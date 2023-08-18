Как сложилась судьба детей убитого президента США Джона Кеннеди

Как правило, дети являются подарком судьбы для своих родителей, благодаря чему последние видят в них бессмертие и смысл собственного существования. Однако не всё так радужно сложилось в семье 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье Кеннеди. Из четверых рожденных ими детей лишь одной дочери посчастливилось дожить до наших дней и продолжить дело отца.
Красивая сказка с печальным концом
Поскольку брак Джона и Жаклин во всех смыслах являлся успешным союзом, эта прекрасная пара имела все шансы быть счастливой. Кеннеди, будучи героем войны, к тому времени стал успешным политиком, представлял штат Бостон в Конгрессе США, позже стал сенатором. Жаклин Ли Бувье - наследница обеспеченной нью-йоркской семьи, умница и красавица, выпускница Сорбонны и Университета Джорджа Вашингтона, искусствовед и журналист в The Washington Times-Herald. У них было много общего: оба любили историю и литературу, восхищались Байроном и Черчиллем. Джон не терпел скуки и понимал, что Джеки с ее эрудицией — одна из немногих женщин, с которой ему будет интересно.
Торжественная церемония бракосочетания Жаклин Бувье и Джона Кеннеди в 1953 году.
Торжественная церемония их бракосочетания состоялась в сентябре 1953 года. На свадьбе присутствовало почти 2000 гостей. Влиятельный отец будущего президента США Джозеф Кеннеди был без ума от будущей невестки, по слухам, именно он настоял на свадьбе. Ведь для успешной политической карьеры его сыну была необходима именно такая женщина.
Между тем, Джон никогда не был примерным мужем, и в историю он вошел не только как великий политик, но и настоящий ловелас. Жаклин знала о его романах и увлечениях – в том числе и о самом известном, с Мэрилин Монро. Тем не менее, пара была всегда вместе, и первая леди всегда оставалась на первых ролях. И когда во время одного из интервью Джона Кеннеди попросили дать жене короткую характеристику, он ограничился словом «фея», и это для Жаклин было наивысшим комплиментом.
Джон и Жаклин Кеннеди.
Однако с каждым годом женщине всё труднее было выносить предательство мужа, и за пару лет до гибели Джона она решила подать на развод. Но, предприимчивый свёкр уговорил невестку сменить гнев на милость, и в качестве компенсации предложил миллион долларов. Жаклин согласилась — при условии, что кроме этого каждый ребенок, который родится в их семье, получит столько же.
Так за 10 лет совместной жизни у пары родилось четверо детей. Первая беременность Жаклин закончилась трагически, в августе 1956 года их дочь Арабелла родилась мертворожденной. Спустя год, в 1957 году, на свет появилась дочь Кэролайн, ставшая успешной писательницей и политиком, и единственной из детей четы Кеннеди, кто дожил до наших дней. В 1960 году у пары родился сын, Джон Фицджеральд, а в 1963 году – сын Патрик Бувье, который умер, не прожив и двух дней.
Джон и Жаклин Кеннеди с детьми - Кэролайн и Джоном.
Не успели супруги оплакать малыша, как в семью пришла новая беда. В ноябре того же года в Далласе, во время предвыборной поездки по Техасу был убит сам отец семейства, и Жаклин осталась одна с двумя детьми на руках. После убийства вдова президента носила траур в течение пяти лет. Потом она вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Этот брак был своеобразной сделкой: 62-летний магнат в обмен на место в высшем обществе Америки, обеспечил финансовую независимость и безопасность Жаклин и её детям.
Жаклин Кеннеди с Аристотелем Онассисом и Морисом Темплманом.
После смерти Онассиса у Жаклин было несколько увлечений, но в итоге она нашла вторую половину в лице торговца драгоценностями, финансиста Мориса Темплмена, с которым бывшая первая леди прожила до самой смерти в 1994 году. Третий муж был для Жаклин не только обаятельным компаньоном, спутником жизни, но и её финансовым советником. В конце жизни Жаклин скажет: «Первый раз я выходила замуж по любви, второй — за деньги, третий — ради компании». Умерла Жаклин весной 1994 года от рака лимфатических желёз на 65 году жизни.
Жаклин, ее дети и внуки
После смерти мужа вдову президента часто и густо критиковали. Однако никто не мог упрекнуть ее в том, что она плохая мать. Жаклин всегда старалась, чтобы ее дети гордились тем, что носят легендарную фамилию Кеннеди. Сына и дочь она воспитала в духе почитания памяти об отце. И вместе с тем она оберегала их от излишнего внимания прессы, ей также очень не хотелось, чтобы дети узнали о многочисленных романах их покойного отца.
