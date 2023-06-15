10 странных медицинских состояний, о которых практически никто не слышал

За миллионы лет люди научились распознавать и лечить множество заболеваний, даже те, которые изначально казались смертельными. Хотя известно о болезнях много, некоторые симптомы до сих пор вызывают у докторов сомнения. Сегодня мы расскажем о 10 странных медицинских состояниях, о которых вы, возможно, никогда и не слышали.







Принцип «Бритва Оккама» — это понятие, которым пользуются для принятия оптимального решения проблемы. Суть приема в том, чтобы среди многих решений выбрать самое простое, а значит, и правильное. В области медицины суть принципа состоит в том, что «если вы слышите топот копыт, то это, скорее всего, лошади, а не зебры». Это значит, что из списка симптомов выбирать нужно самые основные. Не стоит предполагать сразу самое редкое заболевание на свете — например, наличие жалоб на головную боль и чувствительность к свету и звуку, скорее всего, говорит о мигрени. Хотя организмы могут преподнести и сюрпризы.







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