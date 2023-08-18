Как сложилась судьба детей убитого президента США Джона Кеннеди

Красивая сказка с печальным концом







Торжественная церемония бракосочетания Жаклин Бувье и Джона Кеннеди в 1953 году.

Джон и Жаклин Кеннеди.

Джон и Жаклин Кеннеди с детьми - Кэролайн и Джоном.

Жаклин Кеннеди с Аристотелем Онассисом и Морисом Темплманом.

Жаклин, ее дети и внуки

Никто не мог упрекнуть Жаклин в том, что она плохая мать.

Жаклин со взрослыми детьми.

Кэролайн Кеннеди

Дочь Джона и Жаклин Кеннеди в детстве.

Кэролайн Кеннеди Шлоссберг.

Дети Кэролайн Кеннеди и Эдвина Шлоссберга

Внучки и внук Джона и Жаклин Кеннеди, дети Кэролайн Кеннеди и Эдвина Шлоссберга - Роуз, Татьяна, Джон.

Джон Фицджеральд Кеннеди-младший ( 1960-1999)

Кеннеди Джон-младший с отцом.

Джон Фицджеральд Кеннеди-младший с женой Кэролин Бессетт.

Любовь и трагедия Джона и Кэролин

Любовь и трагедия Джона и Кэролин.

P.S.