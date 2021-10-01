С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...
  • Василий Коликов
    По поводу Кольта.. пара уточнений. 1. Пистолет был модернизирован в 1926 г. и сейчас выпускается как 1911М1, причем д...4 пистолета, опер...

19 фотографий животных, которые могут похвастаться стильными полосатыми шубками


Жизнь в полоску.

Жизнь в полоску.

Мода на полоску уходит и... снова возвращается. И пожалуй, сложно найти именитого дизайнера, который бы в своём творчестве не обращался к этой теме. А модники и модницы в свою очередь гоняются за полосатыми нарядами известных и не очень брендов. И всё же мать-природу не перещеголять - именно она самый талантливый модный дизайнер.

1. Зебровый дукер


Черные полоски на рыжей шерсти придают этой маленькой пугливой антилопе сходство с зеброй… или тигром! /Фото: blogspot.com

Черные полоски на рыжей шерсти придают этой маленькой пугливой антилопе сходство с зеброй… или тигром! /Фото: blogspot.com

 

2. Широкополосый мунго


Маленький ночной полосатый хищник, проживающий на Мадагаскаре, очень скрытен, поэтому до сих пор малоизучен. /Фото: lifecatalog.ru

Маленький ночной полосатый хищник, проживающий на Мадагаскаре, очень скрытен, поэтому до сих пор малоизучен. /Фото: lifecatalog.ru

 

3. Зебра


Рисунок из черных и белых полосок у каждой зебры уникален и помогает животным маскироваться от слепней. /Фото: livt.net

Рисунок из черных и белых полосок у каждой зебры уникален и помогает животным маскироваться от слепней. /Фото: livt.net

 

4. Равнинная антилопа ньяла


Все антилопы данного вида могу похвастать наличием белых вертикальных полосок на боках. /Фото: zoogalaktika.ru

Все антилопы данного вида могу похвастать наличием белых вертикальных полосок на боках. /Фото: zoogalaktika.ru

 

5. Полосатый тенрек


Этот маленький зверек очень напоминает полосатого ежа, который где-то растерял половину своих колючек. /Фото: animalreader.ru

Этот маленький зверек очень напоминает полосатого ежа, который где-то растерял половину своих колючек. /Фото: animalreader.ru

 

6. Поперечно-полосатый древолаз


Яркий и необычный «костюмчик» этой лягушки предупреждает об опасности – все представители данного семейства ядовиты! /Фото: staticflickr.com

Яркий и необычный «костюмчик» этой лягушки предупреждает об опасности – все представители данного семейства ядовиты!
/Фото: staticflickr.com

 

7. Большой куду


Белые вертикальные полоски на боках помогают этим большим антилопам оставаться практически незаметными в кустарниках и высокой траве. /Фото: lifecatalog.ru

Белые вертикальные полоски на боках помогают этим большим антилопам оставаться практически незаметными в кустарниках и высокой траве. /Фото: lifecatalog.ru

 

8. Полосатая гиена


Полосатые хищники, в отличие от своих сородичей, не создают стай, а предпочитают одиночную жизнь. /Фото: wikimedia.org

Полосатые хищники, в отличие от своих сородичей, не создают стай, а предпочитают одиночную жизнь. /Фото: wikimedia.org

 

9. Полосатый скунс


Модная черно-белая полосатая окраска этих симпатяг служит предостережением, ведь всем известно, что скунсы – самые дурно пахнущие животные в мире. /Фото: i.ytimg.com

Модная черно-белая полосатая окраска этих симпатяг служит предостережением, ведь всем известно, что скунсы – самые дурно пахнущие животные в мире. /Фото: i.ytimg.com

 

10. Лесная антилопа бонго


Узкие светлые полосы придают этим редким антилопам Африки нарядный вид и помогают скрываться от хищников. /Фото: animalreader.ru

Узкие светлые полосы придают этим редким антилопам Африки нарядный вид и помогают скрываться от хищников. /Фото: animalreader.ru

 

11. Полосатый опоссум или кускус


Три черные продольные полоски, проходящие через все тело сумчатого животного, с легкостью позволяют причислить их к милым «полосатикам». /Фото: wikimedia.org

Три черные продольные полоски, проходящие через все тело сумчатого животного, с легкостью позволяют причислить их к милым «полосатикам». /Фото: wikimedia.org

 

12. Бурундук


Пять темных полосок вдоль спины является отличительным признаком всех 25-ти видов бурундуков. /Фото: d-zoo.ru

Пять темных полосок вдоль спины является отличительным признаком всех 25-ти видов бурундуков. /Фото: d-zoo.ru

 

13. Полосатая циветта


Темные продольные полосы на серой шерстке этих ночных животных делают их совершенно незаметными в темноте. /Фото: wikimedia.org

Темные продольные полосы на серой шерстке этих ночных животных делают их совершенно незаметными в темноте. /Фото: wikimedia.org

 

14. Пака


Полоски на боках этого редкого и красивого грызуна состоят из множества белых овальных пятнышек. /Фото: okeanarium-amazonka.ru

Полоски на боках этого редкого и красивого грызуна состоят из множества белых овальных пятнышек. /Фото: okeanarium-amazonka.ru

 

15. Тигровая древесная лягушка


Эта лягушка с полосатым «тигриным» узором считается одной из самых красивых и редких в мире. /Фото: researchgate.net

Эта лягушка с полосатым «тигриным» узором считается одной из самых красивых и редких в мире. /Фото: researchgate.net

 

16. Полосатый мангуст


Свое название эти отважные хищные животные получили благодаря темным поперечным полоскам на спине. /Фото: staticflickr.com

Свое название эти отважные хищные животные получили благодаря темным поперечным полоскам на спине. /Фото: staticflickr.com

 

17. Детеныши дикого кабана


Подвижные малыши щеголяют своим 11-полосным камуфляжем, который помогает скрываться в подлеске, до 6-месячного возраста. /Фото: img.reblog.hu

Подвижные малыши щеголяют своим 11-полосным камуфляжем, который помогает скрываться в подлеске, до 6-месячного возраста. /Фото: img.reblog.hu

 

18. Детеныш равнинного тапира


Забавные светлые полоски, которые служат малышам для маскировки, полностью исчезают к 8-месячному возрасту. /Фото: kartinkinaden.ru

Забавные светлые полоски, которые служат малышам для маскировки, полностью исчезают к 8-месячному возрасту. /Фото: kartinkinaden.ru

 

19. Амурский тигр


В отличие от остальных подвидов, амурский тигр является обладателем наименьшего количества полосок на шкуре. /Фото: vignette.wikia.nocookie.net

В отличие от остальных подвидов, амурский тигр является обладателем наименьшего количества полосок на шкуре. /Фото: vignette.wikia.nocookie.net

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





19 фотографий животных, которые могут похвастаться стильными полосатыми шубками

И не забудьте:
19 фотографий животных, которые могут похвастаться стильными полосатыми шубкамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх