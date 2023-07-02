8 водоемов, которые лучше обходить стороной

Природа Земли постоянно создает невероятные сочетания вещей и явлений, которые воссоздают условия буквально с другой планеты и отличается от всего, что мы привыкли видеть в других местах. Это происходило всегда, и в былые времена подобные явления приписывались злым духам или нечистой силе. Сегодня наука может дать объяснение большинству из природных явлений, но от этого они не становятся более дружелюбными.



Эти водоемы всегда были источником сомнительной славы: часть из них такой была всегда, другие – результат действий человека. Все они разные по своей природе, но всех их объединяет одно – от них лучше держаться подальше.









Рио-Тинто, Испания

Кипящее озеро, Доминика

Читарум, Индонезия

Киву, Африка

Карачай, Россия

Река Потомак, США

Голубая лагуна, Великобритания

Колодец Иакова, США