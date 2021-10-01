19 фотографий животных, которые могут похвастаться стильными полосатыми шубками

Жизнь в полоску.

1. Зебровый дукер

Черные полоски на рыжей шерсти придают этой маленькой пугливой антилопе сходство с зеброй… или тигром! /Фото: blogspot.com

2. Широкополосый мунго

Маленький ночной полосатый хищник, проживающий на Мадагаскаре, очень скрытен, поэтому до сих пор малоизучен . /Фото: lifecatalog.ru

3. Зебра

Рисунок из черных и белых полосок у каждой зебры уникален и помогает животным маскироваться от слепней. /Фото: livt.net

4. Равнинная антилопа ньяла

Все антилопы данного вида могу похвастать наличием белых вертикальных полосок на боках. /Фото: zoogalaktika.ru

5. Полосатый тенрек

Этот маленький зверек очень напоминает полосатого ежа, который где-то растерял половину своих колючек. /Фото: animalreader.ru

6. Поперечно-полосатый древолаз

/Фото: staticflickr.com Яркий и необычный «костюмчик» этой лягушки предупреждает об опасности – все представители данного семейства ядовиты!/Фото: staticflickr.com

7. Большой куду

Белые вертикальные полоски на боках помогают этим большим антилопам оставаться практически незаметными в кустарниках и высокой траве. /Фото: lifecatalog.ru

8. Полосатая гиена

Полосатые хищники, в отличие от своих сородичей, не создают стай, а предпочитают одиночную жизнь. /Фото: wikimedia.org

9. Полосатый скунс

Модная черно-белая полосатая окраска этих симпатяг служит предостережением, ведь всем известно, что скунсы – самые дурно пахнущие животные в мире. /Фото: i.ytimg.com

10. Лесная антилопа бонго

Узкие светлые полосы придают этим редким антилопам Африки нарядный вид и помогают скрываться от хищников. /Фото: animalreader.ru

11. Полосатый опоссум или кускус

Три черные продольные полоски, проходящие через все тело сумчатого животного, с легкостью позволяют причислить их к милым «полосатикам». /Фото: wikimedia.org

12. Бурундук

Пять темных полосок вдоль спины является отличительным признаком всех 25-ти видов бурундуков. /Фото: d-zoo.ru

13. Полосатая циветта

Темные продольные полосы на серой шерстке этих ночных животных делают их совершенно незаметными в темноте. /Фото: wikimedia.org

14. Пака

Полоски на боках этого редкого и красивого грызуна состоят из множества белых овальных пятнышек. /Фото: okeanarium-amazonka.ru

15. Тигровая древесная лягушка

Эта лягушка с полосатым «тигриным» узором считается одной из самых красивых и редких в мире. /Фото: researchgate.net

16. Полосатый мангуст

Свое название эти отважные хищные животные получили благодаря темным поперечным полоскам на спине. /Фото: staticflickr.com

17. Детеныши дикого кабана

Подвижные малыши щеголяют своим 11-полосным камуфляжем , который помогает скрываться в подлеске, до 6-месячного возраста. /Фото: img.reblog.hu

18. Детеныш равнинного тапира

Забавные светлые полоски, которые служат малышам для маскировки, полностью исчезают к 8-месячному возрасту. /Фото: kartinkinaden.ru

19. Амурский тигр

В отличие от остальных подвидов, амурский тигр является обладателем наименьшего количества полосок на шкуре . /Фото: vignette.wikia.nocookie.net