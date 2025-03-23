10 продуктов, которые большинство из нас употребляет в пищу неверно, не подозревая об этом

Помните, как Кот Матроскин учил Дядю Фёдора правильно есть бутерброд колбасой вниз? Готовы поспорить, что некоторые факты о правильном употреблении в пищу продуктов в данном материале заставят вас вспомнить об этом. Статья расскажет, как на самом деле нужно есть гамбургер, пиццу, фри, торт и многое другое.
1. Чёрная икра
Чёрная икра на правильной ложке. / Фото: specialtyfoodsboston.com
При подаче чёрной икры в качестве закуски желательно не использовать металлические ложки, так как соединение с металлом может изменить тонкий вкус данного дорогого деликатеса. В древние времена для подачи чёрной икры применяли ложки из слоновой кости и перламутра. Сейчас можно купить специальную пластиковую ложку для икры. Также не следует размазывать икру по хлебу или класть её высокой горкой.
2. Картошка фри
Всё зависит от подачи. / Фото: ru.freepik.com
То, как следует есть картофель фри, зависит от главного блюда, к которому его подали. Если это бургер или любая другая пища, для которой не нужны нож и вилка, то его можно есть руками. В ином случае, когда это гарнир, к примеру, к стейку, следует использовать те же приборы, что подаются к основному блюду.
3. Торт
Это действительно удобно. / Фото: serpuer.ru
Торт с сухими и влажными слоями едят вилкой и ложкой. Вилкой придерживают порцию, а ложкой отрезают и подхватывают маленькие кусочки. При этом слишком высокий ломтик торта следует предварительно повернуть набок, используя столовые приборы. Для немногослойного торта с липкой, влажной структурой нужна только вилка. Одним словом: только ложкой торт не едят в любом случае.
4. Пицца
Вот как правильно. / Фото: @pizzalocaleankara
Хотя некоторые ситуации предполагают сервировку пиццы столовыми приборами, предпочтительнее, если обстановка неформальная, есть ее руками. В этом случае, чтобы начинка не вытекала, удобнее сложить кусок пиццы пополам, как это делают в Нью-Йорке.
5. Суп с морепродуктами
Суп с морепродуктами едят ложкой и вилкой. / Фото: yandex.ru
Суп с морепродуктами, которые нужно очищать во время еды, обычно подается с вилкой и ложкой. Для удобства используется нож, а ракушки и другие лишние детали кладут на отдельную тарелку. В неформальной обстановке многие очищают морепродукты руками. Если сервировка предполагает хлеб или гренки, то их не держат во второй руке одновременно с ложкой. Вместо этого хлеб откусывают, возвращают на тарелку и уже затем приступают к супу.
6. Гамбургер
Кто бы мог подумать!
Вопреки привычному представлению и даже кадрам из рекламы, гамбургеры рекомендуется переворачивать толстой булочкой с кунжутом вниз (как в совете Матроскина есть бутерброд колбасой вниз). Делается это не для того, чтобы соблюсти особые правила этикета, а для того, чтобы было удобнее есть. Так вес котлетки и почих составляющих бургера придётся на булочку, не пропитанную соком, и его, во-первых, будет легче удерживать в руке, во-вторых, не придётся слишком широко открывать рот, а в-третьих, соусы не будут просачиваться и течь на руки и одежду (самая веская причина!).
7. Листья салата
Как правильно есть салатные листья. / Фото: ru.wikihow.com
Когда салат подается вместе с основным блюдом, его лучше всего положить на отдельную тарелку. Крупные листья салата режут по мере необходимости с помощью вилки или, если они слишком жесткие, ножа и вилки. Не нужно нарезать все листья на мелкие кусочки сразу.
8. Напитки с украшениями
Коктейли с украшениями съедобными. / Фото: pinterest.ru
Если напитки декорированы фруктами, допускается съесть украшения. Это не касается лишь цитрусовой дольки, которую надевают на ободок бокала: её лучше оставить на месте или же выжать из нее несколько капель сока в напиток (как правило, крепкий). Все несъедобные детали, например, бумажные зонтики, желательно сразу перед питьём отложить на отдельную тарелку или салфетку.
9. Хлеб
Так едят хлеб по этикету. / Фото: twitter.com
Хлеб уместно есть небольшими порциями, отламывая кусочки от большого куска или булки. Другими словами, хлеб держат на своей тарелке до тех пор, пока не кладут его в рот. Это же относится к кексам, печенью и другим хлебобулочным изделиям. Если подается хлеб с маслом или паштетом, также не следует делать большой бутерброд. При более неформальном подходе можно есть по-итальянски, то есть использовать ломтик хлеба, чтобы собрать остатки еды в тарелке.
10. Спаржа
Так - правильно. / Фото: catchsuccess.ru
Опытные домохозяйки знают и ценят спаржу за насыщение организма полезными веществами и диетические свойства продукта, позволяющие поддерживать красивую фигуру. Вот только готовят ее, в основном, бланшируя в кипящей воде, что совершенно неправильно. В этом случае большая часть витамина C, ценным источником которого и является спаржа, просто уничтожается. Для правильного приготовления этого продукта его следует очень быстро обжарить на сковороде или приготовить спаржу в пароварке. Это позволит вам сберечь все ценные вещества зелени. Более того, не спешите выбрасывать воду из пароварки, оставшуюся от приготовления спаржи. В ней также немало полезных веществ, а значит, на основе этой жидкости можно приготовить соус или просто добавить ее в суп.
11. Брокколи
В пищу готова. / Фото: kartinkin.net
Замечательная капуста брокколи незаметно обрела широкую популярность в нашей стране, а все благодаря изысканному вкусу и наличию полезных веществ, витаминов группы B, хлорофиллов и антиоксидантов, которые улучшают реологические свойства крови, благотворно влияют на работу пищеварительной системы и уничтожают раковые клетки. Вот только большинство из нас совершают распространенную ошибку, употребляя только соцветия брокколи, в то время как стебель этого растения содержит в два раза больше витаминов C, A и K. Более того, ученые установили, что бланшируя и добавляя брокколи в овощной бульон, мы неосознанно убиваем ценные вещества этого продукта. Откажитесь от длительной обжарки, запекания и тушения брокколи. Гораздо правильнее употреблять капусту в свежем виде, измельчив ее и добавив в салат или готовить на пару.
12. Белый йогурт
Это не ЛИШНЯЯ ВОДА, сливать её не нужно! / Фото: ixbt.com
Открыв упаковку греческого йогурта, сверху вы можете заметить прозрачную жидкость, которую многие просто выливают в раковину. Делать этого не стоит, ведь образовавшаяся жидкость не что иное как сыворотка, которая богата фосфором, кальцием, белком и витамином B12. Не нужно избавляться от этого питательного вещества, гораздо полезнее смешать его с йогуртом, сохранив все ценные элементы внутри продукта. А вот любителей добавлять йогурт к готовящемуся мясу и различным маринадам, следует предостеречь от таких действий. Если с витаминами и кальцием, присутствующими в кисломолочном продукте, ничего не случится, то полезные бактерии, которыми славятся все йогурты, при взаимодействии с теплом просто уничтожатся.
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