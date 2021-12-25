6 популярных в СССР «Запорожцев», которые сегодня стали частью истории

Запорожцы, которые уже вошли в историю.
Запорожский автомобилестроительный завод – по-настоящему легендарное предприятие, занимающееся производством легковых автомобилей, фургонов и автобусов. С его продукцией знаком каждый человек на территории постсоветского пространства. Сегодня же, речь пойдет о шести моделях «запорожца», которые ныне сняты с производства и уже стали частью истории.
1. ЗАЗ-965 «Запорожец»
Легендарный горбатый.
Легендарное творение советского автомобилестроительного завода «Коммунар». Советский малолитражный автомобиль, который широко выпускался в период с 1960 по 1963 год. Позднее была создана модификация 965А, оснащенная двигателем на 27 л.с. Данная модель выпускалась с 1962 по 1969 год. За все время было выпущено 322 166 «горбатых». Машина создавалась и позиционировалась, как широкий, супер доступный автомобиль.
2. ЗАЗ-966 «Запорожец»
Улучшенная модель.
Другая не менее известная модель легендарного экономичного автомобиля. Модификация выпускалась с 1967 по 1972 год. Машина была выпущена на волне выявление множества конструктивных недостатков в ЗАЗ-965. Машина стала чуть более комфортабельной, обзавелась просторным багажником. К сожалению, выпуск 966 постоянно откладывался и тормозился по самым разным причинам.
3. ЗАЗ-968 «Запорожец»
Одна из лучших моделей.
А этот автомобиль в свое время называли «чебурашкой» или «ушастым». Новая модель пришла на смену 966. Производилась новинка с 1971 по 1979 годы. Машина получила новую приборную панель, еще более мощный двигатель и несколько десятков других более-менее мелких конструктивных и дизайнерских изменений. На протяжении производства, 968 неоднократно улучшался, в результате чего появилось еще несколько промежуточных модификаций.
4. ЗАЗ-1102 «Таврия»
Современный, по своим временам.
Автомобиль с кузовом класса хэтчбек, который серийно выпускался на ЗАЗ с 1987 по 2007 год. Машина на платформе «Таврии» и вовсе, выпускались до 2011 года. Таким образом, именно этот автомобиль стал основоположником целой линейки транспортных средств! В общей сложности можно найти не менее 40 самых разных модификаций.
5. ЗАЗ-1105 «Дана»
И это тоже запорожец.
Один из ярчайших представителей семейства, начало которому положила упомянутая выше «Таврия». Данный автомобиль выпускался на заводе с 1994 по 2010 год. Главным отличием модели было то, что на нее поставили кузов класса «универсал». Машина имела существенно улучшенную аэродинамику, по сравнению со своим предком. Машина также могла поднять до 200 кг груза, при условии нахождения в салоне 5 человек.
6. ЗАЗ-1103 Славута
Этот автомобиль знают все.
А эта модель начала выпускаться в 1999 году. Ушла из производства «Славута» только в 2011 году. Автомобиль относится к классу «B» и имеет кузов типа лифтбек. Машина появилась благодаря переосмыслению набора использующихся комплектующих в модели «Дана». В действительности, разработка машины началась еще в 1995 году, однако была заброшена и почти забыта по причине выхода в производства других моделей, которые к слову, так и не стали пользоваться большой популярностью.
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