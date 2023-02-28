Занимательные факты о диснеевских принцессах, которые приводят девочек в восторг независимо от возра

Вот только мало кто знает, что в их именах есть скрытый смысл, что самой юной принцессе всего 14 лет, и что одна из них умудрилась за фильм сменить аж 22 наряда. А мы знаем! И с радостью готовы поделиться с вами этими знаниями.



Белоснежка

Мульфильм «Белоснежка и семь гномов», 1937 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



В 1988 году Белоснежку удостоили собственной звезды на «Аллее славы»;



Белоснежка является не только первой диснеевской принцессой. Фильм о Белоснежке и семи гномах был первым полнометражным фильмом в истории, и именно он положил начало этому жанру;



Она была первой принцессой, которая общалась с животными, которые понимают людей;



Чтобы добиться натурального цвета кожи, настоящую пудру и прочие средства макияжа наносили прямо на пленку, на которой рисовали мультфильм;



Пожалуй, Белоснежка — самая юная из всех принцесс. Ей всего 14 лет!



Золушка

Мультфильм «Золушка», 1950 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Её день рождения — 30 июня, и по гороскопу она рак;



Золушка — одна из четырех принцесс, ставшая принцессой в замужестве (как и Белль, Мулан и Тиана);



Вторая по очередности принцесса — признанный «лидер» диснеевских принцесс, она самая популярная из них и почти всегда её ставят в центре фотографий;



Имя «Золушка» («Cinderella») происходит от французского слова «Cendrillon», что переводится как «замарашка» или «девочка, испачканная в золе».



Аврора

Мультфильм «Спящая красавица», 1959 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Прозвище Авроры — Дикая Роза — взято из названия сказки Братьев Гримм о златовласой красавице;

Прозвище Авроры — Дикая Роза — взято из названия сказки Братьев Гримм о златовласой красавице;

На протяжении всего фильма цвет платья принцессы постоянно меняется с розового на голубой и обратно. Это результат бесконечных споров аниматоров, которые никак не могли решить, какой цвет подходит принцессе больше;



На латыни её имя означает «солнечный свет» и «рассвет»;



Аврора — единственная блондинка среди принцесс (Рапунцель и Эльза не в счет — их волосы светлые из-за магии и волшебных сил, а Эльза так вообще — королева, а не принцесса);



Её глаза фиолетового цвета (позже такие же глаза аниматоры подарили Мэг из «Геркулеса», но она не принцесса).



Ариэль

Мультфильм «Русалочка», 1989 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Единственная принцесса, рожденная не человеком;



Вторая по «старшинству» принцесса — ей 16 лет;



Единственная принцесса, родившая ребенка (дочку Ариэль можно увидеть в ленте «Русалочка 2: Возвращение в море»);



Ариэль была первой (и долгое время единственной) принцессой, которая была не единственным ребенком в семье (позже появилась «храбрая» Мерида, у которой трое братьев);



Первая принцесса, которая сражалась со злодейкой, а не злодеем (второй была Рапунцель).



Белль

Мультфильм «Красавица и чудовище», 1991 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Была первой принцессой, которая спасла от злых чар своего принца, а не наоборот;



Прядь волос, постоянно выбивавшаяся из прически Белль, давала понять, что она не идеальна;



Эра героических, смелых и независимых принцесс началась именно с Белль;



С французского её имя переводится как «красавица»;



Белль — единственная принцесса с карими глазами (у принцесс Мулан и Покахонтас черные глаза, а у Жасмин — темно-карие и аниматоры утверждают, что это принципиальная разница).



Жасмин

Мультфильм «Аладдин», 1992 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Первая принцесса, которая вышла замуж за бедного парня;



Жасмин — единственная принцесса, которой пришлось поцеловать главного злодея фильма;



Первая принцесса, которая одета не в платье (второй была Мулан в доспехах);



Единственная принцесса, которая является второстепенным персонажем.



Покахонтас

Мультфильм «Покахонтас», 1995 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Единственная принцесса, одетая в этнический наряд;



Только у нее есть татуировки;



Первая принцесса, образ которой основывался не на сказке, а на реальной исторической фигуре (второй была Мулан);



Согласно легенде, настоящую Покахонтас звали Матоака, а Покахонтас — это её фамилия.



Мулан

Мультфильм «Мулан», 1998 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Единственная героиня в линии, которая не является реальной принцессой;



В фильме Мулан обрезает волосы неспроста: в Китае этот жест означает позор и изгнание из семьи;



Единственная, кто маскируется под мужчину;



Первая принцесса, которая победила главного злодея фильма;



С китайского её имя переводится как «цветущая магнолия»;



Единственная принцесса, поцеловавшая своего суженого только в продолжении истории («Мулан 2»).



Тиана

Мультфильм «Принцесса и лягушка», 2009 г.

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Единственная принцесса, которая работала (не считая Золушки, которой за это не платили);



Только история Тианы развивается в «современном мире» и в реальном месте — в Новом Орлеане начала XX века;



Тиана — левша и единственная принцесса с ямочками на щеках;



Единственная принцесса, исполняющая песни в нестандартной «слащавой» поп-версии, в её песнях узнаются джаз, R&B, блюз и соул;



Единственная принцесса, одетая не в стандартное розовое или голубое платье.



Рапунцель

Мультфильм «Рапунцель».

КАДР: WALT DISNEY PRODUCTIONS



Единственная среди всех диснеевских принцесс обладает магической силой;



Единственная зеленоглазая принцесса;



Длина золотистых волос Рапунцель — 70 футов (больше 21 метра), в них больше 100 000 отдельных локонов;



Первая принцесса, которая не раз «вмазала» своему суженому, прежде чем влюбиться в него.



Мерида

Мультфильм «Храбрая сердцем», 2012 г.

КАДР: PIXAR ANIMATION STUDIOS / WALT DISNEY PICTURES



За фильм Мерида успела сменить 22 наряда, включая несколько платьев, плащей, украшений, головных уборов и лук со стрелами;



А еще 5 раз сменила прическу;



Единственная принцесса-кудряшка;



Мультипликационный фильм «Храбрая сердцем» является единственным мультфильмом анимационной студии Pixar, в котором главной героиней выступает женщина.



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