Татуировки: история нательного рисунка

Истоки татуировки нужно искать чуть ли не с момента зарождения человечества. Люди издавна украшали свое тело орнаментами, придавая им сакральный смысл. С течением времени татуировки становились более разнообразными, их наносили чаще из чисто эстетических побуждений. О нескольких занимательных фактах из истории нательного рисунка – далее в статье.
Древнейшие тату
Отци Айсмен – татуированная мумия, найденная в Альпах.
Когда в 1991 году в Альпах нашли мумифицированное человеческое тело, то поначалу приняли его за альпиниста. Однако исследования показали, что останкам более 5000 лет. На теле мумии, названной Отци Айсмен, обнаружили 61 татуировку.
Татуировка как средство наказания
Рабы, работающие в шахте Лавриона.
В Древней Греции татуировка использовалась как средство наказания. Они делались преступникам чаще всего на лбу, да и исполненный рисунок отображал суть содеянного. Такое унизительное «клеймо» оставалось на всю жизнь.
Скарификация (шрамирование)
В Западной Африке распространено такое явление как «шрамирование» или «скарификация». Татуировки там не получили распространения, т. к. из-за темного цвета их попросту не видно. Тогда африканцы пошли другим путем: они стали делать на своих телах орнаменты из надрезов. Для этого использовался любой острый предмет. В образовавшуюся ранку втирали золу или сок фруктов, которые препятствовали ее заживлению.
Татуировка маори
Для коренного населения Новой Зеландии маори татуировка и сегодня считается неотъемлемой частью культуры. Маори считают, что узоры на теле устанавливают прочную связь с потусторонним миром. На сегодняшний день молодежь не видит ничего зазорного в том, чтобы покрыть не только тело, но и лицо замысловатым орнаментом.
Татуировки матросов
Еще несколько столетий назад европейцы брезгливо относились к нанесению татуировок на тело. Единственным исключением становились моряки. Рисунки на теле демонстрировали их «достижения». Если на теле виднелось изображение черепахи, значит моряк пересек экватора, если якорь – то Атлантику. Ну а если изображался дракон, то носитель такой татуировки был в Поднебесной.
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