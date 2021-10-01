19 фотографий животных, которые могут похвастаться стильными полосатыми шубками

Жизнь в полоску.
Мода на полоску уходит и... снова возвращается. И пожалуй, сложно найти именитого дизайнера, который бы в своём творчестве не обращался к этой теме. А модники и модницы в свою очередь гоняются за полосатыми нарядами известных и не очень брендов. И всё же мать-природу не перещеголять - именно она самый талантливый модный дизайнер.
1. Зебровый дукер
Черные полоски на рыжей шерсти придают этой маленькой пугливой антилопе сходство с зеброй… или тигром! /Фото: blogspot.com
2. Широкополосый мунго
Маленький ночной полосатый хищник, проживающий на Мадагаскаре, очень скрытен, поэтому до сих пор малоизучен. /Фото: lifecatalog.ru
3. Зебра
Рисунок из черных и белых полосок у каждой зебры уникален и помогает животным маскироваться от слепней. /Фото: livt.net
4. Равнинная антилопа ньяла
Все антилопы данного вида могу похвастать наличием белых вертикальных полосок на боках. /Фото: zoogalaktika.ru
5. Полосатый тенрек
Этот маленький зверек очень напоминает полосатого ежа, который где-то растерял половину своих колючек. /Фото: animalreader.ru
6. Поперечно-полосатый древолаз
Яркий и необычный «костюмчик» этой лягушки предупреждает об опасности – все представители данного семейства ядовиты! /Фото: staticflickr.com
7. Большой куду
Белые вертикальные полоски на боках помогают этим большим антилопам оставаться практически незаметными в кустарниках и высокой траве. /Фото: lifecatalog.ru
8. Полосатая гиена
Полосатые хищники, в отличие от своих сородичей, не создают стай, а предпочитают одиночную жизнь. /Фото: wikimedia.org
9. Полосатый скунс
Модная черно-белая полосатая окраска этих симпатяг служит предостережением, ведь всем известно, что скунсы – самые дурно пахнущие животные в мире. /Фото: i.ytimg.com
10. Лесная антилопа бонго
Узкие светлые полосы придают этим редким антилопам Африки нарядный вид и помогают скрываться от хищников. /Фото: animalreader.ru
11. Полосатый опоссум или кускус
Три черные продольные полоски, проходящие через все тело сумчатого животного, с легкостью позволяют причислить их к милым «полосатикам». /Фото: wikimedia.org
12. Бурундук
Пять темных полосок вдоль спины является отличительным признаком всех 25-ти видов бурундуков. /Фото: d-zoo.ru
13. Полосатая циветта
Темные продольные полосы на серой шерстке этих ночных животных делают их совершенно незаметными в темноте. /Фото: wikimedia.org
14. Пака
Полоски на боках этого редкого и красивого грызуна состоят из множества белых овальных пятнышек. /Фото: okeanarium-amazonka.ru
15. Тигровая древесная лягушка
Эта лягушка с полосатым «тигриным» узором считается одной из самых красивых и редких в мире. /Фото: researchgate.net
16. Полосатый мангуст
Свое название эти отважные хищные животные получили благодаря темным поперечным полоскам на спине. /Фото: staticflickr.com
17. Детеныши дикого кабана
Подвижные малыши щеголяют своим 11-полосным камуфляжем, который помогает скрываться в подлеске, до 6-месячного возраста. /Фото: img.reblog.hu
18. Детеныш равнинного тапира
Забавные светлые полоски, которые служат малышам для маскировки, полностью исчезают к 8-месячному возрасту. /Фото: kartinkinaden.ru
19. Амурский тигр
В отличие от остальных подвидов, амурский тигр является обладателем наименьшего количества полосок на шкуре. /Фото: vignette.wikia.nocookie.net
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