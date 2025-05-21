Зачем СССР «вбухал» миллионы рублей в создание первого атомного ледокола и почему его не засекретил

Советский «Ленин» стал первым атомным ледоколом в истории. Для своего времени это было по-настоящему уникальное судно. Сложность и дороговизна этой разработки на тот момент могла сравниться разве что со строительством космического корабля. При этом сегодня далеко не всем может быть понятно, зачем страна, едва оправившаяся от ужасов и разрушений Второй мировой войны, была готова тратить баснословные ресурсы на создание какого-то там ледокола! У других же вопросы наверняка вызовет тот факт, что существование столь сложной и уникальной машины Советский Союз никогда даже не пытался скрывать.
Секретные документы: советские полярники крадут белого медведя (шутка). /Фото: ya.ru.
В 1961 году Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, совершившим пилотируемый полёт в космос на корабле «Восток». Сразу после этого знаменательного события в советском обществе родилось романтическое клише о том, что каждый мальчишка мечтает стать космонавтом! При этом сегодня уже не каждый помнит о том, что своя романтика, наподобие космической, была и в 1930-е годы. В ту эпоху советскими «поп-звездами» были представители сразу двух профессий: лётчики и полярники. Причём если лётчиком при должном усердии мог стать фактически каждый, то стать исследователем-полярником было куда сложнее. А потому и превозносились люди, шагнувшие на полюс примерно так же, как будут превозноситься через три десятилетия космонавты.
Северный морской путь наглядно. /Фото: iz.ru.
Но почему именно полярники? На самом деле все просто. В 1930-е годы Советский Союз самым пристальным образом обратил внимание на арктический регион. Интерес был не только научный. В первую очередь он был сугубо практический: желание освоить восточный (есть еще западный вдоль Канады) северный морской путь не давало людям покоя не одно столетие. Впервые о системном освоении СМП задумались еще в XVI веке. Однако, возможностей, в первую очередь чисто технических, для решения столь грандиозной задачи не было. В 1553 году пройти по СМП в Китай попытались английские моряки, однако экспедиция погибла. В 1760-е годы теоретическую основу для освоения СМП разрабатывал Михаил Васильевич Ломоносов. В XIX веке русские, англичане, шведские моряки предпринимают многочисленные попытки пройти по СМП. Однако, ни одна из экспедиций не проходит маршрут полностью за одну навигацию. Главные препятствия – сложные природные условия (льды) и отсутствие развитой инфраструктуры.
Капитан Владимир Воронин и руководитель экспедиции Отто Шмидт. /Фото: lenta.ru.
Наконец, в 1932 году пароход «Александр Сибиряков» с экспедиций под командованием Отто Шмидта впервые в истории преодолевает восточный северный морской путь за одно плавание. В 1933 году – печально известный поход ледокола «Челюскин». В 1934-м – новая экспедиция: судно «Фёдор Литке» впервые проходит по СМП в обратном направлении.
Игорь Курчатов - отец советского атома. /Фото: culture.ru.
В декабре 1946 года в Советском Союзе коллективом Игоря Васильевича Курчатова создаётся первый отечественный реактор – установка Ф-1. Страна Советов вступает в атомную эпоху. В 1949-м создается первая советская атомная бомба, а 1954 году – первая в мире АЭС, подключаемая к электросети. В 1958 году представлена первая советская атомная подводная лодка. В мире торжествует «ядерный оптимизм». Конструкторы по обе стороны Атлантики пытаются запихнуть ядерные установки во все, до чего дотягиваются руки: от автомобилей и поездов до танков и самолётов. Нужно ли говорить, что появление первого корабля на атомной тяге было лишь вопросом времени? В 1959 году в Соединенных Штатах Америки создаётся первый надводный корабль на атомной тяге - ракетный крейсер «Лонг Бич». А в конце того же года в Советском Союзе в эксплуатацию вводят первый гражданский корабль на атомной тяге – атомный ледокол «Ленин».
Ледокол Ленин. /Фото: ya.ru.
Разрабатывать АЛ «Ленин» для обслуживания СМП начали еще в начале 1950-х. Проект атомохода для обслуживания СМП подготовили специалисты ЦКБ-15 под руководством Василия Неганова к 1955-му. Атомная установка для ледокола проектировалась конструкторским коллективом под руководством Игоря Африкантова. Строительством ледокола занимался ленинградский завод Андре Марти. При этом комплектующие для «Ленина» готовились на более, чем пяти сотен предприятиях страны Советов. Например, турбогенераторы для судна создал Харьковский электромеханический завод, а турбины – Кировский завод. Специально для ледокола советским конструкторам пришлось создать более семи десятков новых механизмов и свыше полутора сотен образцов новейшего оснащения. В начале 1960 года ледокол заступил на дежурство. Капитаном уникальный машины стал Борис Соколов. На протяжении почти трёх десятков лет ледокол «Ленин» помогал осуществлять арктические перевозки, пока в 1989 не был выведен из состава флота и не обрёл последний приют в Мурманске. Спустя 17 лет ледокол превратили в музей.
Ледокол на последнем причале. /Фото: lesta.ru.
Ледокол «Ленин» стал первым, но не последним судном в своём классе. «Фёдор Литке», «Советский Союз», «Россия», «Арктика», «Ямал» - список можно продолжить. И все же очевидно, что для своего времени «Ленин» стал судном по-настоящему уникальным. Возникает вопрос: почему его в таком случае не засекретили? Но на самом деле все просто. Во-первых, конструкция ледокола, в первую очередь наиболее важных узлов все-таки была подвергнута секретности. Это общая практика. Во-вторых, сам ледокол как судно никто ни и не думал засекречивать. Более того, еще на этапе постройки его стали всячески рекламировать. Ведь первый атомный ледокол и по совместительству первый гражданский атомный корабль – это мощный инфоповод. И было бы ошибкой не использовать такой прецедент для пропаганды, демонстрации достижений советской науки и техники в рамках осуществления той самой «мягкой силы». Более того, всячески «пиарить» ледокол Советский Союз стал еще на этапе строительства. Судно посещали многочисленные иностранные делегации, в том числе китайские министры, британский премьер Гарольд Макмиллан и даже американский вице-президент Ричард Никсон.
Караван судов идет за ледоколом на СМП. /Фото: kp.ru.
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