Хитрости, достойные золотой медали на конкурсе бытовых лайфхаков

Когда речь заходит об уборке, у каждой хозяйки включается свое видение. Кто-то обращается за помощью в клининговые компании, кто-то достает свои запасы бытовой химии и тратит весь выходной на то, чтобы привести квартиру в порядок, а кто-то идем самым простым путем – использует проверенные народные лайфхаки и хитрости.

Кстати, последние легко можно найти в сегодняшней.









Хитрость 1: Смазывать руки растительным маслом

Хитрость 2: Убирать налет с посуды зубной пастой или содой

Хитрость 3: Очищать стены старой футболкой

Хитрость 4: Чистить дверные ручки ластиком

Хитрость 5: Добиться блеска листьев растений майонезом

6. Сок грейпфрута уберет налет на кране

Хитрость 7: Привести ковер в порядок с помощью манки

Хитрость 8: Придавать блеск обуви газетой

Вместо перчаток смазывайте руки растительным маслом.Когда мы работаем с агрессивной бытовой химией, особенно той, которая содержит хлор или другие подобные вещества, обязательно нужно надевать перчатки, чтобы не повредить нежную кожу рук. Однако многие хозяйки признаются, что им просто неудобно работать в резиновых перчатках, что они ощущают дискомфорт и не могут контролировать процесс уборки.Если вы также входите в эту категорию, ловите полезный лайфхак. Чтобы не травмировать кожу химическими средствами, наносите на нее обычное растительное масло. После этого можете приступать к мытью посуды, уборке ванны, чистке духовки и другим бытовым делам.Растительное масло образует на руках защитную пленку, которая не позволит агрессивным веществам нанести вред коже и ногтям. Правда, потом придется приложить некоторые усилия для того, чтобы отмыть жирное масло, но это лучше, чем каждый раз заставлять себя надевать ненавистные резиновые перчатки.Результат до и после использования подручных средствВне зависимости от качества кофе и чая, на чашках все равно остается некрасивый желтый налет. Особенно страдают светлые кружки, на которых подобные следы всегда заметны. Средство для мытья посуды далеко не всегда справляется с подобными загрязнениями, даже если использовать металлический скребок, поэтому приходится прибегать к помощи народных лайфхаков. Расскажем о двух самых эффективных.Возьмите тюбик зубной пасты (можно самой дешевой), выдавите небольшое количество на загрязненный участок, потрите губкой или старой щеткой и ополосните теплой водой. Паста отлично убирает налет от чая или кофе, и дарит посуде не только чистоту и блеск, но также приятный аромат.Второй способ – старая добрая сода, можно сказать, классика жанра. Насыпьте небольшое количество порошка в грязную чашку или на мягкую сторону влажной губки и пройдитесь по загрязненным участкам, пока налет не исчезнет.В случае с деликатной фарфоровой или керамической посудой, лучше использовать не чистую соду, а раствор. Для этого добавьте в грязную кружку чайную ложку порошка, заполните до краев теплой водой и оставьте на пять минут. По истечении времени ничего не нужно будет интенсивно тереть – достаточно аккуратно убрать желтые пятна губкой и ополоснуть чашку водой.Обычно используют пылесос, но можно надеть на швабру футболкуПыль оседает не только на горизонтальных поверхностях, но и на вертикальных, поэтому когда вы думаете, что во время генеральной уборки стены трогать не нужно, вы серьезно заблуждаетесь. Они нуждаются в такой же серьезной очистке, как, например, пол или поверхность шкафов.Удобнее всего это делать вертикальным пылесосом – он эффективно справляется с загрязнениями, правда, в процессе эксплуатации могут затечь руки. Если же у вас нет такого помощника, возьмите обычную швабру, наденьте на нее старую футболку или кофточку из электризующейся ткани и проведите по стенам. Идеальная чистота гарантирована!Ластик убирает жирные пятна и отпечатки пальцев.Худшим врагом любой хозяйки являются детали. Пока мы заправляем кровать, убираем вещи в шкаф, протираем пыль на столе, моем пол, наводим на порядок на кухонной столешнице, зоркий глаз гостей помечает грязное полотенце на крючке, известковый налет на кране и, конечно, пятна на дверных ручках. С последними контактируют все – и жители квартиры, и гости – поэтому они практически никогда не бывают чистыми.Если вы не хотите, чтобы вас обвинили в неопрятности, обязательно во время уборки уделите время ручкам. Обычной влажной уборки недостаточно, на фурнитуре все равно остаются жирные пятна? Тогда рекомендуем просто протереть поверхность ластиком. Он отлично справляется с любыми загрязнениями, и отпечатками пальцев в том числе.Крупные листья растений нужно смазывать майонезомА вы замечали, как красиво блестят листья растений в цветочных магазинах? Кажется, что флористы используют для создания такого эффекта какие-то очень дорогие средства, но на самом деле «героем вечера» является обыкновенный майонез.Нанесите небольшое количество соуса на мягкую тряпку, а затем аккуратно протрите листья и стебли всех имеющихся дома цветов. После этого пройдитесь по листьям повторно, но уже бумажным полотенцем. Доказано: после такой процедуры растения выглядят гораздо красивее и ухоженнее! Главное, чтобы домашние питомцы не захотели попробовать майонезные листья на вкус.Хитрость 6: Убирать грейпфрутом известковый налетНатрите кран половинкой грейпфрутаИзвестковый налет на сантехнике – боль многих хозяек. Чтобы его устранить, приходится прибегать к помощи агрессивной бытовой химии, которая содержит хлор, но иногда так не хочется этого делать! Подобные средства вредны для кожи рук и здоровья в целом, и работать с ними нужно исключительно в маске и перчатках. Поэтому мы стараемся по возможности применять в быту исключительно натуральные продукты.Например, для чистки унитаза, ванны, смесителей и прочих «жителей» санузла прекрасно подойдет грейпфрут. Его нужно разрезать на две части, щедро посыпать мякоть солью и натереть загрязненные участки. Оставьте средство на поверхности примерно на 10 минут, чтобы оно подействовало, а затем уберите мякоть влажной тряпкой. Известковый налет исчезнет, как по велению волшебной палочки!Нанесите манку на ковер, а потом пропылесосьтеКовер, пожалуй, является самой неоднозначной деталью интерьера. Кто-то считает его пылесборником, а кто-то – самым уютным элементом квартиры. Если вы не представляете свою жизнь без подобного текстиля и считаете, что наши бабушки не зря украшали им не только пол, но и стены, вам точно пригодятся лайфхаки по его очистке.Совсем не обязательно сдавать ковер в химчистку или использовать для выведения пятен бытовую химию – можно воспользоваться помощью обычной манной крупы. Высыпьте по паре столовых ложек на загрязненные участки и оставьте на несколько часов, чтобы манка успела вобрать в себя грязь. По истечении времени уберите остатки веником, а еще лучше – пылесосом, чтобы между ворсом не осталось ни единой крупинки.Нужно втереть крем в ботинки газетой.Даже если вы давно не читаете газеты, пара разворотов все же может вам пригодиться в любой момент, поэтому не торопитесь выбрасывать свои запасы. О том, что газету можно положить в холодильник, чтобы она впитала в себя неприятные запахи, или протереть ею зеркало от разводов, вы наверняка знаете. А вот про лайфхак с обувью – вряд ли.Возьмите ботинки или туфли, нанесите на них крем, а затем «втирайте» его в поверхность листом скомканной газеты. Несколько минут круговых движений, и вот уже обувь сверкает, как у героя шпионских фильмов. Просто, быстро и эффективно!