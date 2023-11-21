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«Нет повести печальнее на свете...»: История любви 400-летней давности на картинах известных художни



«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульете...»

Вот уже более четырех веков романтичная история юношеской любви Ромео и Джульетты волнует сердца читателей и поклонников театра, кино, живописи. Именно художники разных стран в разное время чаще других обращались к бессмертному творению Вильяма Шекспира, поэтому художественных произведений в мировом изобразительном искусстве насчитывается не одна тысяча. В этом обзоре - самые яркие и известные.

Шекспировские герои находили и до сих пор находят беспрерывное воплощение в поэтических и художественных образах. Без преувеличения можно сказать, что каждый день в каком-нибудь уголке мира идет драматический спектакль, балетная или оперная постановка, выходит на экран очередной кинофильм, приуроченный вечной любви двух юных сердец.

«Ромео и Джульетта». Автор: Ю. Крафт.

 

О, раскройте глаза свои шире,
нараспашку вниманье и слух, -
это ж самое дивное в мире,
чем вас жизнь одаряет вокруг!
Это - первая ласка рассвета
На росой убелённой траве, -
Вечный спор Ромео с Джульеттой
О жаворонке и соловье.

Н. Асеев
 

«Последний поцелуй Ромео и Джульетты». (1823 год). Автор: Франческо Айец.

 

И каждый раз создатели шекспировских героев стараются удивить зрителя, находя для Ромео и Джульетты новые лица, тела, голоса, жесты и темпераменты... А зритель вновь и вновь пытается из века в век угадать, какой образ больше всего соответствует вечным юным влюбленным. Художники и скульпторы также изображали веронских любовников в соответствии с собственным видением и вкусами общества той или иной эпохи.

«Джульетта». (1820-е годы). Автор: Джон Хатер (John Hayter)
(Она ребенок. Ей в новинку свет и нет еще четырнадцати лет. Когда б еще два года пролетело, она бы для замужества созрела.)

 

В конце 18 столетия с особой силой в искусстве наросло увлечение романтикой средневековья и в музыке, и искусстве. Трогательный сюжет о пылкой любви Ромео и Джульетты побудил живописцев к своего рода соревнованию по созданию наилучшего художественного произведения. Некоторые лучшие работы можно посмотреть в подборке этого обзора.

«Ромео и Джульетта». (1778год). Автор: Бенджамин Вест.

 

«Ромео и Джульетта» (1884год). Автор: Фрэнк Бернард Дикси. (Увы, любовь, хотя она слепа,
без глаз найдет, какими ей путями дойти до нас и властвовать над нами).

 

«Прощание Ромео и Джульетты» (конец XIX-начало XX вв.). Автор: Элеонора Фортескью-Брикдейл.

 

«Ромео и Джульетта на балконе» (1886 год). Автор: Юлиус Кронберг.

 

«Ромео и Джульетта». (1890-е). Этюд. Автор: Константин Маковский.

 

«Джульетта». (1887 год). Автор: Филип Кальдерон.

 

«Поцелуй». Автор: Франческо Айец.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Юлия Бекхова.

 

«Брак Ромео и Джульетты». (1830 год). Автор: Франческо Хейз.(Юноша отдал Джульетте сердце, и она взяла его со страхом... Тайну сохраня, старик Лоренцо их соединил законным браком...)

 

«Джульетта и брат Томас». (1851 год). Автор: Фрэнсис Дикзи,

 

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Генрих фон Анджели.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Жюль Саллес-Вагнер.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Чарльз Эдуард Эдмонд Делорт.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Хьюг Мерле.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Хьюг Мерле.

 

Джульетта». Автор: Томас Фрэнсис Дикси. (Приди, святая, любящая ночь!
Приди и приведи ко мне Ромео!)

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Константин Маковский.

 

«Брат Лоуренс в Могиле Капулета. Ромео и Джульетта». Автор: Джеймс Норткоут Р.А.

 

«Примирение». Автор: Фредерик Лейтон.

 

«Джульетта принимает снотворное». Автор: Доменико Скаттола.

 

«Притворная смерть Джульетты». (1856-1858) Автор: Фредерик Лейтон.

 

«Смерть Джульетты и Ромео». (1860 год). Автор: Пьетро Рои.

 

«Ромео и Джульетта». Автор: Файзуллин Ильяс.

 

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