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Хот-дог, кетчуп, бекон: 10 блюд, которые получили свое название весьма необычным образом




Употребляя в пищу привычные продукты, мы даже не догадываемся о необычной истории их возникновения. Хот-дог, картофель фри, кетчуп. Что связывает эти продукты? Ответ прост — необычная и порой загадочная история их появления.

1. Бекон


Бекон. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Бекон. /Фото: avatars.mds.yandex.net

 

Возникновение бекона уходит далеко в прошлое. В древнем Китае в качестве еды использовали свиные желудки с солью. Римляне и греки, узнав о необычном рецепте, начали готовить собственный вид бекона — нога свиньи варилась с сушенным инжиром, подрумянивалась и подавалась с вином. У слова бекон несколько трактовок: на старом тевгонском — это бэк, на немецком — баккон, на французском — бако. Все это в переводе означает спину свиньи. Только в 17 веке бекон эволюционировал и представлял собой соленую, копченую свиную грудинку. В таком качестве мы знаем и любим бекон сегодня.

2. Макароны с сыром


 
Макароны с сыром. /Фото: cdn-image.foodandwine.com

Макароны с сыром. /Фото: cdn-image.foodandwine.com

 

Это блюдо любимо и популярно у многих. Неудивительно, что своим происхождением оно обязано Италии. Однако макароны с сыром, существовавшие на юге Италии до 1300-х годов, назывались лазаньей. Рецепт приготовления тоже отличался от общепринятого. В средние века макароны с сыром готовились в виде запеканки, которую подавали на церковных ужинах. По другим сведениям, англичанин Томас Джефферсон привез из Италии макаронную машину и угощал своих друзей макаронами с чеддером. Так или иначе макароны с сыром стали достоянием не только итальянцев, но и людей по всему миру.

3. Жареная курица


 
Жареная курица. /Фото: img.novosti-n.org

Жареная курица. /Фото: img.novosti-n.org

 

Впервые жареная курица появилась в Шотландии. В средние века у шотландцев любимым блюдом была курятина, обжаренная в горячем жире. В 1800 годах шотландские эмигранты обосновались в Америке, на юге страны. Любимое блюдо так же перекочевала с ними в другую местность. Рецепт жаренной курицы был доведен до совершенства африканскими рабами, жившими в Америке.

4. Блины


 
Блины — вкусное блюдо из прошлого. /Фото: img.vixdata.io

Блины — вкусное блюдо из прошлого. /Фото: img.vixdata.io

 

Оказывается, блины были популярны более 30000 лет назад. Ученые нашли остатки блинов в желудке человека Ледникового Периода. Древние греки пекли блины из смеси простокваши, пшеничной муки, меда и оливкового масла. Во времена Ренессанса это блюдо подавалось на завтрак и приправлялось розовой водой, хересом, яблоками и специями.

5. Шоколадное печенье


 
Шоколадное печенье. /Фото: i.ytimg.com

Шоколадное печенье. /Фото: i.ytimg.com

 

Появление шоколадного печенья в качестве вкусного десерта — счастливая случайность. Рут Грейвс Уэйкфилд, управляющая гостиницей, решила испечь печенье с шоколадом. По рецепту шоколад должен быть растоплен в масле и образовать с тестом однородную массу приятного коричневого цвета. К своему разочарованию Рут обнаружила, что обычного шоколада нет. И тут она вспомнила о кусочке полусладкого шоколада Nestle, который ей подарили. Она раскрошила его в тесто в надежде, что при выпекании шоколад расплавится. Однако этого не произошло. В итоге получилась песочное печенье с кусочками шоколада внутри.

6. Чили


Чили. /Фото: img.novosti-n.org

Чили. /Фото: img.novosti-n.org

 

Появление этого продукта окутано мистикой и тайной. По легенде сестра Мария из монастыря Агреда, что находился в Испании, покидала свое земное тело и путешествовала по миру. Таким образом она проповедовала христианство и изучала другие культуры. В одном из таких путешествий она узнала рецепт чили, который потом рассказала другим монахиням своего монастыря. Так ли это было на самом деле — неизвестно. Но как бы то ни было, мы получили рецепт остро-пряного продукта.

7. Картофель фри


Картофель фри. /Фото: gesundheitstrends.com

Картофель фри. /Фото: gesundheitstrends.com

 

По одной из версий хрустящий, жаренный картофель появился в Бельгии. Основной едой крестьян была рыба, но зимой они жарили картофель. Американские солдаты, впервые попробовавшие такой картофель, назвали его «фри» в честь диалекта французского языка, на котором разговаривали бельгийцы.

Интересный факт от Novate.ru: Как и во всех историях, существует еще одна версия появления этого продукта. Некоторые специалисты считают, что «фри» переводится как испанский. В «Хронике Инков» южноамериканцы столкнулись первыми с испанцами, и первенство по жаренному картофелю принадлежит им. Об этом даже было написано в мемуарах Педро Сьеса де Леона. Как бы там ни было, во всем мире картофель фри считают французским блюдом.

8. Хот-дог


Хот-дог. /Фото: area-77.com

Хот-дог. /Фото: area-77.com

 

Большинство считают, что это исключительно американский продукт. Но они ошибаются. Хот-доги изобрели в Германии. Изначально их называли «сосисками таксы» или «маленькими собачками». Изобретатель миниатюрных колбасок - Иоганн Георгехнер. Он поставлял свою продукцию во Франкфурт. Так когда же «Франкфуртер» стал называться хот-догом? Легенда гласит, что это название придумали американские студенты колледжа. Один из них выяснил, что в Германии «Франкфуртер» переводится как «маленькая собачка». Переведя это словосочетание на английский язык он получил название хот-дог. В довершении ко всему веселые студенты распространили слух, что для изготовления хот-догов используется мясо собак. Так веселая шутка положила начало названию любого лакомства.

9. Гамбургер


Гамбургер. /Фото: crestaproject.com

Гамбургер. /Фото: crestaproject.com

 

Всем известно, что эту еду изобрели в Германии, в Гамбурге. Изначально это были куски мяса коровы, измельченные и смешанные со специями. «Гамбургский стейк» подавали только в элитных ресторанах. И так было до недавнего времени. Истории неизвестно, кому пришла в голову идея поместить кусочек мяса между двумя булочками. Так и родился современный гамбургер.

10. Кетчуп


Кетчуп. /Фото: interesly.com

Кетчуп. /Фото: interesly.com

 

Многие считают родиной кетчупа Америку. Именно здесь популярность этого продукта просто зашкаливает. Это стандартная американская приправа к различным блюдам. 97% американских хозяек пользуются кетчупом постоянно. Однако, изобрели кетчуп в Китае. В переводе с китайского ke-tsiap - это соус из забродившей рыбы. Этот соус был очень популярен на юго-востоке Китая. Повторить рецепт соуса пытались британцы, об этом писал в 1732 году Ричард Брэдли. Однако, этот продукт был далек по составу от современного кетчупа. Генри Дж. Хайнц в 1876 году решил изменить рецепт и приготовить кардинально другой соус. В таком виде кетчуп мы знаем сегодня.

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