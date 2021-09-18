Самые интересные подводные достопримечательности мира

В нашем мире есть много различных интересных и захватывающих мест. Одни из них находятся на проторенных туристических маршрутах, а до вторых добраться не так уж и легко. Вторая категория включает в себя подводные достопримечательности, такие как останки затонувших кораблей или скульптуры на дне моря. Представляем вам подборку самых уникальных и удивительных подводных достопримечательностей нашей планеты.
1. Подводный монумент Йонагуни, Япония.
Комплекс Йонагуни представляет собой мегалитическое сооружение, построенное представителями древней высокоразвитой цивилизации не менее 10 000 лет назад. Находится Йонагуни в Восточно-китайском море, на глубине 30 метров.
2. Музей подводных скульптур, Канкун, Мексика.
Огромный музей, состоящий из более чем 400 скульптур, стоящих на дне моря. Расположен этот необычный музей в Карибском море, на территории мексиканского города Канкун.
3. Подводная пещера Джинни Спрингс, Флорида, США.
Очень красивая и большая пещера с кристально чистой водой находится на территории штата Флорида. Пещера является достаточно безопасной, и для ее посещения не требуется никакого дополнительного обучения.
4. Затонувшая шхуна Sweepstakes, озеро Гурон, Канада.
Вблизи берега, на дне канадского озера Гурон, на глубине 6 метров покоится севший на мель в 1885 году 36-метровый корабль.
5. Сенот Дос Охос, Тулум, Мексика.
Завораживающий своей красотой естественный провал, образованный после обрушения свода известняковой пещеры.
6. Христос из бездны, Сан-Фруттуозо, Италия.
Статуя Иисуса Христа высотой около 2,5 метров, находящаяся в итальянской бухте Сан-Фруттуозо, на глубине 17 метров.
7. Христос из бездны, Ки Ларго, Флорида, США.
Вторая версия знаменитой статуи, установленная в районе подводного кораллового рифа Dry Rocks на глубине около 8 метров.
8. Большая голубая дыра, Белиз.
Круглая карстовая воронка, уходящая вглубь на 120 метров, расположена на территории Белизского барьерного рифа.
9. Зеленое озеро, Австрия.
Озеро с изумрудно-зеленым цветом воды, которое находится в австрийской деревне Трагёс. Зеленое озеро имеет богатую фауну, а в июне, когда после таяния снегов озеро достигает максимальной глубины, под воду погружается луг вокруг озера, мост и парковая скамейка.
10. Подводное ущелье Сифра, Исландия.
Подводное ущелье Сифра, расположенное на территории исландского национального парка Тингвеллир, пользуется огромной популярностью у дайверов со всего мира. Подводный мир ущелья отличается прозрачной водой, видимость в которой превышает 100 метров, а также богатыми флорой и фауной.
11. Статуя Амфитриты, Каймановы острова, Гранд Кайман.
Подводная бронзовая статуя, названная скульптором, создавшим ее, в честь мифической красавицы Амфитриты, жены Посейдона.
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