26 потрясающих древних руин, которые обязательно стоит увидеть

Тот факт, что древние монументы, построенные сотни, а то и тысячи лет назад, все еще стоят, может показаться невероятным. Попасть в такое место — все равно что совершить путешествие во времени и увидеть, какой была жизнь здесь много-много лет назад. От римских купален в Британии до пещер Аджанты в Индии — мы собрали для вас 26 величественных древних развалин, которые обязательно стоит увидеть.
1. Мачу-Пикчу в Перу датируется 15-16-м веком. Когда-то здесь было священное для всех инков религиозное место, пристанище инкских вождей. На территории Мачу-Пикчу находится более 150 каменных строений с более чем 3000 ступеней. Несмотря на колоссальные размеры, Мачу Пикчу обнаружили лишь в 1911 году. Долгие годы священный город был потерян, после того как испанские конкистадоры истребили цивилизацию инков.
2. Помпеи был процветающим древнеримским городом, расположенным неподалеку от современного Неаполя, но в 79 году н.э. после извержения вулкана Везувий город был погребен под пеплом. В результате извержения погибло 2000 человек, но сам город оставался нетронутым под слоями пепла вплоть до 1748 года, когда был обнаружен в результате раскопок.
3. Ежегодно легендарный Стоунхендж привлекает более миллиона туристов. Это всемирно известное мегалитическое сооружение представляет собой около сотни таинственных валунов, стоящих в кругу. Согласно последним исследованиям на основе радиоуглеродного анализа, наши предки из неолита возводили этот загадочный памятник около 1500 лет.
4. Священное место Чичен-Ица в мексиканском городе Тинум обладает богатой 1000-летней историей и титулом одного из главных центров древних майя на полуострове Юкатан. Первое человеческое поселение на этом месте датируется 415-455 гг. н.э.
5. Ангкор в Сиемреапе, Камбоджа, занимает больше территории, чем все пять районов Нью-Йорка (более 600 квадратных километров). В 9-15-м веках здесь находились многочисленные столицы Кхмерской империи. Храм 12-го века Ангкор-Ват — один из самых почитаемых в Камбодже. Он даже присутствует на флаге страны.
6. Место, где проводились знаменитые гладиаторские бои, — римский Колизей — было построено императором Веспасианом в 70-72 гг. н.э. в качестве подарка римскому народу, жаждавшему «хлеба и зрелищ».
7. Хотя первые человеческие поселения на территории греческого города Микены датируются началом и серединой бронзового века, конкретно этот дворец был построен в 14-м веке. В гробницах Микен было найдено множество артефактов и произведений искусства.
8. В 3700 км от западного побережья Чили располагается остров Пасхи, где рядом с вулканом Рано-Рараку находятся таинственные истуканы моаи. Они представляют собой 900 каменных статуй, по 13 тонн каждая, разбросанных по всему острову. Цель их создания до сих пор неизвестна.
9. В сказочном городе Каппадокия в современной Турции когда-то базировалась империя хеттов. При этом история этого региона уходит корнями в 6-й век до н.э. Уникальные светлые столбы Каппадокии служили фундаментами как для жилых домов, так и для храмов.
10. Между Красным и Мертвым морями в Иордании находится Петра, которая в доисторические времена соединяла Аравию, Египет и Сирию-Финикию. Окруженный горами и вырезанный в изумительной красной скале, этот древний город поистине уникален.
11. Одна из самых популярных туристических достопримечательностей Великобритании — римские купальни в английском городе Бат. Бани были неотъемлемой частью ежедневного ритуала купания древних римлян. Помимо визита в купальни, туристы могут совершить тур по туннелям, проложенным под ними.
12. В разные эпохи в турецком городе Эфес находилось несколько империй — греческая, персидская, римская, византийская и османская. В период его расцвета во 2-м веке н.э. в городе жило почти 300 000 человек Сегодня все еще можно увидеть несколько колонн, оставшихся от храма богини Артемиды — одного из семи древнейших чудес света.
13. Тридцать четыре монастыря и храма, встроенные в стену базальтовой скалы, составляют пещеры Эллора в индийском штате Махараштра. Этот внушительный храмовый комплекс датируется 600-1000 гг. н.э. и является священным местом для людей, исповедующих буддизм, индуизм и джайнизм.
14. Недалеко от Мехико находится священный город Теотиуакан, в котором располагаются колоссальные монументы, такие как храм Кетцалькоатля и пирамиды Солнца и Луны. Неудивительно, что название города переводится как «место, где создавались боги».
15. Три пирамиды Гизы, стоящие на берегу Нила в Северном Египте, названы в честь трех фараонов, ради которых их и строили: Хеопс, Хафра и Менкаура. Пирамиды датируются 4-й династией (около 2575-2465 гг. до н.э.).
16. В самом начале, в 7-м веке до н.э., на территории комплекса, который сейчас известен как Римский форум, располагалось этрусское кладбище. В итоге это место стало общественным, коммерческим и политическим центром Римской империи.
17. Буддистские памятники в пещерах Аджанты в индийском штате Махараштра были сооружены в 1-2-м веке до н.э. Всего здесь 29 пещер, в пяти из них располагались храмы, а в 24 — монастыри.
18. Одни из самых хорошо сохранившихся скальных поселений в США находятся в национальном парке Месса-Верде в штате Колорадо. В 600-1300 гг. н.э. здесь жило племя индейцев пуэбло.
19. Комплекс храмов Лунмэнь находится в китайской провинции Хэнань и включает в себя свыше 2300 пещер и ниш, вырезанных в известняковых скалах, протяженностью более километра. Статуи в пещерах и надписи на них составляют крупнейшую коллекцию произведений искусства времен династий Вэй и Тан.
20. Город-храм Баган в Мьянме занимает целый 41 кв. км и включает в себя около 2000 памятников. В 9-м веке Баган служил центральным местом в Бирме, которую царь Аноратха объединил с помощью буддизма традиции тхеравада.
21. Вал Адриана — оборонительное укрепление, которое является самым крупным на территории Великобритании строением, оставшимся от древних римлян. Стена тянется на 128 км и в некоторых местах достигает высоты в 6 метров. Ее построили 1500 рабочих всего за шесть лет — невероятное инженерное достижение.
22. В Тулуме, расположенном на полуострове Юкатан в Мексике, есть не только восхитительные пляжи, места для сноркелинга и дайвинга, но также и внушительные руины древних майя, датирующиеся 564 годом н.э. На юкатекском языке «тулум» означает «стена» — когда-то это поселение было окружено огромной баррикадой.
23. В Центральной Яве, Индонезия, находится буддистский храм Боробудур, сооруженный в 8-9-м веках. Храмовый комплекс был построен в три яруса и включает в себя 72 буддистские статуи.
24. Великая Китайская стена определенно заслуживает своего названия. Строительство стены началось в 3-м веке до н.э., но самая известная и хорошо сохранившаяся ее часть была сооружена в период с 14 по 17-й век н.э. Стена защищала Китайскую империю от чужеземных захватчиков.
25. Расположенный на берегу Тунисского залива Карфаген был заложен в 9-м веке до н.э. Здесь зародилась и процветала успешная торговая империя и цивилизация, пока в 146 году до н.э. ее не уничтожили римляне. Тогда на руинах первого Карфагена был построен новый.
26. Дворец Диоклетиана был построен между 3-м и 4-м веками до н.э. в городе Сплит, на территории современной Хорватии. Руины дворца до сих пор можно обнаружить по всей центральной части города.
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