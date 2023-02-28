Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра

Вот только мало кто знает, что в их именах есть скрытый смысл, что самой юной принцессе всего 14 лет, и что одна из них умудрилась за фильм сменить аж 22 наряда. А мы знаем! И с радостью готовы поделиться с вами этими знаниями.
Белоснежка
- В 1988 году Белоснежку удостоили собственной звезды на «Аллее славы»;
- Белоснежка является не только первой диснеевской принцессой. Фильм о Белоснежке и семи гномах был первым полнометражным фильмом в истории, и именно он положил начало этому жанру;
- Она была первой принцессой, которая общалась с животными, которые понимают людей;
- Чтобы добиться натурального цвета кожи, настоящую пудру и прочие средства макияжа наносили прямо на пленку, на которой рисовали мультфильм;
- Пожалуй, Белоснежка — самая юная из всех принцесс. Ей всего 14 лет!
Золушка
- Её день рождения — 30 июня, и по гороскопу она рак;
- Золушка — одна из четырех принцесс, ставшая принцессой в замужестве (как и Белль, Мулан и Тиана);
- Вторая по очередности принцесса — признанный «лидер» диснеевских принцесс, она самая популярная из них и почти всегда её ставят в центре фотографий;
- Имя «Золушка» («Cinderella») происходит от французского слова «Cendrillon», что переводится как «замарашка» или «девочка, испачканная в золе».
Аврора
-
Прозвище Авроры — Дикая Роза — взято из названия сказки Братьев Гримм о златовласой красавице;
- На протяжении всего фильма цвет платья принцессы постоянно меняется с розового на голубой и обратно. Это результат бесконечных споров аниматоров, которые никак не могли решить, какой цвет подходит принцессе больше;
- На латыни её имя означает «солнечный свет» и «рассвет»;
- Аврора — единственная блондинка среди принцесс (Рапунцель и Эльза не в счет — их волосы светлые из-за магии и волшебных сил, а Эльза так вообще — королева, а не принцесса);
- Её глаза фиолетового цвета (позже такие же глаза аниматоры подарили Мэг из «Геркулеса», но она не принцесса).
Ариэль
- Единственная принцесса, рожденная не человеком;
- Вторая по «старшинству» принцесса — ей 16 лет;
- Единственная принцесса, родившая ребенка (дочку Ариэль можно увидеть в ленте «Русалочка 2: Возвращение в море»);
- Ариэль была первой (и долгое время единственной) принцессой, которая была не единственным ребенком в семье (позже появилась «храбрая» Мерида, у которой трое братьев);
- Первая принцесса, которая сражалась со злодейкой, а не злодеем (второй была Рапунцель).
Белль
- Была первой принцессой, которая спасла от злых чар своего принца, а не наоборот;
- Прядь волос, постоянно выбивавшаяся из прически Белль, давала понять, что она не идеальна;
- Эра героических, смелых и независимых принцесс началась именно с Белль;
- С французского её имя переводится как «красавица»;
- Белль — единственная принцесса с карими глазами (у принцесс Мулан и Покахонтас черные глаза, а у Жасмин — темно-карие и аниматоры утверждают, что это принципиальная разница).
Жасмин
- Первая принцесса, которая вышла замуж за бедного парня;
- Жасмин — единственная принцесса, которой пришлось поцеловать главного злодея фильма;
- Первая принцесса, которая одета не в платье (второй была Мулан в доспехах);
- Единственная принцесса, которая является второстепенным персонажем.
Покахонтас
- Единственная принцесса, одетая в этнический наряд;
- Только у нее есть татуировки;
- Первая принцесса, образ которой основывался не на сказке, а на реальной исторической фигуре (второй была Мулан);
- Согласно легенде, настоящую Покахонтас звали Матоака, а Покахонтас — это её фамилия.
Мулан
- Единственная героиня в линии, которая не является реальной принцессой;
- В фильме Мулан обрезает волосы неспроста: в Китае этот жест означает позор и изгнание из семьи;
- Единственная, кто маскируется под мужчину;
- Первая принцесса, которая победила главного злодея фильма;
- С китайского её имя переводится как «цветущая магнолия»;
- Единственная принцесса, поцеловавшая своего суженого только в продолжении истории («Мулан 2»).
Тиана
- Единственная принцесса, которая работала (не считая Золушки, которой за это не платили);
- Только история Тианы развивается в «современном мире» и в реальном месте — в Новом Орлеане начала XX века;
- Тиана — левша и единственная принцесса с ямочками на щеках;
- Единственная принцесса, исполняющая песни в нестандартной «слащавой» поп-версии, в её песнях узнаются джаз, R&B, блюз и соул;
- Единственная принцесса, одетая не в стандартное розовое или голубое платье.
Рапунцель
- Единственная среди всех диснеевских принцесс обладает магической силой;
- Единственная зеленоглазая принцесса;
- Длина золотистых волос Рапунцель — 70 футов (больше 21 метра), в них больше 100 000 отдельных локонов;
- Первая принцесса, которая не раз «вмазала» своему суженому, прежде чем влюбиться в него.
Мерида
- За фильм Мерида успела сменить 22 наряда, включая несколько платьев, плащей, украшений, головных уборов и лук со стрелами;
- А еще 5 раз сменила прическу;
- Единственная принцесса-кудряшка;
- Мультипликационный фильм «Храбрая сердцем» является единственным мультфильмом анимационной студии Pixar, в котором главной героиней выступает женщина.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии