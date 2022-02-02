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Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Пожалуй, никто на свете не знаком с известными мировыми достопримечательностями настолько хорошо, как Торстен Мьюз (Thorsten Mowes), который посвятил 24 года своей карьеры чистке памятников культуры в разных уголках мира.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: гора Рашмор.

Торстен Мьюз выезжает в разные уголки мира по заказу правительств государств и организаций, занимающихся охраной культурного наследия.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Колесо обозрения «Лондонский глаз» команда Торстена Мьюза чистила ночью.

Торстен Мьюз является экспертом в сфере очистки памятников культуры с 24-летним опытом.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Чистка многих памятников требует большой осторожности. В случае с башней Спейс-Нидл в Сиэтле, например, чистильщики должны были организовать свою работу таким образом, чтобы не облить горячей водой людей внизу.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: плотина Мацудагава в Асикаге, Япония.

В общей сложности Мьюз и его команда очистили более 80 памятников культуры по всему миру.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: статуя Христа-Искупителя в Бразилии (слева) и гора Рашмор.

Расположение многих известных мировых достопримечательностей позволило Мьюзу в полной мере насладиться красотой окрестных пейзажей с ракурсов, доступных очень немногим.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: рабочий чистит здание Национального театра в Праге.

Число людей, задействованных в каждом отдельном проекте, значительно разнится в зависимости от масштабности поставленной задачи.



Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: чистка плотины Айбеншток в Германии.

По словам Мьюза, 90% заказов поступает от правительств и организаций, занимающихся охраной культурного наследия, которые были впечатлены результатами работы его команды.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: рука статуи Христа-Искупителя в Бразилии.

Работе всегда предшествует тщательное планирование, ведь, по словам Мьюза, бывают ситуации, когда поблизости, например, не оказывается источников воды.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Среди самых сложных задач стоит назвать чистку горы Рашмор, ведь поблизости не было источников воды и дорог, обеспечивающих беспрепятственный доступ к вершине, не говоря уже о том, что объект сам по себе имеет огромные размеры.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Во время чистки «Лондонского глаза» команде приходилось следить за тем, чтобы используемая в процессе вода не попала в Темзу.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

На фото: башня Спейс-Нидл.

Выполняя работу, чистильщики должны заботиться о сохранности покрытия здания.

Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Чистка Ахенского собора в Ахене, Германия.

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