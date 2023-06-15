10 странных медицинских состояний, о которых практически никто не слышал

За миллионы лет люди научились распознавать и лечить множество заболеваний, даже те, которые изначально казались смертельными. Хотя известно о болезнях много, некоторые симптомы до сих пор вызывают у докторов сомнения. Сегодня мы расскажем о 10 странных медицинских состояниях, о которых вы, возможно, никогда и не слышали.
Принцип «Бритва Оккама» — это понятие, которым пользуются для принятия оптимального решения проблемы. Суть приема в том, чтобы среди многих решений выбрать самое простое, а значит, и правильное. В области медицины суть принципа состоит в том, что «если вы слышите топот копыт, то это, скорее всего, лошади, а не зебры». Это значит, что из списка симптомов выбирать нужно самые основные. Не стоит предполагать сразу самое редкое заболевание на свете — например, наличие жалоб на головную боль и чувствительность к свету и звуку, скорее всего, говорит о мигрени. Хотя организмы могут преподнести и сюрпризы.
Извращенный аппетит
Извращенный аппетит — это состояние, когда человек вместо традиционных продуктов питания, содержащих витамины, микроэлементы и минералы, употребляет в пищу землю, краску, деньги или бумагу. Употребляя такую пищу, люди рискуют нанести внутренним органам травмы в виде порезов и разрывов. Кроме того, они страдают от недоедания. Синдром извращенного аппетита — это болезнь, которая возникает еще в детстве и длится не более года. Если у детей есть психические отклонения, то болезнь может протекать намного дольше. Лечат такие болезни психиатры.
Синдром Алисы в Стране чудес
Синдром Алисы в Стране чудес — это болезнь, при которой мозг воспринимает окружающие предметы извращенно. Человек, страдающий данным заболеванием, верит в то, что предметы и люди уменьшаются или вырастают до гигантских размеров прямо у него на глазах. Он также может страдать тактильными и слуховыми галлюцинациями. Такой синдром может развиться у людей, долгое время страдающих мигренями и эпилепсией.
Синдром чужой руки
Синдром чужой руки — это заболевание, связанное с нарушениями психики. Человек воспринимает одну или обе руки как части тела, которые живут своей жизнью. Причиной возникновения такого заболевания может быть результат хирургического вмешательства в мозг или эпилепсия, когда нарушаются связи между обоими полушариями головного мозга и человек не в состоянии контролировать движения рук. Люди, которые пережили такое состояние, утверждают, что чувствовали, как одна или даже обе руки им не подчиняются.
Врожденная нечувствительность к боли
Люди, у которых есть синдром врожденной нечувствительности к боли, абсолютно не чувствуют боль. Многие подумают, что это подарок судьбы, но необходимо знать о том, что организм реагирует болью на заболевание. Мозг посылает сигналы к определенным местам в организме, чтобы человек оградил себя от причины боли, например отдернул руку, чтобы не получить ожог. Если у человека синдром нечувствительности к боли, то последствия могут быть даже смертельными. Такие люди должны осматривать себя несколько раз в день, чтобы убедиться в том, что их здоровью ничего не угрожает: переломы, кровотечения и т.д.
Аллергия на воду
При аллергии на воду на коже при соприкосновении с водой появляется сыпь или пузырьки. Если человек с таким заболеванием умоется, то образовавшаяся на его лице сыпь продержится до двух часов. В основном это заболевание поражает женскую половину человечества в подростковом возрасте. Лечения не существует, но применение антигистаминных, стероидных препаратов облегчает течение болезни.
Синдром Котара
Синдром Котара — это психическое расстройство, во время которого человек верит в то, что он мертв. Эта иллюзия настолько сильна, что кожа и мягкие ткани могут начинать отмирать и кровоточить, а органы — отказывать. Заболевание возникает вследствие повреждения определенных участков мозга. Лечение отсутствует, хотя назначают антидепрессанты и шоковую терапию.
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП)
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая превращает мягкие ткани организма (сухожилия, связки и хрящи) в костную ткань. Так как мягкие ткани затвердевают, то человек не может двигаться. Этот процесс начинается в основном в детстве с шейного отдела и медленно опускается ниже. Человеку становится тяжело дышать, он превращается в живую статую. Такие больные обычно не доживают до 40 лет.
Синдром Клейне — Левина
Синдром Клейне — Левина, или синдром Спящей красавицы, является одной из болезней, связанных с расстройством сна. Люди, страдающие таким заболеванием, могут спать 21 час в сутки. Синдром в основном проявляется эпизодически. Несмотря на название, в основном болезнь встречается у мужчин: они составляют 70% всех пациентов. Корень проблемы лежит в дисфункции гипоталамуса. Это достаточно редкое заболевание — на 1 миллион людей приходится 1 случай ФОП. После первого приступа повторно симптом может проявиться через 8-13 лет.
Фатальная семейная бессонница
Фатальная семейная бессонница является еще одним расстройством сна. Она вызвана нарушениями работы головного мозга и прионной болезнью, возникающей вследствие нарушения формирования белка, что приводит к мутации генов. Впервые этот симптом проявляется в среднем возрасте как простая бессонница, которая усугубляется со временем и приводит даже к внешним изменениям черт лица человека. Лечения не существует. Смерть больного может наступить через 12-16 месяцев.
Гиперэксплексия
Гиперэксплексия — это болезнь, о которой никто не слышал. Синдром основан на рефлексе Моро. Причина заболевания неизвестна, но принято считать, что оно возникает вследствие психического расстройства. Человек многократно автоматически повторяет слова или фразы, как попугай, копирует поведение человека, находящегося рядом, и выполняет команды «бежать», «прыгать» и «бить». Болезнь проявляется у подростков. С возрастом эти симптомы угасают.
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