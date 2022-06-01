Татуировки: история нательного рисунка

Истоки татуировки нужно искать чуть ли не с момента зарождения человечества. Люди издавна украшали свое тело орнаментами, придавая им сакральный смысл. С течением времени татуировки становились более разнообразными, их наносили чаще из чисто эстетических побуждений. О нескольких занимательных фактах из истории нательного рисунка – далее в статье.









Древнейшие тату

Татуировка как средство наказания

Скарификация (шрамирование)

Татуировка маори

Татуировки матросов