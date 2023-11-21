«Нет повести печальнее на свете...»: История любви 400-летней давности на картинах известных художни

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульете...»

«Ромео и Джульетта». Автор: Ю. Крафт.

О, раскройте глаза свои шире,

нараспашку вниманье и слух, -

это ж самое дивное в мире,

чем вас жизнь одаряет вокруг!

Это - первая ласка рассвета

На росой убелённой траве, -

Вечный спор Ромео с Джульеттой

О жаворонке и соловье.



Н. Асеев



«Последний поцелуй Ромео и Джульетты». (1823 год). Автор: Франческо Айец.

«Джульетта». (1820-е годы). Автор: Джон Хатер (John Hayter)

(Она ребенок. Ей в новинку свет и нет еще четырнадцати лет. Когда б еще два года пролетело, она бы для замужества созрела.)

«Ромео и Джульетта». (1778год). Автор: Бенджамин Вест.

«Ромео и Джульетта» (1884год). Автор: Фрэнк Бернард Дикси. (Увы, любовь, хотя она слепа,

без глаз найдет, какими ей путями дойти до нас и властвовать над нами).

«Прощание Ромео и Джульетты» (конец XIX-начало XX вв.). Автор: Элеонора Фортескью-Брикдейл.

«Ромео и Джульетта на балконе» (1886 год). Автор: Юлиус Кронберг.

«Джульетта». (1887 год). Автор: Филип Кальдерон.

«Поцелуй». Автор: Франческо Айец.

«Ромео и Джульетта». Автор: Юлия Бекхова.

«Брак Ромео и Джульетты». (1830 год). Автор: Франческо Хейз.(Юноша отдал Джульетте сердце, и она взяла его со страхом... Тайну сохраня, старик Лоренцо их соединил законным браком...)

«Джульетта и брат Томас». (1851 год). Автор: Фрэнсис Дикзи,

«Ромео и Джульетта». Автор: Генрих фон Анджели.

«Ромео и Джульетта». Автор: Жюль Саллес-Вагнер.

«Ромео и Джульетта». Автор: Чарльз Эдуард Эдмонд Делорт.

«Ромео и Джульетта». Автор: Хьюг Мерле.

«Ромео и Джульетта». Автор: Хьюг Мерле.

Джульетта». Автор: Томас Фрэнсис Дикси. (Приди, святая, любящая ночь!

Приди и приведи ко мне Ромео!)

«Ромео и Джульетта». Автор: Константин Маковский.

«Брат Лоуренс в Могиле Капулета. Ромео и Джульетта». Автор: Джеймс Норткоут Р.А.

«Примирение». Автор: Фредерик Лейтон.

«Джульетта принимает снотворное». Автор: Доменико Скаттола.

«Притворная смерть Джульетты». (1856-1858) Автор: Фредерик Лейтон.

«Смерть Джульетты и Ромео». (1860 год). Автор: Пьетро Рои.

«Ромео и Джульетта». Автор: Файзуллин Ильяс.