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Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра

Вот только мало кто знает, что в их именах есть скрытый смысл, что самой юной принцессе всего 14 лет, и что одна из них умудрилась за фильм сменить аж 22 наряда. А мы знаем! И с радостью готовы поделиться с вами этими знаниями.

Белоснежка


Мульфильм «Белоснежка и семь гномов», 1937 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мульфильм «Белоснежка и семь гномов», 1937 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • В 1988 году Белоснежку удостоили собственной звезды на «Аллее славы»;

  • Белоснежка является не только первой диснеевской принцессой. Фильм о Белоснежке и семи гномах был первым полнометражным фильмом в истории, и именно он положил начало этому жанру;

  • Она была первой принцессой, которая общалась с животными, которые понимают людей;

  • Чтобы добиться натурального цвета кожи, настоящую пудру и прочие средства макияжа наносили прямо на пленку, на которой рисовали мультфильм;

  • Пожалуй, Белоснежка — самая юная из всех принцесс. Ей всего 14 лет!



Золушка


Мультфильм «Золушка», 1950 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Золушка», 1950 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Её день рождения — 30 июня, и по гороскопу она рак;

  • Золушка — одна из четырех принцесс, ставшая принцессой в замужестве (как и Белль, Мулан и Тиана);

  • Вторая по очередности принцесса — признанный «лидер» диснеевских принцесс, она самая популярная из них и почти всегда её ставят в центре фотографий;

  • Имя «Золушка» («Cinderella») происходит от французского слова «Cendrillon», что переводится как «замарашка» или «девочка, испачканная в золе».


Аврора


Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра
Мультфильм «Спящая красавица», 1959 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Прозвище Авроры — Дикая Роза — взято из названия сказки Братьев Гримм о златовласой красавице;

  • На протяжении всего фильма цвет платья принцессы постоянно меняется с розового на голубой и обратно. Это результат бесконечных споров аниматоров, которые никак не могли решить, какой цвет подходит принцессе больше;

  • На латыни её имя означает «солнечный свет» и «рассвет»;

  • Аврора — единственная блондинка среди принцесс (Рапунцель и Эльза не в счет — их волосы светлые из-за магии и волшебных сил, а Эльза так вообще — королева, а не принцесса);

  • Её глаза фиолетового цвета (позже такие же глаза аниматоры подарили Мэг из «Геркулеса», но она не принцесса).


Ариэль


Мультфильм «Русалочка», 1989 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Русалочка», 1989 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Единственная принцесса, рожденная не человеком;

  • Вторая по «старшинству» принцесса — ей 16 лет;

  • Единственная принцесса, родившая ребенка (дочку Ариэль можно увидеть в ленте «Русалочка 2: Возвращение в море»);

  • Ариэль была первой (и долгое время единственной) принцессой, которая была не единственным ребенком в семье (позже появилась «храбрая» Мерида, у которой трое братьев);

  • Первая принцесса, которая сражалась со злодейкой, а не злодеем (второй была Рапунцель).


Белль


Мультфильм «Красавица и чудовище», 1991 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Красавица и чудовище», 1991 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Была первой принцессой, которая спасла от злых чар своего принца, а не наоборот;

  • Прядь волос, постоянно выбивавшаяся из прически Белль, давала понять, что она не идеальна;

  • Эра героических, смелых и независимых принцесс началась именно с Белль;

  • С французского её имя переводится как «красавица»;

  • Белль — единственная принцесса с карими глазами (у принцесс Мулан и Покахонтас черные глаза, а у Жасмин — темно-карие и аниматоры утверждают, что это принципиальная разница).


Жасмин


Мультфильм «Аладдин», 1992 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Аладдин», 1992 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Первая принцесса, которая вышла замуж за бедного парня;

  • Жасмин — единственная принцесса, которой пришлось поцеловать главного злодея фильма;

  • Первая принцесса, которая одета не в платье (второй была Мулан в доспехах);

  • Единственная принцесса, которая является второстепенным персонажем.


Покахонтас


Мультфильм «Покахонтас», 1995 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Покахонтас», 1995 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Единственная принцесса, одетая в этнический наряд;

  • Только у нее есть татуировки;

  • Первая принцесса, образ которой основывался не на сказке, а на реальной исторической фигуре (второй была Мулан);

  • Согласно легенде, настоящую Покахонтас звали Матоака, а Покахонтас — это её фамилия.


Мулан


Мультфильм «Мулан», 1998 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Мулан», 1998 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Единственная героиня в линии, которая не является реальной принцессой;

  • В фильме Мулан обрезает волосы неспроста: в Китае этот жест означает позор и изгнание из семьи;

  • Единственная, кто маскируется под мужчину;

  • Первая принцесса, которая победила главного злодея фильма;

  • С китайского её имя переводится как «цветущая магнолия»;

  • Единственная принцесса, поцеловавшая своего суженого только в продолжении истории («Мулан 2»).


Тиана


Мультфильм «Принцесса и лягушка», 2009 г. Кадр: Walt Disney Productions
Мультфильм «Принцесса и лягушка», 2009 г.
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Единственная принцесса, которая работала (не считая Золушки, которой за это не платили);

  • Только история Тианы развивается в «современном мире» и в реальном месте — в Новом Орлеане начала XX века;

  • Тиана — левша и единственная принцесса с ямочками на щеках;

  • Единственная принцесса, исполняющая песни в нестандартной «слащавой» поп-версии, в её песнях узнаются джаз, R&B, блюз и соул;

  • Единственная принцесса, одетая не в стандартное розовое или голубое платье.


Рапунцель


Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра
Мультфильм «Рапунцель».
КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS


  • Единственная среди всех диснеевских принцесс обладает магической силой;

  • Единственная зеленоглазая принцесса;

  • Длина золотистых волос Рапунцель — 70 футов (больше 21 метра), в них больше 100 000 отдельных локонов;

  • Первая принцесса, которая не раз «вмазала» своему суженому, прежде чем влюбиться в него.


Мерида


Мультфильм «Храбрая сердцем», 2012 г. Кадр: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures
Мультфильм «Храбрая сердцем», 2012 г.
КАДР: PIXAR ANIMATION STUDIOS / WALT DISNEY PICTURES


  • За фильм Мерида успела сменить 22 наряда, включая несколько платьев, плащей, украшений, головных уборов и лук со стрелами;

  • А еще 5 раз сменила прическу;

  • Единственная принцесса-кудряшка;

  • Мультипликационный фильм «Храбрая сердцем» является единственным мультфильмом анимационной студии Pixar, в котором главной героиней выступает женщина.


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Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра

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Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возраПодписаться на мой Instagram
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