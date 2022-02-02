Виртуозный чистильщик доводит до блеска мировые достопримечательности и памятники культуры

Пожалуй, никто на свете не знаком с известными мировыми достопримечательностями настолько хорошо, как Торстен Мьюз (Thorsten Mowes), который посвятил 24 года своей карьеры чистке памятников культуры в разных уголках мира.







На фото: гора Рашмор.



Торстен Мьюз выезжает в разные уголки мира по заказу правительств государств и организаций, занимающихся охраной культурного наследия.







Колесо обозрения «Лондонский глаз» команда Торстена Мьюза чистила ночью.



Торстен Мьюз является экспертом в сфере очистки памятников культуры с 24-летним опытом.







Чистка многих памятников требует большой осторожности. В случае с башней Спейс-Нидл в Сиэтле, например, чистильщики должны были организовать свою работу таким образом, чтобы не облить горячей водой людей внизу.







На фото: плотина Мацудагава в Асикаге, Япония.



В общей сложности Мьюз и его команда очистили более 80 памятников культуры по всему миру.







На фото: статуя Христа-Искупителя в Бразилии (слева) и гора Рашмор.



Расположение многих известных мировых достопримечательностей позволило Мьюзу в полной мере насладиться красотой окрестных пейзажей с ракурсов, доступных очень немногим.







На фото: рабочий чистит здание Национального театра в Праге.



Число людей, задействованных в каждом отдельном проекте, значительно разнится в зависимости от масштабности поставленной задачи.

На фото: чистка плотины Айбеншток в Германии.По словам Мьюза, 90% заказов поступает от правительств и организаций, занимающихся охраной культурного наследия, которые были впечатлены результатами работы его команды.На фото: рука статуи Христа-Искупителя в Бразилии.Работе всегда предшествует тщательное планирование, ведь, по словам Мьюза, бывают ситуации, когда поблизости, например, не оказывается источников воды.Среди самых сложных задач стоит назвать чистку горы Рашмор, ведь поблизости не было источников воды и дорог, обеспечивающих беспрепятственный доступ к вершине , не говоря уже о том, что объект сам по себе имеет огромные размеры.Во время чистки «Лондонского глаза» команде приходилось следить за тем, чтобы используемая в процессе вода не попала в Темзу.На фото: башня Спейс-Нидл.Выполняя работу, чистильщики должны заботиться о сохранности покрытия здания.Чистка Ахенского собора в Ахене, Германия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)