Приёмы от опытных домработниц, которые помогут быстро и эффективно проводить уборку

Как бы мы ни пытались избежать этой тяжелой участи, но поддерживать порядок в доме – обязанность каждой хозяйки. Именно от него зависит атмосфера в квартире, наше физическое и психологическое благополучие.







В связи с этим, мы делимся приемами от опытных домработниц, которые помогут не только быстро и эффективно проводить уборку, но также долго наслаждаться уютным и аккуратным внешним видом квартиры.



1. Как избавиться от запаха в спортивной сумке?

2. Как почистить от бактерий кухонную тряпку и губку?

3. Как освежить сливное отверстие?

4. Как помыть столовые приборы?

5. Как избавиться от пакета с пакетами?

6. Как убрать неприятный запах в обуви?

7. Как быстро очистить зеркала и стекла?

Чайные пакетики нейтрализуют запах.Занимаетесь спортом? Искренне восхищаемся и даже немного завидуем, ведь заставить себя регулярно ходить в спортзал совсем непросто. Наверняка выполнение физических упражнений доставляет вам удовольствие, насыщает энергией, поднимает настроение, или же у вас есть серьезная мотивация, чтобы каждый месяц покупать новый абонемент.Как бы то ни было, делимся лайфхаком, который точно пригодится в вашей спортивной жизни. Он связан с устранением неприятного аромата из сумки, в которой вы носите свою форму. Запах потной одежды и обуви моментально впитывается в дно и стенки сумки, поэтому уже после одной тренировки она начинает издавать «амбре».Стирать ее каждый день – не вариант. Гораздо лучше и практичнее будет положить внутрь несколько чайных пакетиков. Они являются прекрасным абсорбентом – быстро поглощают запахи, оставляют в сумке приятный аромат свежести. Для усиления эффекта, возьмите чай с какими-нибудь добавками, например, с бергамотом.Положите тряпку и губку в микроволновкуПожалуй, самым популярным инструментом уборки на кухне является тряпка, которой мы протираем стол. Мы используем ее, чтобы смести крошки, вытереть воду, убрать следы жирных пятен со столешницы. Соответственно, она со скоростью света впитывает в себя грязь, бактерии, неприятные запахи. Чтобы не разносить их по кухне, за тряпкой нужно правильно, а главное – своевременно ухаживать.Смочите ее в мыльной воде и, не отжимая, положите в микроволновку. Запустите прибор на три-четыре минуты – важно, чтобы тряпка высохла, но не пересохла, поэтому лучше не отходите далеко от микроволновой печи, наблюдайте за процессом от начала и до конца. После такой процедуры тряпку можно будет не стирать – она уже продезинфицирована и готова к последующему использованию.Кстати, таким же способом можно избавить от бактерий губки для мытья посуды. Для начала нужно постирать ее с мылом и хорошо прополоскать. Далее смешайте стакан воды с соком половины лимона или двумя чайными ложками лимонной кислоты и замочите губку в полученном растворе на 10 минут – она должна впитать в себя много жидкости. Мокрую губку положите на тарелку и отправьте в микроволновку, установив максимальную мощность. Двух минут будет вполне достаточно.Внимательно следите за тем, чтобы губка не загорелась – она должна просто высохнуть. Когда время выйдет, откройте дверцу микроволновки и дождитесь, пока губка высохнет естественным путем. Уже через 20 минут после процедуры можете мыть ею посуду.Лимонные дольки вернут раковине приятный аромат.Неприятный аромат на кухне может источать не только мусорное ведро, грязная тряпка или продукты с истекшим сроком годности. Еще один популярный источник появления амбре – это сливное отверстие в раковине. Причин, по которым возникает запах, много. Вот лишь некоторые из них:• после мытья посуды в трубах остаются остатки пищи, которые со временем начинают гнить;• жир и масло, которые смываются вместе с водой в раковину, образуют пробки;• на кухне плохая вентиляция, поэтому запахи, доносящиеся из раковины, не исчезают естественным путем;• вы редко используете раковину, что становится причиной стагнации воды;• засорились трубы.Чтобы очистить и освежить сливное отверстие, не обязательно пользоваться специальной бытовой химией. Будет достаточно обычного лимона. Отрежьте несколько долек, уложите их в слив и включите горячую воду на несколько минут. Лимонная кислота очистит трубы, а аромат цитрусового освежит раковину.Зафиксируйте приборы ручками кружек.Хозяйки, у которых есть посудомоечная машина – настоящие счастливицы, ведь им не нужно битый час стоять у раковины, перемывая горы тарелок, а потом еще и натирать их до блеска полотенцем. Но и в случае с использованием посудомойки есть свои нюансы. Например, часто возникают сложности с лопатками, шумовками и прочими кухонными инструментами. В корзину для столовых приборов они не помещаются, а если просто положить на полку, то в процессе мытья струя воды смоет их. К счастью есть простое решение – зафиксируйте приборы с помощью ручек кружек, как показано на фото. В этом случае они будут плотно держаться и не «убегут» во время работы посудомоечной машины.Сложите пакет в банку.Привычка иметь на кухне пакет с пакетами пришла к нам из далекого советского прошлого. Тогда они были в жутком дефиците, доходило даже до того, что наши мамы и бабушки мыли и сушили их, чтобы повторно использовать. Сейчас такой необходимости нет – пакеты есть в каждом магазине, но традиция хранить их все равно осталась.Мы предлагаем немного модернизировать эту привычку, и вместо общего пакета сделать небольшой, но удобный органайзер для хранения. Итак, сверните пакеты один за другим в трубу и положите готовый рулон в банку. На крышке сделайте прорезь и просуньте через нее кончик последнего пакета. В итоге у вас должна получиться система, как в коробке с бумажными полотенцами. Разместите банку на полке, на столе или в шкафчике – смотря, где вам будет удобно ею пользоваться.Используйте мыло или перекись водородаВо многих городах уже выпал снег и термометр медленно, но уверенно достигает отметок ниже нуля. Самое время доставать из кладовки сапоги и ботинки, чтобы ноги были в тепле. А если вы боитесь, что из обуви начнет доноситься неприятный аромат (все-таки, в «жарких» условиях ноги потеют очень быстро), положите внутрь кусочки хозяйственного мыла. Оно действует по аналогии с содой, активированным углем, чайными пакетиками – вбирает в себя запах и придает свежесть.Еще один простой и бюджетный способ – использовать перекись водорода. Перелейте ее в пульверизатор, после чего обработайте сначала стельки, а затем внутреннюю часть сапог с мехом. В конце останется лишь поставить обувь рядом с батареей или использовать специальную электрическую сушилку. За ночь запах уйдет.Пена для бритья очищает стекла без разводовДизайнеры советуют использовать для оформления интерьера как можно больше зеркал, так как они визуально увеличивают помещение, добавляют ему света и тщательно скрывают некоторые огрехи в планировке, например, выступы. Однако никто не предупреждает, что потом можно замучаться с уборкой, особенно если зеркало служит дверью шкафа. На таких поверхностях четко видно отпечатки пальцев и прочие загрязнения, а когда пытаешься привести их в порядок, обязательно остаются разводы.Если вам надоело тратить время на бессмысленную уборку, попробуйте вместо специальной бытовой химии использовать для чистки обычную пену для бритья. Тонким слоем распределите ее по поверхности и аккуратно протрите тряпкой. После такой процедуры зеркало вновь станет чистым и не будет даже речи о разводах.