5 домашних лепёшек с начинкой, которые без проблем заменят хлеб на столе

С сыром, с мясом, с грибами, овощами, фруктами и ягодами – домашние лепёшки, которые не составит труда приготовить самостоятельно. К тому же, они запросто могут заменить хлеб и прекрасно сочетаются с любым блюдом: от супов и борщей до жаркое, рагу и салатов.
1. С брынзой
Лепёшки с брынзой. \ Фото: delo-vcusa.ru.
Если вы не знаете, чем перекусить или что взять с собой на работу, тогда лепёшки с брынзой то, что вам нужно.
Ингредиенты:
• Мука - 2 стакана;
• Кефир - 1 стакан;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Яйца - 1 шт;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Брынза - 2 пачки (или одна 0,5 кг).
Очень вкусные домашние лепёшки с брынзой. \ Фото: leafclover.club.
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку с кефиром;
• Добавить разрыхлитель и подсолнечное масло;
• Перемешать и замесить тесто;
• Накрыть пищевой плёнкой и оставить на 30-40 минут;
• Брынзу размять вилкой;
• Яйца смешать со сливочным маслом и добавить брынзу;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Тесто разрезать на несколько равномерных частей (10-12);
• Настолько же частей разделить и начинку;
• Начинку распределить по всей лепёшке, оставляя свободный край;
• Края плотно защипнуть;
• Обжарить со всех сторон на подсолнечном масле примерно по 7-8 минут;
• Подавать горячими или холодными.
2. С картофелем
Лепёшки с картофельной начинкой. \ Фото: zira.uz.
Лепёшки с начинкой из картофеля нисколько не ступают пирожкам, а их приготовление не занимает много времени. Поэтому справиться с ними сможет даже подросток.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 7-8 шт;
• Сливочное масло - 2-3 ст.л;
• Мука - 1 чашка;
• Соль - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Лепёшечки с картошечкой. \ Фото: patee.ru.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• После воду слить и растолочь картошку в пюре;
• Добавить масло и соль;
• Перемешать и дать слегка остыть;
• После добавить муку;
• Тщательно перемешать и замесить тесто;
• Накрыть полотенцем и дать постоять минут 20;
• Затем раскатать тесто пластом толщиной в 1-1,5 см;
• И нарезать на равномерные части (треугольники, прямоугольники, квадраты);
• В глубокой сковороде разогреть подсолнечное масло ;
• Обжарить на нём со всех сторон картофельные лепёшки до образования румяной корочки;
• Подавать тёплыми со сметаной и свежей зеленью.
3. С колбасно-сырной начинкой
Лепёшки с колбасой и сыром. \ Фото: cookpad.com.
Лепёшки с колбасно-сырной начинкой отлично подойдут на перекус в любое время суток. Их запросто можно взять с собой на работу или же на прогулку в парк, а также смело можно дать ребёнку в школу.
Ингредиенты:
• Мука - 2 чашки;
• Кефир - 1 чашка;
• Яйца - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу.
Начинка:
• Колбаса варёнка или сардельки, или сосиски - 1-2 шт;
• Твёрдый сыр - 100-150 г;
• Зелень свежая микс - 1 маленький пучок;
• Соль - по вкусу.
Домашние лепёшки с начинкой из колбасы и сыра. \ Фото: seriouseats.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку с кефиром;
• Добавить соль, яйца и подсолнечное масло;
• Тщательно перемешать и замесить тесто;
• Накрыть полотенцем и дать постоять 15-20 минут;
• Колбасу (сосиски или сардельки) нарезать очень мелкими кубиками;
• Сыр лучше всего натереть на крупную тёрку;
• Зелень вымыть;
• Просушить, обобрать листочки и мелко нарезать;
• Смешать с колбасой и сыром;
• Тесто раскатать;
• Разделить на равные части;
• На каждый кусочек теста выложить начинку;
• Сформировать лепёшки;
• Обжарить на подсолнечном масле до румяной корочки;
• Подавать тёплыми со свежими овощами.
4. С грибами
Лепёшки с грибной начинкой. \ Фото: kamis.pl.
Если вы любите блюда с грибами, то и лепёшки с грибной начинкой будут для вас в удовольствие.
Ингредиенты:
• Мука - 2 чашки;
• Вода - 0,5 чашки;
• Масло подсолнечное - 3 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу.
Начинка:
• Грибы шампиньоны - 250-300 г;
• Соль - по вкусу;
• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;
• Приправа для грибов - по вкусу;
• Масло сливочное - 2 ст.л.
Лепёшки с грибами. \ Фото: rachaelrayshow.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку с водой;
• Добавить соль, сахар и подсолнечное масло;
• Тщательно перемешать и замесить тесто;
• Накрыть полотенцем и дать постоять 25-30 минут;
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить и мелко-мелко нарезать;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нашинковать;
• Обжарить вместе с грибами на сливочном масле примерно 5-6 минут;
• Добавить грибную приправу;
• Перемешать и протомить ещё 1-2 минуты;
• Затем остудить;
• Раскатать тесто толщиной 1 см;
• Разрезать на части и на каждый кусочек равномерно распределить начинку;
• Сформировать лепёшки;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон.
5. С овощной начинкой
Лепёшки с овощной начинкой. \ Фото: additivefreelifestyle.com.
Не менее вкусные и оригинальные получаются домашние лепёшки с овощной начинкой. В данном случае, как и во всех предыдущих, есть где разгуляться фантазии.
Ингредиенты:
• Мука - 2 стакана;
• Вода - 1 стакан;
• Масло подсолнечное - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Начинка:
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Фасоль разноцветная консервированная - 1 банка;
• Лук зелёный - 1 маленький пучок;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль и перец - вкусу.
Вкуснейшие лепёшки с начинкой из овощей. \ Фото:
Способ приготовления:
• В миске смешать просеянную через мелкое сито муку с водой;
• Добавить соль, молотый перец и подсолнечное масло;
• Тщательно перемешать;
• Замесить тесто;
• Накрыть полотенцем и дать постоять примерно 40 минут;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нашинковать;
• Фасоль промыть под проточной водой и дать стечь, откинув на дуршлаг;
• Лук, перец и фасоль обжарить на сковороде примерно 5-6 минут;
• Сыр натереть на крупной тёрке и добавить к овощам на сковороду;
• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;
• Тесто раскатать пластом средней толщины;
• Разрезать на равномерные части;
• Выложить начинку;
• Сформировать лепёшки;
• Обжарить со всех сторон до образования золотистой корочки.
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