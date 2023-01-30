Зачем брились налысо спартанские женщины. Обязаности и привилегии прекрасного пола в Древней Греции

Спарту обычно изображают как древнегреческий город, полный бесстрашных и сильных воинов. Однако мало что известно о том, как жили спартанские женщины. Тем не менее, в данной статье освещаются моменты, благодаря которым можно понять, какие были обязанности и привилегии у спартанских женщин, и чем особы прекрасного пола отличались от женщин в других греческих городах.
Древняя Греция
Кадр из фильма: «Знакомство со спартанцами», 2008 год. \ Фото: metareel.com.
Спартанское общество состояло из трёх основных классов: спартанцев, которые были гражданами города, периэков, которые были ремесленниками, работавшими и жившими поблизости, и илотов, которые были крепостными или рабами. Спартанские женщины по умолчанию придерживались этой классовой структуры, а именно, они были частью гражданской группы и следовали социальной иерархии, соответствуя и придерживаясь своего классового названия.
Спартанские женщины
Спартанские женщины. \ Фото: in.pinterest.com.
По сравнению с римскими или даже афинскими женщинами, спартанские женщины вели жизнь, в которой было больше свободы, чем обычно для древнего общества. Спартанские женщины, как известно, были независимыми, даже если они не посещали школы того же типа, что и мужчины. В отличие от большинства римских женщин, они получили формальное образование, но не играли никакой роли в армии. Однако считалось, что они должны уметь обращаться с оружием, и их поощряли к участию в спортивных соревнованиях.
Спартанские женщины Древней Греции. \ Фото: about-history.com.
Чтобы усилить свою независимость, спартанским женщинам разрешалось владеть собственностью и управлять ею. Исходя из этого, они получили правовой статус, равный статусу мужчин. Напротив, римские женщины всегда зависели от мужчин в своих семьях, которые помогали им управлять имуществом. Кроме того, большинство спартанских женщин были грамотными, помимо того, что получили спортивное и военное образование, что опять же контрастировало с другими городами Древней Греции. Более того, историки предполагают, что это было связано с тем, что им не нужно было заботиться о традиционных домашних делах женщин, потому что илоты выполняли эти задачи.
Брак
Золотой браслет с узлом Геракла, III-II век до н. э. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Брак был очень важен в Спарте. Спартанских женщин и мужчин поощряли вступать в брак, и им было стыдно, если они этого не сделали. Спарта нуждалась в постоянном притоке молодых людей для своей военной мощи, которой она так гордилась. Но для поддержания престижа своей армии полису постоянно требовались мальчики для обучения, чтобы поддерживать численность своих солдат. Из-за этого каждая семья была вынуждена производить наследников мужского пола, и это считалось главной ролью и обязанностью женщин в спартанском обществе. Однако девушки в Спарте обычно выходили замуж в возрасте около восемнадцати лет, что старше, чем девушки из других греческих городов, которые, как правило, выходили замуж в раннем подростковом возрасте. Это также сократило разницу в возрасте между супругами, поскольку их мужьям, как правило, было от двадцати до тридцати лет.
Брак и свадьба в Спарте, Древняя Греция.
В отличие от других городов-государств Древней Греции, в Спарте женщины в основном не отвечали за домашние обязанности, такие как приготовление пищи, изготовление одежды и ведение домашнего хозяйства. Вместо этого эти задачи выполнялись крепостными, илотами. Это отчасти объясняет, почему у спартанских женщин было время наслаждаться большей свободой.
Спартанское воспитание и образование.
До замужества у спартанских женщин был обычай брить голову и коротко стричь волосы на протяжении всего брака. Эта традиция также противоречит другим городам Древней Греции. Например, женщины из Афин очень ценили свои локоны и часто укладывали их в самые разные причёски. Длинные и уложенные волосы были женским атрибутом и считались желанными, что отражено в изображениях греческих статуй Афродиты. Побрив головы, спартанские женщины приняли причёску, которая была обычной для мужчин-солдат.
Фрагменты мраморного рельефа могилы с погребальным банкетом и уходящими воинами, II век до н. э.
Что позволяло женщинам быть независимыми, так это то, что супружеские пары не жили вместе. Мужчины в возрасте до тридцати лет должны были жить в казармах со своими сослуживцами, чтобы у них сформировались прочные связи друг с другом. Если бы они хотели увидеть своих жён, мужчинам пришлось бы тайком возвращаться в свои дома ночью. Когда дело касалось их детей, спартанские женщины заботились о своих сыновьях только до семи лет. Затем маленьких мальчиков отправляли жить в военное училище, и они редко виделись со своими родителями.
Честь и долг
Слева направо: Надгробный рельеф, изображающий поклонение героизированным умершим, серо-голубой мрамор, ок. 550—530 гг. до н. э. \ Раскрашенная известняковая погребальная стела с роженицей, конец IV начало III века до нашей эры.
