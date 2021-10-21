Растения, для которых зола противопоказана

Зола для огорода крайне полезна и по праву считается одним из самых эффективных натуральных удобрений. Многие садоводы и огородники используют древесную золу для своих участков, но важно досконально знать все растения, которым подходит такой вид подкормки. Какие же овощи лучше оставить без золы и почему?







ЗОЛА ДЛЯ ОГОРОДА

Меньше пользы, больше вреда

Вредная зола для огорода

Зола образуется в результате сгорания древесины или других натуральных отходов. Это может быть листва, сухая овощная ботва, солома. Разумеется, особо ценной считается именно древесная зола. Такое минерально-органическое удобрение снижает кислотность почвы и благоприятно влияет на различные полезные микроорганизмы.Такие микроорганизмы более интенсивно перерабатывают органику, чтобы растение могло получить свои питательные микроэлементы. Считается, что если удобрять картофельные лунки золой перед посадкой, то содержание крахмала в таком картофеле повысится. Более того, улучшится и урожайность овоща.В золе содержатся частицы магния, калия и кальция, что особенно любят картофель, клубника, морковь. Добавить в этот список можно также томаты, лук, перец, огурцы. Эти огородные культуры с удовольствием восполнятся силами при помощи древесной золы.Редис — первый из компании овощей и фруктов, которые не жалуют удобрения на основе золы.Не забывай, что зола снижает кислотность почвы, но редис ее очень даже любит. Особенно хорошо он растет на среднекислых грунтах, так что не торопись щедро удобрять весь участок золой. Чрезмерное количество такого подкорма приведет к пожелтению листьев редиса, появлению стрелок, ухудшению роста плодов. Удобрить землю, где собираешься разместить редис, лучше за год до посадки овоща.Щавель лучше всего развивается в слабокислой почве. Удобрять такой участок золой не рекомендуют вовсе. К слову, многие полезные растения и цветы тоже на дух не переносят золу. Например, шалфей, камелия, азалия, гортензия, календула. Если не прислушиваться к советам садоводов и поступить по-своему, то полезные свойства таких растений будут безвозвратно утеряны. Более того, даже хвойные деревья не рекомендуется обогащать золой.Самая аппетитная и сочная летняя ягода тоже не дружит с пепельным удобрением. Арбуз и правда особенно прихотлив в плане подкорма, ведь зола приведет его к водному дисбалансу. Такой фрукт если и вырастет, то невероятно крохотным и совсем несладким. Хоть зола и помогает справиться с некоторыми арбузными вредителями, но лучше поискать разумные альтернативы.Обязательно обращай внимание на то, что сжигается для получения удобрения. К примеру, стоит обязательно утилизировать пластиковые элементы, убрать различные лакокрасочные изделия, глянцевые журналы, трухлявые деревья, зеленую ботву молодых растений. Зола, полученная из таких компонентов, может лишь навредить твоему участку.