Никто не мог упрекнуть Жаклин в том, что она плохая мать.
Жаклин никогда не наказывала детей, она даже не повышала на них голос и не терпела этого от нянек, которые помогали ей в воспитании маленьких отпрысков Кеннеди. Мать вела себя с детьми как старшая сестра, поэтому они доверяли ей все секреты. Однажды дочь, покурив травку, позвонила Жаклин, и та вместо нравоучений только рассмеялась, выразив сожаление, что ее не пригласили на вечеринку.
Жаклин со взрослыми детьми.
Кэролайн Кеннеди
Дочь Кэролайн родилась в 1957 году. Остроумная девочка была предметом гордости Жаклин и Джона. В ноябре 1963 года, когда её отец был застрелен в Далласе, девочке без малого было шесть лет.
Дочь Джона и Жаклин Кеннеди в детстве.
Вкусив в 18 лет горечь несчастной любви, Кэролайн долго не решалась на отношения. Поэтому замуж вышла, когда ей было почти 30. Её избранником стал талантливый американский дизайнер Эдвин Шлоссберг, который был старше на 12 лет. Сначала Жаклин была против их отношений, но влюбленная дочь настояла на своем, и в 1986 году Кэролайн и Эд соединились узами брака, который, к счастью оказался счастливым. У пары родились две дочери и сын.
Кэролайн Кеннеди Шлоссберг.
Однако Кэролайн состоялась не только как жена и мать. В 1988 году Колумбийским университетом ей была присвоена степень доктора юридических наук. Однако основная деятельность Кеннеди связана с политикой и благотворительной деятельностью. В 2008 году она поддержала кандидатуру Барака Обамы на президентских выборах и активно участвовала в его предвыборной кампании. Летом 2013 года была назначена послом США в Японии. Как и все Кеннеди, поддерживает Демократическую партию.
Дети Кэролайн Кеннеди и Эдвина Шлоссберга
Внучки и внук Джона и Жаклин Кеннеди, дети Кэролайн Кеннеди и Эдвина Шлоссберга - Роуз, Татьяна, Джон.
Роуз Шлоссберг, 35 лет
Старшая наследница Кэролайн и Эдвина, Роуз была названа в честь своей известной прабабушки, которая имела неофициальный титул «матриарха клана Кеннеди». Роуз также невероятно похожа и на свою легендарную бабушку Жаклин. Девушка хотя и не пытается затмить славу своих родственниц, тем не менее, старается от них не отставать. Она занимается благотворительностью, спонсирует политиков, а также пробует себя в актерском мастерстве. Девушка окончила Гарвард, интересуется кинематографом и недавно дебютировала в комедийном онлайн-сериале.
Татьяна Шлоссберг, 33 года
Свое имя вторая дочь получила ввиду семейного прошлого своего отца — тот был сыном украинских иммигрантов еврейского происхождения. Девушка в политику не пошла, зато занялась другим типичным для Кеннеди делом — журналистикой. Получив образование в Йельском университете и в Оксфорде, она без проблем устроилась в престижное издание New York Times. Сейчас Татьяна работает, скорее, как свободный автор и регулярно пишет о проблемах окружающей среды и изменении климата. А в 2017 году в ее жизни произошло еще одно важное событие: девушка вышла замуж за своего однокурсника Джона Морана.
Джон «Джек» Шлоссберг, 30 лет
У сестер есть младший брат Джон, названный в честь своего знаменитого деда. После того, как его дядя, также Джон, погиб в авиакатастрофе в 1999 году, молодой человек считается единственным официальным наследником президента США Джона Кеннеди по мужской линии. Безусловно, столь известное происхождение наложило на юношу свой отпечаток.
В 2013 году Джон окончил исторический факультет, а осенью 2017-го поступил на юрфак Гарварда. Младший из Кеннеди мечтает пойти по стопам своего знаменитого предка и в будущем заниматься политикой. Он уже сейчас уверенно делает первые шаги по карьерной политической лестнице: в 2016 году Джону удалось поработать в Госдепартаменте США, а также фактически побыть какое-то время помощником своей матери Кэролайн, которая с 2013 по 2017 гг. была американским послом в Японии. Он состоит в молодежной организации Демократической партии, активно участвует в различных благотворительных проектах.
Вся семья начинающего политика живет в волнительных переживаниях: коснется ли внука Кеннеди семейное проклятие, как коснулось его единственного сына...