Поскольку супружество играло такую важную роль в жизни спартанской женщины, величайшая честь для неё, как спартанской гражданки, естественно, проистекала и из брака. В Спарте было принято ставить надгробие мужчинам, если они погибали в бою. Аналогичным образом, женщинам был положен надгробный камень, если они умрут во время родов. Это считалось большой честью, точно так же, как солдат погиб бы во время боя, выполняя свой долг. Не съежиться от страха и умереть во время родов — это был опыт, который спартанцы считали равным мужчинам, которые вели войны и защищали свою страну. Из этого легко понять, какую важную роль играло рождение сыновей в спартанском обществе Древней Греции.
Ещё одной великой обязанностью, которую должны были выполнять спартанские женщины, было убийство нездоровых младенцев, непригодных для общества. Поэтому Спарта возложила на матерей обязанность избавляться от этих детей, обычно сбрасывая их с высокой скалы, тем самым гарантируя быструю смерть младенца.
Навыки
Спартанка (Все права принадлежат автору данной работы). \ Фото: centroimaginalia.org.
Для того, чтобы привлечь мужчину и выйти замуж, девушке нужно быть хорошо подготовленной спортсменкой и участвовать в спортивных соревнованиях, чтобы привлечь потенциальных поклонников. Поэтому спортивные соревнования были для спартанских девушек способом показать, насколько они хороши как спортсмены, что считалось привлекательной чертой.
Лина Хиди в фильме 300 спартанцев. Фото: wallpapers.gg.
Спартанские женщины обучались не только спорту и владению оружием, но и навыкам, более ожидаемым для девушки в Древней Греции. А именно, они были обучены красиво танцевать и петь, что считалось не менее важным, чем лёгкая атлетика, которой они занимались. Кроме того, их также учили, как управлять своей собственностью и как правильно защищаться. Поскольку мужчины находились дома лишь очень короткое время, женщинам приходилось справляться со всем в одиночку. Несмотря на то, что спартанские женщины не были в обязательном порядке ориентированы на военное дело, тем не менее, они получили всестороннее образование, которое включало как военную, так и домашнюю деятельность.
Одежда
Одежда спартанских женщин.
В большинстве городов Древней Греции одежда женщин строго регламентировалась, и они должны были носить специальную одежду, которая защитит их от нежелательных взглядов окружающих и продемонстрирует их хорошее моральное поведение. Однако Спарта не совсем разделяла эту точку зрения и не вмешивалась в то, как одевались спартанские женщины. В общем, женщинам в Спарте разрешалось одеваться так, как им нравилось. Большую часть времени это состояло из коротких платьев, которые были гораздо более откровенными, чем то, что было распространено в остальной части Древней Греции. Их одежда, скорее всего, служила практическим целям, потому что более короткое платье позволяло больше двигаться и не действовало как физическое ограничение для их повседневной деятельности.
Единственный способ, которым Спарта, как город, повлияла на женскую одежду, заключается в том, что она хотела, чтобы её граждане придерживались строгого образа жизни, а также хотели, чтобы её граждане были спортивными и здоровыми. Из-за этого спартанские женщины, скорее всего, придерживались простых стилей одежды и уделяли больше внимания своему здоровью и режиму физических упражнений.
Олимпийские игры
Фрагмент мраморного рельефа с изображением спортивных наград, II век н. э. \ Фото: livejournal.com.
Олимпийские игры были священным и важным событием в Древней Греции. Все греки с нетерпением ждали соревнований. Однако из-за священного характера игр женщинам не разрешалось появляться на аренах. Более того, это правило было настолько суровым, что женщинам могла грозить смертная казнь, если бы они увидели игры.
Тем не менее, исключение было сделано для Киниски, дочери короля Архидама II. Ей разрешили участвовать в Олимпийских играх в качестве тренера лошадей. Соревнование в качестве наездницы означало, что она не ступит непосредственно на землю Олимпийских игр, так как она будет ездить верхом на лошади. Она владела большим поместьем, где выращивала и тренировала лошадей, а в 396 году до н.э. стала первой женщиной, выигравшей Олимпийские игры. Её пример привёл к соревнованиям других спортсменок, в первую очередь спартанку Эврилеониду, которая выиграла соревнование на колеснице с двумя лошадьми в 368 году до нашей эры.
Слева направо: Эврилеонида. \ Киниска.
Спарта выделяется как важный город-государство в Древней Греции из-за того, как она обращалась со своими женщинами. Спартанские женщины пользовались большей свободой и имели больший контроль над своей собственной жизнью. Однако это было достигнуто ценой более жёстких супружеских и семейных обязанностей, которых ожидали от них как общество, так и государство.
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