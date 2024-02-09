Персонажи «Игры Престолов в реальности»: Исторические личности, которые могли стать музами Джорджа М

1. Макароны и картошка вредны для фигуры

Паста с овощным соусом – один из компонентов правильного питания. /Фото: reise-zikaden.de

Картофель, запеченный в мундире, сохраняет максимум полезных свойств. /Фото: recipethis.com

2. Свежевыжатые соки полезны для здоровья

Свежевыжатые соки натощак – «залп» по здоровью. /Фото: healthxchange.sg

Фруктовое пюре правильно усваивается. /Фото: lesucre-prod.s3.amazonaws.com

Жир вреден и от него набирают вес

Ненасыщенные жиры в умеренном количестве полезны для организма. /Фото: i.medyafaresi.com

Обезжиренные продукты могут принести больше вреда, чем пользы. /Фото: cdn.mydin.com.my

4. Сладости необходимы для работы мозга

Сладкие десерты – кратковременный «допинг», оседающий на боках. /Фото: pjponline.com

Организм человека прекрасно живет без сахара. /Фото: abc.net.au

5. Черный хлеб полезнее белого

Черный хлеб по калорийности не уступает белому. /Фото: marions-kochbuch.de

Наиболее полезен хлеб из цельнозерновой муки. /Фото: images.kitchenstories.io

6. Шоколад вреден для фигуры

В умеренных количествах шоколад очень полезный продукт. /Фото: 2.bp.blogspot.com

7. Мюсли полезны для здоровья

Батончик мюсли – калорийный продукт. /Фото: cdn0.woolworths.media