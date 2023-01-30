Зачем брились налысо спартанские женщины. Обязаности и привилегии прекрасного пола в Древней Греции

Древняя Греция

Кадр из фильма: «Знакомство со спартанцами», 2008 год. \ Фото: metareel.com.

Спартанские женщины

Спартанские женщины. \ Фото: in.pinterest.com.

Спартанские женщины Древней Греции. \ Фото: about-history.com.

Брак

Золотой браслет с узлом Геракла, III-II век до н. э. \ Фото: commons.wikimedia.org.

Брак и свадьба в Спарте, Древняя Греция.

Спартанское воспитание и образование.

Фрагменты мраморного рельефа могилы с погребальным банкетом и уходящими воинами, II век до н. э.

Честь и долг

Слева направо: Надгробный рельеф, изображающий поклонение героизированным умершим, серо-голубой мрамор, ок. 550—530 гг. до н. э. \ Раскрашенная известняковая погребальная стела с роженицей, конец IV начало III века до нашей эры.

Навыки

Спартанка (Все права принадлежат автору данной работы). \ Фото: centroimaginalia.org.

Лина Хиди в фильме 300 спартанцев. Фото: wallpapers.gg.

Одежда

Одежда спартанских женщин.

Олимпийские игры

Фрагмент мраморного рельефа с изображением спортивных наград, II век н. э. \ Фото: livejournal.com.

Слева направо: Эврилеонида. \ Киниска.