Джон Фицджеральд Кеннеди-младший ( 1960-1999)
Когда 35-й Президент США был застрелен, его сыну Джону Кеннеди-младшему было почти три года. День похорон отца совпал с датой его рождения. В тот печальный день мальчик стал в некотором роде «сыном нации», судьбой которого были озабочены все американцы.
Кеннеди Джон-младший с отцом.
Когда он вырос, вопреки семейной традиции, по которой все Кеннеди обучались в Гарварде, Джон поступил в Брауновский университет. А после окончания работал помощником окружного прокурора Манхэттена. В 1995 году основал общественно-политический глянцевый ежемесячный журнал «Джордж».
Высокий красавец-брюнет с внешностью голливудского актера мог бы достичь немалых успехов в любой области, и политической в том числе. Но у Джона был иной характер, в отличие от покойного отца и он предпочел вести более закрытый образ.
Однако этот факт не мешал ему оставаться весьма популярной фигурой в США, где его считали одним из завидных женихов США. Ведь вместе с кровью Джон-младший унаследовал и фамильную славу плейбоя. Мужчины этого клана любили ярких женщин: у деда был роман с Глорией Свенсон, у отца – с Мэрилин Монро, а Джон – до женитьбы крутил романы с Мадонной и Дэрил Ханной.
Однако, когда в 1993-м он впервые увидел Кэролин Бессетт, симпатичную голубоглазую блондинку сотрудницу Calvin Klein, помогавшую ему выбирать костюм, Джон понял - это судьба. Кэролин была на шесть лет младше Джона. Она в юности пыталась стать моделью, но стала пиарщицей. Получила должность директора по связям с общественностью магазина Calvin Klein на Манхэттене, где и произошла судьбоносная встреча. Пара тайно оформила отношения лишь в 1996 году. Бракосочетание прошло на острове Камберленд в штате Джорджия в скромной деревянной церкви.
Джон Фицджеральд Кеннеди-младший с женой Кэролин Бессетт.
Любовь и трагедия Джона и Кэролин
Прозевав главную свадьбу года, журналисты буквально объявили охоту за четой Кеннеди, подкарауливая их буквально на каждом шагу. Такой ажиотаж удручающе действовал Кэролин, чего нельзя было сказать о Джоне, привыкшем жить под пристальным вниманием фотографов. Во время прогулок супругов регулярно случались размолвки, которые тщательно протоколировались папарацци. Нелицеприятные снимки регулярно появлялись в СМИ, распространялись слухи о кризисе в семье, что злило и раздражало обоих.
Положение усугублялось невозможностью родить желанного ребенка из-за проблем со здоровьем у Кэролин. Она невыносимо ревновала мужа, и подсев на антидепрессанты и кокаин, закатывала ему страшные истерики. В итоге, оставив работу, жена почти не выходила из дома. А Джон любил после рабочего дня в редакции своего журнала «Джордж» до полуночи пообщаться за кружкой пива с друзьями. Это ещё больше подхлестывало ревность Кэролин. Хотя по уверениям друзей, Джон искренне любил свою жену и сторонился других женщин. И, чтобы сохранить их брак он водил её к психоаналитику, но всё было тщетно.
Любовь и трагедия Джона и Кэролин.
А когда Джон начал подумывать о политической карьере и собирался баллотироваться в сенат от штата Нью-Йорк в 2000 году, семья стояла на грани развода. Жирную точку в истории их любви поставил трагический случай.
16 июля 1999 года Джон Кеннеди-младший со своей женой и её сестрой вылетел из аэропорта в Нью-Джерси в штат Массачусетс на лёгком самолёте, которым управлял сам Кеннеди-младший. Они направлялись на свадьбу двоюродной сестры Джона. Но самолёт до места назначения не долетел. Он потерпел крушение, упав в Атлантический океан на большой скорости. Как показало расследование, катастрофа произошла из-за дезориентации в пространстве и из-за плохой видимости.
Кеннеди-младший был относительно опытным пилотом и часто летал этим маршрутом в тёмное время суток, поэтому эта катастрофа вызвала немало конспиративных теорий: будто кто-то специально убирает мужчин семьи Кеннеди. В поисках останков участвовал флот ВМС США. После кремации тел прах был развеян над водой в месте крушения.
P.S.
Сразу после катастрофы пронесся слух: представители семьи Кеннеди решили, что никогда родившийся в их семье мальчик не получит имя Джон Фитцджеральд - слишком уж трагической оказалась судьба двух его представителей с таким роковым именем.
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