канады защищает дом от пламени специальными веществами, каньон Ла-Туна, штат Калифорния, 3 сентября 2017 года







Горящие деревья в районе Пондероза на востоке города Оровилл, штат Калифорния, 29 августа 2017 года







Вид из кабины, 29 августа 2017 года







Местные жители наблюдают за пожаром на склоне холма в Бербанке, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Ущелье реки Колумбия над городом Каскад-Локс, штат Орегон, 4 сентября 2017 года







Самолет тушит пожар в каньоне Вебер недалеко от города Огдена, штат Юта, 5 сентября 2017 года







Лесной пожар в горах Вердуго к северу от центра Лос-Анджелеса, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Бригада из Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, национальный парк Ла-Туна-Каньон, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Лесной пожар недалеко от города Систерс, штат Орегон, 28 августа 2017 года







Пожар в каньоне Ла-Туна возле города Бербанка, штат Калифорния, 2 сентября 2017 года







Пожарный вертолет над задымленным национальным парком Ла-Туна-Каньон, штат Калифорния, 3 сентября 2017 года.

Пожар, бушующий здесь, признан самым масштабным за всю историю округа Лос-АнджелесПламя охватило местную достопримечательность — шале Сперри в национальном парке Глейшер, 31 августа 2017 годаГорящий гараж к востоку от Оровилла, штат Калифорния, 29 августа 2017 годаОчевидцы пожара в ущелье реки Колумбия, штат Орегон, 4 сентября 2017 годаПламя на горе Меррилл, национальный парк Сикс-Риверс, штат Калифорния, 3 сентября 2017 годаПожарные сражаются с огнем в районе Пондероза, штат Калифорния, 29 августа 2017 годаЛуна освещает тлеющее дерево, каньон Ла-Туна, штат Калифорния, 2 сентября 2017 годаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)