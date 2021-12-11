10 любопытных фактов про поцелуи Брежнева

Помимо своих политических высказываний, которые впоследствии стали крылатыми фразами, Брежнев был известен как безусловный чемпион по силовым поцелуям, при том что в политической сфере поцелуи редки.



Мы собрали любопытные детали самых известных поцелуев генсека.











Вряд ли в 70-х годах нашелся бы хоть один чех, который не знал, что такое «тройной Брежнев» (по одному поцелую в обе щеки и финальный — в губы). Поцелуй Леонида Ильича и генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Густава Гусака произвели на жителей братской страны такое впечатление, что воспоминания об этом историческом событии живы в сердцах чехов до сих пор.







Однажды Брежневым была предпринята попытка поцеловать румынского лидера Николае Чаушеску. Однако румын оказался единственным, кто прямо и категорично отказался от этого ритуала, так как был крайне брезглив.







В 1971 году произошла еще одна неудавшаяся попытка «тройного Брежнева», на этот раз жертвой генсека должна была стать Маргарет Тэтчер. Однако железной леди удалось тактично увернуться от этого дружественного жеста, неприемлемого для чопорных англичан.







В 1973 году, когда приоткрылся железный занавес, в СССР приехала делегация из США. После проникновенной речи генсека к нему подошла с цветами молоденькая американка, которую любвеобильный генсек тут же расцеловал с присущей ему страстью и самоотдачей.

Доселе неприметная учительница хореографии Энни Холлман в одночасье стала известной на весь мир. Джимми Картер , 39-й президент Соединенных Штатов, был единственным американским президентом, удостоенным поцелуя знаменитого советского руководителя.Дружественный поцелуй Брежнева с Иосипом Броз Тито был такой силы, что, по слухам, даже повредил губу югославскому лидеру.В 1968 году Ясир Арафат впервые посетил СССР, где ему устроили встречу с генсеком ЦК КПСС. Палестинский лидер быстро завоевал доверие Кремля, что может подтвердить знаменитый тройной брежневский поцелуй.Страстный поцелуй Леонида Ильича с Индирой Ганди , запечатленный на фотографии, занимает свое место в ее апартаментах, превращенных в музей, наряду с другими реликвиями, связанными с именем этой великой женщины.В 1974 году впервые летевший в СССР кубинский лидер уже знал о ритуале генсека целовать гостей при встрече, а также знал, что станет посмешищем у себя на родине, если позволит этому произойти. Но был найден оригинальный выход. По трапу Фидель Кастро сбежал с огромной дымящейся сигарой в зубах, не позволившей Брежневу опозорить кубинца перед его соотечественниками.Самый известный поцелуй Леонида Ильича — с Эрихом Хоннекером, руководителем ГДР, в 1971 году. Этот акт дружбы народов был даже изображен на Берлинской стене молодым, но очень талантливым художником Дмитрием Врубелем . «Братский поцелуй» стал символом падения Берлинской стены.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)